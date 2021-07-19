Фейковая вакцинация: гомеопатия против Moderna

Единственный способ остановить распространение COVID-19 – вакцинация, является предметом манипуляции и дезинформации еще до сообщения о разработке первой вакцины. Поэтому новость о том, что лицензированный в Калифорнии врач-гомеопат продавала гранулы для гомеопрофилактической иммунизации и фальсифицировала карты вакцинации COVID-19 как после прививки препаратом Moderna, является продолжением этого антипрививочного движения.

Об аресте Джули А. Мази из Напы вчера сообщило Министерство юстиции США. Их представитель добавил, что врачу выдвинуто обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и несоответствующих действительности заявлений относительно вопросов здравоохранения.

На сегодняшний день это первое федеральное уголовное преследование за мошенничество, которое связано с вакцинацией гомеопатическими средствами и подделкой карт прививок.

В чем суть обвинений

Согласно сведениям федеральных властей, весной этого года была подана жалоба. В ней указывалось, что члены семьи у Мази приобрели гранулы для иммунизации. Подавший заявление человек сообщил, что по заверению врача Мази, в гранулах содержится вирус COVID-19, и их прием вызовет соответствующую реакцию иммунной системы.

Семья давала показания, и под присягой подтвердила, что вакцинацию против COVID-19 каким-либо из разрешенных FDA препаратов не получала. Однако врач отправила семье заявителя карты вакцинации против COVID-19, в которых указывалось о вакцинации препаратом Moderna.

Мази сообщила семье, как заполнить карточки, указав в них номера партии вакцин, первая доза была якобы получена в день, когда члены семьи проглотили гранулы для гомеопрофилактической иммунизации.

Также доктор Мази предлагала и другие услуги, например гомеопрофилактические прививки от детских болезней. По ее словам, они соответствуют требованиям иммунизации для школ Калифорнии. При этом она обещала, что также может сфальсифицировать медицинские карточки.

Что собой представляют гомеопатические препараты

Гомеопатия основана на принципе "подобное излечивается подобным". В этом виде альтернативной медицины используются препараты сильного разведения, их действующее вещество – растения, минералы, якобы вызывают у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни.

Австралийский национальный центр исследований и надзора за иммунизацией (NCIRS) сообщает, что высококачественных исследований, которые бы доказывали эффективность гомеопатических средств в предотвращении инфекционных болезней, нет. В информационном бюллетене NCIRS говорится, что в типичных гомеопатических средствах растворение доводится до такой степени, что к завершению процесса исходное вещество в препарате не содержится.

Чем опасны подобные прецеденты

По словам заместителя генерального прокурора Лизы Монако, врач-гомеопат обманула и поставила под угрозу общественность, питаясь страхами и распространяя дезинформацию о вакцинах, одобренных FDA, а также торгуя поддельными лекарствами, которые ставят под угрозу жизни людей.

Согласно проведенному недавно в США опросу, почти каждый пятый американец (18%) категорически не будет вакцинироваться. 90% тех, кто отказывается от вакцинации, опасается возможных побочных эффектов вакцины больше, чем самого COVID-19.

Также интересны и другие убеждения тех, кто отвергает вакцинацию: 49% из них верят, что любая вакцина вызывает аутизм, а 51% уверены, что вакцина от коронавируса используется правительством для микрочипирования населения.

Таким образом можно предположить, что организация безопасной вакцинации гомеопатическими препаратами вряд ли ограничится единичным случаем, поскольку она будет востребована.

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