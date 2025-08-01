Рынок лекарственных средств: АМКУ выписал штраф

Украинские пациенты за последние годы научились еще одной неписаной истине: лекарства дорожают не от инфляции, а от договорных аппетитов тех, кто их поставляет.

Недавно Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наконец-то проснулся и официально признал: на нашем фармрынке есть не конкуренция, а гармоничное сосуществование двух аптечных богов — "БаДМ" и "Оптима-Фарм". Эти двое — как две половинки одного организма, координированно поднимали цены на популярные препараты с 2020 по 2023 год. Без ссор, без сюрпризов — и, главное, без скидок.

Цены росли в 3,5–11 раз. Нет, это не фантазия аптечного кассира — это вывод государственного регулятора. А вы думали, что это просто доллар подрос?

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За что штраф? За любовь к себе.

АМКУ влупил 4,8 миллиарда гривен штрафов. Это рекорд. Но вопрос не в размере, а в сути:

Изменится ли что-то для пациента, который до сих пор покупает "Но-Шпу" по 100 гривен и закрывает глаза, чтобы не видеть ценник на антибиотик?

Упростим:

>85% рынка – под контролем двух игроков. Это не просто "большая доля". Это дуополия .

– под контролем двух игроков. Это не просто "большая доля". Это . Никакой ценовой войны – только совместный рост. Как два аптекаря, которые договорились, что "дешево продавать – это для бедных идеалистов".

– только совместный рост. Как два аптекаря, которые договорились, что "дешево продавать – это для бедных идеалистов". Пациент — как дойная корова, только вместо сена — рецепты, а вместо молока — наличные.

Фармацевтическое кунг-фу: кто кого?

Эта история — не только о ценах, а о механике системного злоупотребления. Когда вертикально интегрированные игроки (и дистрибуция, и аптеки, и частично производители) играют в свою игру, пациент всегда проигрывает. Потому что что может сделать потребитель? Пойти в другую аптеку, которая закупила тот же препарат у того же монополиста?

Что дальше? — оптимистический сценарий для наивных

Теоретически:

меньшие дистрибьюторы получат шанс дышать и расти,

аптеки — чуть больше свободы в ценообразовании,

пациенты — шанс не продавать почку за флакон лекарства.

Но есть одно "но": все это зависит от исполнения решений, судебных перспектив и — внимание! — политической воли. А с этим у нас обычно как с термобельем в Минздраве — вроде есть, но не работает.

Резюме в таблетке

Фармрынок Украины — это когда двое играют в дуополию, третий платит. И этот третий — это пациент.

Если вам кажется, что цены на лекарства снова поползли вверх, не волнуйтесь — это просто эффект последействия "фармлюбви". И она, как правило, без презервативов — прямо в кошелек.