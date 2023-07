Эспрессо и Альцгеймер: кофеин снижает слабоумие?

"Остывший кофе - яд", - шутят итальянцы, заряжаясь каждое утро исключительно горячим, ароматным эспрессо. Что уж точно не яд, так это концентрированный кофе, и температура здесь не при чем, - говорят ученые. По мнению итальянских исследователей, высокая доза кофеина может снизить риск слабоумия и даже остановить развитие деменции.

Новые лабораторные исследования показали: кофеин в высоких концентрациях ингибирует образование токсичного белка, характерного для болезни Альцгеймера и других форм деменции. Сколько чашек и когда пить, чтобы сохранить ясность ума?

Без осадка в душе, с осадком на дне: кофе как лекарство

Группа итальянских ученых из Университета Вероны провели лабораторное исследование in vitro и выявили связь между высокими концентрациями кофеина и ингибированием тау-белка, присущего для болезни Альцгеймера. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ACS Journal of Agriculture and Food Chemistry, высокая концентрация кофеина может помочь снизить риск развития деменции.

В предварительных лабораторных тестах ученые обнаружили, что соединения эспрессо могут устранить процесс, связанный с возникновением болезни Альцгеймера. Кофеин замедляет агрегацию токсичных белков, тем самым предотвращая или останавливая процессы развития деменции.

По мере увеличения концентрации кофеина токсичные белки не образовывали более крупных слоев, а при использовании чистого экстракта кофе, тау-белки становились не токсичными для клеток.

"Это было интересное исследование, проведенное группой ученых из Вероны, которые пытаются превратить употребление кофе из потенциального риска в пользу для здоровья", - комментирует исследование невролог из Калифорнии Клиффорд Сегил, который не участвовал в исследовании.

Подводные камни кофе терапии

Добавление высоких доз кофеина в пробирки с тау-белком привело к тому, что токсичный белок перестал быть опасной субстанцией, что характерно при неврологических заболеваниях, вызывающих потерю памяти и дрожь. Цель таких лабораторных исследований - разработать эффективную терапию, которая могла бы предотвратить болезнь, - считает доктор Сегил.

"Тау присутствует у пациентов с деменцией Альцгеймера и болезнью Паркинсона. В этом исследовании добавление кофейного напитка к простой форме тау-белка предотвратило агрегацию, конденсацию и активность тау-белка. Однако неясно, действительно ли результаты эксперимента приведут к новой терапевтической стратегии против нейродегенеративных состояний", - говорит врач.

Многие современные нейробиологи считают, что эти тау-белки могут быть больше похожи на веснушки, которые чаще всего являются нормальными пигментами старения, а не накоплением, вызывающим неврологическое заболевание, - отмечает Сегил.

Могут ли антиоксиданты защитить от деменции?

Кофе - один из самых богатых источников антиоксидантов в форме полифенолов. Это чаще всего побуждает ученых предполагать, что он может иметь терапевтический эффект для здоровья, включая снижение риска диабета 2 типа, некоторых форм рака и болезней мозга.

Антиоксиданты сами по себе вряд ли обеспечат полную защиту от какого-либо заболевания или состояния здоровья, - считает нейробиолог:

"Антиоксидантных веществ, которые обладают нейропротекторным действием, великое множество. И теоретически они могут быть полезными для здоровья, но утверждения о том, что кофе защитит кого-то от нейродегенеративного заболевания, с этим пока сложно согласиться".

Тем не менее, авторы исследования говорят, что результаты их эксперимента in vitro могут проложить путь к поиску эффективных решений против нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. И кофеин - движущая сила в этих поисках, - уверены ученые. Так что пьем кофе и верим в лучшее!