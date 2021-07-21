Достоин ли Церебролизин быть включенным в протоколы лечения инсульта

Неэффективные препараты, особенно для лечения серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы – это зло. Еще большее зло – когда такие средства продвигаются уважаемыми и авторитетными организациями, такими как Европейская Академия Неврологии.

О такой ситуации с печально известным препаратом церебролизин на своей странице в Facebook рассказал MED GOblin. Церебролизин относится к числу "нейропротекторов", его действие направлено на "улучшение, нормализацию и стабилизацию нейронов". И сейчас его практически навязывают пациентам с инсультом и врачам, занимающимся их лечением.

Церебролизин – попытка получить возмещение НСЗУ

Производитель препарата недавно направил письмо Минздраву Украины с фактически требованием назначения церебролизина всем пациентам с инсультом и возмещением деньгами НСЗУ. Это означает, что все отделения неврологии должны будут лекарство гарантировано закупать.

У MED GOblin закономерно возникает вопрос – на что опирается производитель в своих требованиях и откуда у него уверенность в эффективности препарата?

В качестве аргумента компания приводит ссылки на множество публикаций, которые MED GOblin оценивает как весьма сомнительные. Поэтому он остановился только на самом свежем и наиболее авторитетном материале – рекомендациях по реабилитации после ишемического инсульта, представленных Европейской Академией Неврологии. И практически все разделы этого материала посвящены восхвалению эффективности церебролизина.

Что же не так с рекомендациями Европейской Академии Неврологии?

Сомнение у MED GOblin вызвали многие факторы:

Структура рекомендаций. В ней отсутствует четкий перечень клинических вопросов с ответами на них (с соответствующим обоснованием, почему ответы именно такие).

Выбор препаратов, которые участвовали в анализе. Сравнивались разные средства, включая литий, антидепрессанты, амфетамин и Di-Huang-Yi-Zhi. Однако среди этих препаратов не нашлось место другим нейропротекторам – актовегину, пирацетаму, глиатилину, что было бы логично в подобном рассмотрении, если уж доказывается польза одного из средств этой группы.

Результаты. Из рассмотренных в исследовании десяти препаратов эффективным признан был только один – церебролизин. Все остальные средства, по мнению экспертов, применять не следует.

Градация "weak" для использования церебролизина. Это означает, что надежные свидетельства эффективности отсутствуют, и ответственность за применение препарата лежит на враче и пациенте.

Качество исследований. Основные клинические работы в поддержку эффективности церебролизина проводились в странах Восточной Европы, что по оценке MED GOblin, может иметь сомнительную достоверность.

Комбинация с физической реабилитацией. Эксперты Европейской Академии Неврологии рекомендуют применять церебролизин только в сочетании с физической реабилитацией. Зная условия восстановления, особенно – возможности использования ЛФК, в больницах Украины, это вряд ли представляется реальным.

Конфликт интересов. 5 из 14 авторов исследования получали деньги от производителя церебролизина. Вопрос об их рекомендациях препарата, по идее, должен насторожить.

Контраргументы

В качестве контраргумента MED GOblin приводит Кокрановский независимый анализ 2020. Согласно этому обзору, церебролизин в дополнение к стандартной терапии:

не снижает риск смерти;

не влияет на то, сколько людей в целом имеют серьезные нежелательные эффекты; но

увеличивает количество серьезных, нелетальных нежелательных эффектов.

Странно, что этот вывод организации, которой доверяют в мире, оказался не учтенным при разработке рекомендаций Европейской Академии Неврологии. Он был проигнорирован, поскольку, по словам исследователей, не соответствовал критериям.

Что в итоге?

В итоге, с одной стороны – низкокачественные научные публикации, конфликт интересов и непрозрачность методологии, с другой – независимый анализ Cochrane. Вопрос – чему доверится Минздрав Украины, остается открытым.

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