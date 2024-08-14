Есть ли менее вредные альтернативы сигаретам? Мнение врачей

Украинский парламент готовится изменить подход к налогообложению для сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН), установив разные ставки акцизов на эти товары. Согласно законопроекту, минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году размера 90 евро, а ставка акцизного налога на ТВЭН за 3 года должна повыситься до 72 евро. Через 5 лет акциз на ТВЭН будет на 20% ниже по сравнению с сигаретным. Такой подход отвечает современной европейской практике.

Ключевой в этом решении Верховной Рады является стратегия снижения вреда. Она предполагает, что более вредные продукты для человека или окружающей среды облагаются налогом по более высоким ставкам, а менее вредные – по более низким. Украина, как и другие страны мира, должна использовать экономические рычаги для стимулирования перехода с более вредных сигарет на ТВЭН и другие альтернативы сигаретам.

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Опыт развитых стран показывает, что переход курильщиков из сигарет на менее вредные альтернативы является эффективным инструментом борьбы с курением. Что говорят врачи о переходе с сигарет на табачные изделия для электрического нагрева?

Анна Комиссаренко, врач-онколог, химиотерапевт

Все знают и понимают связь между появлением рака легких и сигаретами. Но легкие – далеко не единственная мишень, в которую попадают табачные смолы и продукты горения. От 40 до 60% раковых опухолей полости рта, пищевода и гортани связаны с курением в комбинации со злоупотреблением алкоголем. Значительный процент опухолей мочевого пузыря и поджелудочной желудка и шейки матки преимущественно вызваны теми же факторами риска. Война в прямом и переносном смысле стала раковой опухолью на теле нашей страны. Более 2 лет мы живем в условиях постоянного стресса и повышенной тревожности. Но как бросить курить сигареты, когда тебя постоянно трясет от стресса? Большинство развитых стран достигли снижения заболеваемости раком легких и других форм рака, связанных с курением сигарет, придерживаясь стратегии "снижения вреда". Они прекратили демонизировать никотин – вещество, собственно и вызывающее зависимость, и постепенно внедрили бездымные альтернативные системы доставки никотина, исключающие канцерогенный процесс горения. Единственная цель этой стратегии, с медицинской точки зрения, – постепенный полный отказ от курения. Украинским врачам следует уделять больше внимания изучению многочисленных иностранных исследований и опираться в своей практике на стратегии, доказывающие свою эффективность.

Анна Баранишина, врач-рентгенолог

Проблема низкой осведомленности медицинского сообщества об использовании стратегии сниженного риска становится не только причиной конфликтов между сторонами, поддерживающими противоположные мнения, но и вредит пациентам.

В 2020 году командой врачей и ученых из Украины было проведено исследование, в котором я участвовала как клиницист-рентгенолог. Моей зоной ответственности были исследования компьютерной томографии легких курильщиков и пациентов, использовавших систему нагрева табака. Полученные данные свидетельствовали в пользу системы, где исключен процесс горения. Данные были опубликованы и представлены на международной конференции (PDF-версия статьи опубликована в конце текста).

Вадим Жежера, военный медик

В терапевтической практике курение является основным фактором риска развития ряда заболеваний. Поэтому профилактическая и образовательная работа с пациентами-курильщиками является неотъемлемой частью приема семейного врача. Призывы к внезапному отказу от многолетней зависимости вызывают лишь недоверие к врачу и желание в следующий раз скрыть эту привычку. Для курящих взрослых полный переход от сигарет к продуктам нагрева табака (где исключен процесс горения) может уменьшить влияние многих вредных химических веществ. Однако важно, чтобы они полностью перешли с сигарет на продукт уменьшения риска: долгие периоды двойного использования могут привести к вреду здоровью, подобному ущербу от исключительного использования сигарет или в дополнение к нему. На сегодняшний день Управление по продовольствию и медикаментам США – FDA – разрешило 27 продуктов и устройств для электронных сигарет со вкусом табака и ментола. Эти продукты прошли тщательную научную проверку, включая токсикологическую оценку, и FDA признала соответствие установленным стандартам здравоохранения. Поэтому я поддерживаю переход на альтернативные продукты как прогрессивную стратегию, которой придерживаются многие развитые страны.

Ирина Попова, врач-дерматовенеролог, трихолог

Самый распространенный и, вероятно, наиболее очевидный процесс, ассоциированный с курением – преждевременное старение. "Лицо курильщика" показательно выражено морщинами, похудевшими чертами, контурами костей, атрофическими процессами, серым цветом лица. На фоне хронического стресса, где находятся украинцы, дерматологические проявления, ассоциированные с курением, лишь обостряются. Для пациентов, имеющих многолетнюю зависимость и не способных внезапно бросить курить, разработаны системы нагрева табака, где исключен процесс горения, который и вызывает эти изменения на коже. Это подтверждено многочисленными исследованиями. Поэтому я поддерживаю инициативу уменьшения риска, которая с большой вероятностью должна побуждать человека окончательно избавиться от пагубной привычки в будущем.

Сергей Бакшеев, акушер-гинеколог

Проблема табакозависимости актуальна и в акушерско-гинекологической области. Декларированные ВОЗ 12% продолжающих курить женщин, вынашивая ребенка — цифра относительная. К сожалению, оперировать украинской статистикой пока не приходится, но по неофициальным данным, до полномасштабного вторжения курили примерно 9% женщин, а на сегодняшний день этот процент ощутимо больше.

Из-за психологического давления от медицинского персонала курения до наступления и во время беременности иногда беременные не говорят врачам о вредной привычке, что мешает реализации концепции минимизации риска от курения во время беременности.

В настоящее время курильщики в Великобритании используют примерно 2,8 миллиона электронных средств, многие из них отмечают, что именно они помогли им бросить курить. В Британии разработан инструктаж на основе исследований контрольной группы курящих курящих и имеющих целью предоставить отчет о результатах использования электронных сигарет или систем нагрева табака во время беременности.

Считаю, что мы также должны идти прогрессивным путем и предоставлять курящим курящим квалифицированную помощь: не запугивать, а давать научно обоснованные ответы относительно продуктов сниженного риска ради здоровья будущих детей.

Евгений Симонец, торакальный хирург, пульмонолог, глава ОО "Всеукраинский респираторный клуб"

Как врач-пульмонолог, я ежедневно сталкиваюсь с последствиями курения сигарет у своих пациентов и искренне убежден, что сигареты являются одним из самых больших рисков, с которыми легально сталкивается человек. Поэтому доступ к этим продуктам должен быть максимально ограничен и контролируем для предупреждения проблем не только с дыхательной системой, но и всего организма, тем более для молодежи и людей, не употребляющих никотин.

Однако я реалист и сталкиваюсь с тем, что курильщики часто отвергают предупреждение врача о необходимости отказа от курения, не считая отдаленных последствий достаточной мотивацией для изменения образа жизни. Именно поэтому мне, как специалисту, жизненно важно предоставить пациенту различные опции для минимизации вреда от вдыхания табачного дыма, ссылаясь на научные данные и исследования. Речь идет о переходе на меньшие вредные альтернативы сигаретам, в частности, на табачные изделия для электрического нагрева. Важно отметить, что речь идет только о курильщиках, не мотивированных к отказу, в случае, если я вижу полное игнорирование оговорок и отсутствие диалога для поиска опций по отказу от курения.

Ниже собран ряд независимых исследований, выполненных разными госорганами, которые интересовались вопросом альтернатив.