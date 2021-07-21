Есть ли проблема распространения сифилиса среди мужчин-гомосексуалов

Сифилис – легко диагностируемая и излечимая инфекция. Всемирная организация здравоохранения в 2016 году поставила амбициозную цель – снизить глобальную распространенность сифилиса к 2030 году на 90%. Однако статистика свидетельствует об обратном, и в период 2015-2019 год заболеваемость в США выросла на 74%, в других странах – в Австралии, Южной Корее и Великобритании, наблюдаются аналогичные тенденции.

Проведенный недавно систематический обзор и метаанализ охватывал 275 исследований в 77 странах. Он выявил, что во всем мире почти 8% мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), могут болеть сифилисом.

По словам директора медицинских исследований Института Фенуэй, Бостон, Массачусетс, Кеннета Майера, распространенность сифилиса обычно выше среди МСМ, в основном среди тех субпопуляций, у которых есть несколько сексуальных партнеров. Препятствием для скрининга, выявления и лечения инфекции в этой группе населения может стать отсутствие доступа к медицинской помощи и недоверие к врачам.

Доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Лондон, Великобритания, Мэтью Чико считает, что сокращение числа случаев сифилиса потребует сосредоточения вмешательств на группах повышенного риска, таких как МСМ. По его словам, существует реальная нехватка знаний о наиболее вероятной распространенности сифилиса среди МСМ на глобальном уровне.

Проведенное исследование включало данные о распространенности сифилиса среди МСМ, опубликованные в период с 1 января 2000 г. по 1 февраля 2020 г. Были исключены исследования, которые включали только МСМ, живущих с ВИЧ, потребителей инъекционных наркотиков, пациентов, которые регулярно посещают клиники по лечению инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и людей, обращающихся за помощью только по поводу ИППП или других генитальных симптомов. При включении этих групп глобальная оценка распространенности заболевания была бы выше.

Согласно результатам, опубликованным 8 июля в The Lancet Global Health, распространенность сифилиса в мире за период 2000–2020 годов среди МСМ составляла 7,5%. Показатель колебался от 1,9% в Австралии и Новой Зеландии до 10,6% в Латинской Америке и Карибском бассейне. Для сравнения, по оценкам ВОЗ, во всем мире 0,5% мужчин в общей популяции страдают сифилисом, таким образом распространенность болезни среди МСМ в 15 раз больше.

По словам Майера, ранее попытки оценить распространенность сифилиса среди МСМ, как правило, проводились в странах с более высокими доходами, таких как США. После данного исследования можно утверждать, что сифилис – глобальная проблема здравоохранения, что важно осознавать врачам для проведения соответствующего скрининга.

Регионы, распространение ВИЧ превышает 5% имели более высокие показатели сифилиса по сравнению с регионами, где распространенность ВИЧ была ниже – 8,7% и 6,6% соответственно. Оценки распространения сифилиса также были выше для стран с доходом ниже среднего и выше среднего (8,7% и 8,6% соответственно).

Ограничения исследования

Авторы признали, что у исследования были некоторые ограничения, в частности, на регионы Восточной и Юго-Восточной Азии пришлось более половины (54,5%) глобальных точек данных, использованных в исследовании, и на них приходилось более 82% участников исследования. По словам Чико, это подчеркивает отсутствие данных из других регионов мира.

Несмотря на это ограничение, исследователи рассчитывают, что результаты "послужат настойчивым призывом к действию", чтобы сфокусировать внимание на группах повышенного риска сифилиса, таких как МСМ.

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