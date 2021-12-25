Сейчас Omicron уверенно вытесняет собой Delta, предыдущий вариант COVID-19. Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца на своей странице в Facebook рассказала об особенностях течения болезни и ее лечения.

Особенности течения Omicron

Начало заболевания обычно протекает со значительным повышением температуры тела, часто – 39°C и выше. Это связано с высокой вирусной нагрузкой – более высокой, чем при варианте Delta, однако с тяжестью течения болезни повышенная вирусная нагрузка коррелирует не всегда. При этом тяжелая дыхательная недостаточность встречается редко.

Вакцинированные, даже с высоким титром антител (по словам Голубовской, в ее практике встречались пациенты с титром 75 000 AU/мл), также заражаются Omicron. Поэтому в измерении уровня антител особого смысла нет. Стали более часто встречаться повторные случаи заболевания, при этом течение болезни практически не имеет отличий.

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С чем связаны особенности?

У Omicron больше 30 мутаций в S-белке, половина из них находится в рецепторсвязывающем домене. У вируса нет возможности эффективно связываться с рецепторами, и он избегает воздействия нейтрализующих антител к другим вариантам вируса. Таким образом Omicron протекает легче, но это компенсируется более легкой передачей, что способствует быстрому увеличению случаев заболеваемости.

Что это означает?

В ближайшее время можно ожидать стремительный рост заболеваемости, но это, с высокой долей вероятности, будет не так трагично. Вместе с тем пока рано говорить о том, что пандемия заканчивается, и людям из группы риска по-прежнему следует соблюдать осторожность из-за высокой вероятности тяжелого течения болезни.

Как и раньше, независимо от статуса вакцинации, актуальным остается ранее начало применения противовирусных препаратов – в течение первой недели болезни. В условиях, когда доступ к моноклональным антителам ограничен, это наиболее эффективный подход.

Эффективность раннего применения средств, воздействующих на возбудитель, была подтверждена разными исследованиями. Опубликованные недавно в New England Journal of Medicine результаты еще одного исследования подтверждают, что применение ремдесивира на протяжении трех дней в ранние сроки после начала болезни снижает риск госпитализации или смерти на 87% у пациентов из групп риска. Ученые, проводившие исследование, подчеркнули, что ремдесивир может значительно улучшить прогноз у пациентов с COVID-19 и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Голубовская обращается как к врачам, призывая их использовать эту возможность спасать пациентов, так и к людям из групп риска, с просьбой не затягивать с обращением к врачу для решения вопроса о ранней противовирусной терапии.