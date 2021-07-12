Длинный COVID у детей: что известно

Длинный COVID (Long COVID) – синдром, который встречается после коронавируса, протекавшего как в тяжелой, так и в легкой и бессимптомной форме. Он часто выявляется у взрослых, однако выяснилось, что это состояние также может развиваться и у детей.

Длинный COVID отличается от мульти-воспалительного синдрома, или MIS-C – редкого серьезного системного воспаления, связанного с коронавирусом. Он был диагностирован у примерно 4000 детей в США, и большинство экспертов считают его отдельным заболеванием.

Что такое длинный COVID и какие симптомы он включает

Длинным COVID называют симптомы, которые сохраняются после того, как основное заболевание вылечено. Чаще всего люди сообщают об усталости, затрудненном дыхании, учащенном сердцебиении, головных, мышечных и суставных болях, лихорадке, головокружении, усталости, мозговом тумане и др. Несколько небольших исследований позволяют предположить, что болезнь может затрагивать большое число детей.

Исследователи в Риме наблюдали за 129 детьми (средний возраст – 11 лет), которым был поставлен положительный диагноз COVID-19. После предполагаемого выздоровления более половины из них имели по меньшей мере одно хроническое заболевание. У 14 детей, или более 10% от общего числа, через четыре месяца по-прежнему наблюдалось три или более неприятных симптома.

Австралийские исследователи наблюдали за 171 COVID-положительным ребенком (средний возраст – 3 года) и обнаружили, что 8% из них испытывали пост-COVID проявления до двух месяцев спустя. Однако в этом исследовании к шести месяцам все выздоровели.

Голландские исследователи в начале июня провели опрос педиатров. Они сообщили, что наблюдают за 89 детьми с симптомами длительного COVID. Кэролайн Бракель, детский пульмонолог из Медицинского центра Амстердамского университета и соавтор исследования, прокомментировал результаты. Наибольшее беспокойство, по его словам, вызывает факт, что последствия коронавируса приводили к серьезным ограничениям в повседневной жизни, преимущественно из-за затрудненного дыхания, чрезмерной усталости и проблем с концентрацией внимания.

Педиатр-инфекционист, участвующий в новой программе комплексного ухода за детьми после COVID, проводимой Yale Medicine и Yale New Haven Children's Hospital, Карлос Оливейра говорит о сложности диагностики этого состояния у маленьких детей. По его словам, они не могут вербализовать головную боль или затрудненное дыхание. Обнаружить даже усталость бывает трудно, поскольку она часто делает ребенка гиперактивным, а не сонным.

Для привлечения внимания к проблеме родители создали группу в Facebook под названием Long Covid Kids. Результаты анонимного онлайн-опроса выявили множество случаев, когда дети имеют четыре или более симптомов через несколько месяцев после заражения. Эти данные были проанализированы учеными Италии и Великобритании. В половине случаев проблемы периодически исчезали. Лишь 10% из 510 детей вернулись к прежнему уровню активности.

Почему возникает длинный COVID и как лечить

Специалисты пока не знают, почему у отдельных детей возникают постинфекционные симптомы. Теории включают хроническое воспаление, вызванное инактивированными вирусными белками, низкое количество активного вируса, сохраняющееся в организме, и др.

Из-за отсутствия сведений о причине развития этих симптомов проводится только симптоматическая терапия. Врачи действуют как и в случаях с другими поствирусными инфекциями, например, восстановление после мононуклеоза или болезни Лайма также занимает продолжительный период.

Чтобы попытаться понять причины заболевания и особенности влияния COVID-19 на детей и подростков, Национальный институт здравоохранения США объявил в марте о начале нового исследования, известного как УХОД за детьми с COVID. Хотя большая часть исследований будет направлена ​​на выявление причин и методов лечения MIS-C, педиатрические эксперты ожидают, что также они раскроют понимание этиологии длинного COVID.

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