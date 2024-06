Гомеопатия может наносить вред – эксперты FDA

Без прочных доказательств эффективности, но с богатой историей и армией поклонников – гомеопатия до сих пор считается одной из самых противоречивых методов лечения. Но это вовсе не мешает многомиллиардному гомеопатическому рынку ежегодно расти и расширятся.

Загадочная тенденция популярности гомеопатии сподвигла Агентство FDA выдать новую редакцию руководства об опасных последствиях лечения спорными и недоказанными лекарствами.

Многие гомеопатические препараты производятся из известных ядов и могут нанести непоправимый вред, – предупреждают представители Управления по контролю качества продуктов и медикаментов США.

Тревожные ингредиенты: почему гомеопатия может быть опасна?

Гомеопатия не так безобидна, как ее позиционируют производители и заинтересованные стороны рынка. Ингредиенты в виде ядов, вирусов, опасных растений, тканей животных и человека могут не самым лучшим образом влиять на наш организм.

Эти продукты часто позиционируются как чудодейственные средства, но не имеют никакой научной доказательной базы. Не удивительно, что агентство FDA обеспокоено "безобидными", на первый взгляд, растительными средствами, поскольку многомиллиардная индустрия продолжает процветать.

Эксперты FDA усилили свою риторику в обновленных рекомендациях, чтобы предупредить потребителей об опасностях недоказанных смесей, которые якобы излечивают множество заболеваний.

В FDA заявили, что лекарства "изготовлены из широкого спектра веществ, включая ингредиенты, полученные из растений, здоровых или больных животных или человека, минералов и химикатов, включая известные яды".

"Эти продукты могут нанести значительный и даже необратимый вред, если они плохо изготовлены или продаются в качестве альтернативных методов лечения серьезных или опасных для жизни заболеваний и состояний", – говорится в заявлении Управления.

Новые меры FDA: агентство предостерегает от опасных ингредиентов

По данным экспертов, треть населения США используют непроверенные лекарственные средства, некоторые из них утверждают, что излечивают аутизм. В Великобритании примерно 10% британцев отдают предпочтение гомеопатии.

Гомеопатия – это 220-летний принцип использования разбавленных водой веществ растительного и животного происхождения, которые якобы способствуют самоисцелению организма.

Эти продукты часто продаются как чудодейственные средства и широко доступны в Интернете и магазинах товаров для здоровья. В 2017 году FDA выпустило одно из первых руководств, котором эксперты объяснили основные риски гомеопатических препаратов.

Но поскольку рынок гомеопатии продолжал расти, регулятор счел необходимым его пересмотреть. Теперь подробно описано, какие категории гомеопатических продуктов представляют более высокий риск для здоровья населения.

В последних рекомендациях FDA указывается, какие конкретные ингредиенты и способы употребления могут нанести вред. К ним относятся:

лекарства, содержащие патогены или токсичные химические вещества;

препараты, которые вводятся инъекционно, поскольку они "обходят естественную защиту организма";

средства, которые, по утверждению производителей, лечат серьезные или опасные для жизни заболевания, такие как рак.

Эксперты также советует "уязвимым" людям, таким как дети и пожилые люди, не применять гомеопатические препараты,поскольку их иммунная система может быть слишком слабой, чтобы противостоять любым вредным ингредиентам.

В рамках своих мер FDA также разослало более 10 предупреждающих писем производителям гомеопатических лекарств. В число таких компаний входят: Kadesh Inc., US Continental Marketing Inc., Fill It Pack It Inc. и Bershtel Enterprises LLC dba WePackItAll.

По данным FDA, эти компании работали над производством и упаковкой глазных капель в нестерильных условиях, которые могут вызвать серьезные глазные инфекции.

Подобное лечит подобное: как Самуэль Ганеман изобрел гомеопатию?

Принципы лечения гомеопатии впервые предложил в 1807 году немецкий врач Самуэль Ганеман, которые основывались на 3 аксиомах: подобное лечит подобное, разбавление и "вода помнит". Доктор Ганеман считал, что медицина в его время приносила больше вреда, чем пользы, поэтому начал проводить эксперименты на добровольцах и на себе.

Один из таких экспериментов включал употребление в пищу коры хинного дерева, которую затем использовали для лечения малярии. Съев немного коры, Ганеман почувствовал симптомы, которые он сравнил с симптомами малярии, породив первый принцип "подобное лечится подобным".

Врач подумал, что если вещество в больших дозах вызывает определенные симптомы, то его можно использовать в малых дозах для их лечения.

Великобритания хочет исключить Общество гомеопатов из официального реестра профессиональных организаций

По данным Британской гомеопатической ассоциации, гомеопатические лекарства используют более 200 млн человек во всем мире для лечения как острых, так и хронических заболеваний. Опасения по поводу гомеопатии также часто озвучивают эксперты здравоохранения Великобритании.

Например, глава Национальной службы здравоохранения Саймон Стивенс назвал некоторых гомеопатов "шантажистами", которые обманом вынуждают общественность расстаться со "своими кровно заработанными деньгами".

Он также предупредил, что некоторые терапевты продвигают неэффективные "гомеопатические вакцины", из-за которых пациенты подвергаются воздействию смертельных заболеваний, таких как корь.

Эксперт призвал Британскую медицинскую наблюдательную комиссию исключить Общество гомеопатов из официального реестра профессиональных организаций, поскольку у потребителей складывается впечатление, что гомеопатические препараты так же безопасны и эффективны, как и лекарства, прошедшие клинические испытания.

Amazon продавал гомеопатию с содержанием выделений мужчин, больных гонореей

Amazon раскритиковали за продажу гомеопатических средств, содержащих выделения мужчин, больных гонореей, и слюну бешеных собак. Платформу обвиняют в безответственном поведении при продаже десятков сомнительных гомеопатических средств.

Покупатели в Великобритании и США могут купить таблетки, которые содержат слюну собаки, зараженной бешенством. Они также могут купить таблетки, которые изготавливают из выделений уретры мужчин, инфицированных гонореей.

Производитель Urenus даже предлагал таблетки разной силы действия, предполагая, что покупатели могут получить более сильные дозы гонореи, если захотят.

Еще один популярных гомеопатический препарат пирогений – раствор, приготовленный из разложившейся нежирной говядины, выдержанной на солнце в течение двух недель. Производитель утверждает, что средство помогает бороться с головными болями.

Остальные три продукта были представлені компанией Boiron – производителем гомеопатических препаратов, который утверждает, что в 2018 году продал продукцию на сумму около 76 млн долл. Компания Amazon в свою очередь заявила, что удалила ряд подобных продуктов.

Гомеопатические производители применяют самые неожиданные компоненты, которые часто относятся к токсическим веществам и ядам. При этом они уверяют, что препараты способны лечить любые заболевания, начиная от гонореи, артрита и варикозного расширения вен, заканчивая раком и аутизмом. Несмотря на предостережения контролирующих органов, доверчивые потребители верят в чудо, рискуя своим здоровьем.