Они влияют на ощущение сытости и голода, участвуют в росте и развитии клеток, регулируют обмен веществ и сексуальную функцию. И это лишь малая доля функций, которые выполняют гормоны. Гипофиз, щитовидная, паращитовидная железы и надпочечники выделяют гормоны в кровь, откуда они попадают в ткани и органы.

Гормоны путешествуют по крови и помогают регулировать множество важных процессов в организме. Их можно представить как "посыльных", которые передают важные сообщения разным частям тела, чтобы те могли правильно выполнять свои функции. И, конечно же, гормоны принимают непосредственное участие в регуляции аппетита и веса.

Какие биохимические процессы в нашем организме могут помочь или наоборот помешать поддерживать здоровый вес? И можем ли мы на них повлиять?

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Сыты или голодны: как гормоны влияют на наш аппетит?

Гормоны регулируют аппетит, чтобы поддерживать уровень энергии в организме. Некоторые гормоны стимулируют чувство голода. Другие же сигнализируют о том, что вы уже достаточно сыты, препятствуя приему пищи.

Дисбаланс гормонов, которые участвуют в контроле аппетита, может привести к увеличению или потере веса.

Когда организму требуется пища, в эндокринной и нервной системах происходит ряд процессов, стимулирующих потребление пищи. Вот перечень основных гормонов и других соединений, которые участвуют в стимуляции аппетита:

"Гормон голода" грелин стимулирует гипоталамус – область мозга, отвечающую за чувство голода. Грелин также участвует в цикле сна–бодрствования, метаболизме глюкозы и т. д.

Мотилин – гормон, вырабатываемый в тонком кишечнике. Когда вы голодны, мотилин вызывает сокращения кишечника, которые сигнализируют мозгу о том, что вам нужно поесть.

Нейропептид NPY – это короткая цепочка аминокислот, которая выделяется мозгом для стимуляции приема пищи. Их выработку регулируют гормоны грелин и лептин.

Пептид AgRp способствует увеличению потребления пищи. Вырабатывается мозгом и стимулируется грелином.

Меньше еды: гормоны сытости

Кроме гормонов голода, наш организм вырабатывает гормоны сытости, которые вызывают ощущение насыщения, уменьшая потребление пищи:

Холецистокинин – гормон, который выделяется клетками тонкой кишки в ответ на поступление в организм жиров и белков. Он стимулирует центры сытости в мозгу, снижая потребление пищи. Гормон также способствует сокращению желчного пузыря и секреции поджелудочной железы, что необходимо для пищеварения .

Глюкагоноподобный пептид-1 GLP-1 вырабатывается клетками кишечника замедляет опорожнение желудка и взаимодействует с мозгом, уменьшая потребление пищи и увеличивая чувство сытости.

Панкреатический пептид YY – еще один гормон, вырабатываемый в тонком кишечнике, который снижает аппетит и замедляет движение пищи через пищеварительный тракт.

Лептин – это гормон "сытости", который вырабатывается жировыми клетками и другими частями тела. Лептин стимулирует пептиды, способствующие сытости, что приводит к снижению аппетита.

Инсулин – это гормон, который секретирует поджелудочная железа. Он играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови и энергетическом балансе. Уровень инсулина повышается после еды. Инсулин взаимодействует с мозгом, уменьшая потребление пищи.

Какие гормоны влияют на массу тела?

Гормоны влияют на расход энергии или количество сжигаемых калорий. Хранение и расщепление жира также регулируются определенными гормонами в организме. Поэтому колебания уровня гормонов могут привести к увеличению или потере веса, а также накоплению жира в определенных областях.

Например, щитовидная железа выделяет гормоны, отвечающие за регуляцию обмена веществ. Когда этих гормонов слишком много (гипертиреоз), это переводит организм в гиперметаболическое состояние, при котором он сжигает больше калорий. И наоборот, недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) с низким уровнем гормонов приводит к меньшим затратам энергии.

Вот почему люди с гипертиреозом могут терять вес, а люди с гипотиреозом могут набирать вес.

Инсулин – еще один гормон, который может влиять на массу тела. Клетки нуждаются в инсулине, чтобы использовать глюкозу для получения энергии и хранить ее для последующего использования в виде гликогена.

Крайне важно поддерживать уровень инсулина в пределах нормы. Хронически повышенный уровень инсулина может привести к резистентности к инсулину, когда клетки перестают адекватно реагировать на этот гормон.

Кортизол – это стероидный гормон, который играет важную роль в реакции организма на стресс. Однако хронически повышенный уровень кортизола может привести к увеличению веса.

Кортизол перераспределяет жир в область живота и повышает аппетит, особенно желание есть энергетически насыщенные и вкусные продукты, богатые жирами и сахаром.

Изменение уровня гормонов щитовидной железы, инсулина, кортизола и других гормонов может влиять на массу тела и распределение жира. Гормоны могут меняться в зависимости от состояния здоровья, возраста и увеличения веса.

На уровень гормонов также могут влиять вес тела, состояние здоровья, возраст.

Высокий уровень жира в организме, наблюдаемый у людей с избыточным весом и ожирением, влияет на многие гормоны, в том числе:

эстроген;

тестостерон;

грелин;

лептин;

обестатин.

Например, мужчины с ожирением чаще имеют низкий уровень тестостерона, чем мужчины с умеренным весом. Низкий уровень тестостерона связан с увеличением жировых отложений, особенно в области живота, и снижением мышечной массы у мужчин.

Какие гормоны связаны с ожирением?

Ожирение в первую очередь тесно связано с отклонениями в выработке гормона сытости лептина. Поскольку данный гормон регулирует чувство сытости, снижение чувствительности к нему может привести к чрезмерному потреблению калорий и увеличению веса.

Ожирение также связано с высоким уровнем инсулина и аспрозина - гормона, который стимулирует аппетит. К примеру, женщины, переживающие менопаузу, с большей вероятностью набирают жировые отложения, особенно в средней части тела.

Это может быть связано с гормональными изменениями, включая снижение уровня эстрогена, что связано со снижением затрат энергии и метаболической дисфункцией.

Однако наукой уже доказано, что образ жизни, сон, диета и активность могут влиять на гормоны, соответственно и на вес нашего тела. К примеру, чрезмерное употребление ультраобработанных продуктов с добавленным сахаром и рафинированными углеводами, могут привести к гормональной дисрегуляции.

Лишение сна ученые связывают с резистентностью к инсулину и лептину, а также с нарушениями гормона голода. Это может привести к повышенному аппетиту, снижению сытости, перееданию и увеличению веса.

Гормоны контролируют наше ощущение голода и сытости, обмен веществ и распределение жира, – и все это может влиять на массу тела. Многие факторы могут влиять на гормоны, которые влияют на вес. Однако соблюдение сбалансированной диеты, достаточное количество сна, поддержание активности и управление стрессом могут помочь поддерживать гормональное здоровье и нормальный вес в любом возрасте.