Хаотичная вакцинация: затронет ли паника по поводу эффективности CoronaVac Украину

По мере того как вариант Delta набирает обороты в мире, некоторые страны, вакцинация в которых происходит CoronaVac китайского производителя Sinovac, обеспокоены ее эффективностью. Это приводит к изменению схемы вакцинации, при которой допускается смешивание препаратов разных производителей.

Такая ситуация сейчас наблюдается в Таиланде, где AstraZeneca будет использоваться в качестве второй дозы для тех, кто получил первую дозу препаратом CoronaVac.

Ситуация в Таиланде

Решение правительства Таиланда является первым публичным объявлением в отношении сочетания двух вакцин как национальной политики. Оно основано на результатах недавно завершенного предварительного исследования, которое не подтверждает долгосрочную защиту от COVID-19 после введения двух доз CoronaVac.

Объявление стало реакцией на информацию о том, что более 600 полностью вакцинированных медицинских работников заразились во время начавшейся в апреле вспышки COVID-19. Аналогичная ситуация наблюдается и в Индонезии.

По сообщению Министра здравоохранения Таиланда, это мера предпринимается для повышения уровня иммунитета и защиты от варианта Delta. Предполагается, что препараты будут вводиться с интервалом 21-28 дней.

Таиланд планирует вводить медицинским работникам, полностью вакцинированным CoronaVac, бустерные дозы поставляемыми мРНК-вакцинами или произведенными в стране препаратами AstraZeneca. Правительство Индонезии намерено поступать таким же образом.

Какие-либо исследования комбинации CoronaVac с AstraZeneca или другими вакцинами не проводились. Однако, вероятно, решение Таиланда не будет единственным, поскольку в других странах также опасаются преодоления новыми вариантами коронавируса защиты вакцин.

Что показало недавнее исследование

В исследовании, завершенном недавно в Таиланде, приняло участие 700 врачей и других медицинских работников. Оно показало, что уровень защиты в первые два месяца после получения второй дозы CoronaVac, который измерялся по уровню антител, колебался в диапазоне 60-70%. Однако затем этот показатель постоянно снижался, по-видимому, каждые 40 дней в два раза. Полные данные работы исследователей пока не опубликованы.

Мнения фармкомпаний и ВОЗ

Представитель AstraZeneca не комментирует решение правительства Таиланда, указав, что каждая страна сама определяет политику вакцинации.

Sinovac по состоянию на понедельник на запросы о комментариях не ответил. Представитель компании Лю Пэйчэн в прошлом месяце по запросу Reuters сообщал, что согласно предварительным данным анализа образцов крови вакцинированных отмечается трехкратное снижение защитного эффекта CoronaVac против Delta-варианта. Также он сообщил, что для создания более высокого уровня антител может потребоваться третья доза.

Недавно главный научный сотрудник ВОЗ посоветовал не смешивать вакцины от COVID-19 разных производителей, поскольку необходимы дополнительные данные об иммуногенности и безопасности. На онлайн-брифинге Соумья Сваминатан сказал, что это опасная тенденция, поскольку может привести к хаосу, когда граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу.

В Таиланде подавляющее большинство из 372 215 случаев заболевания и 3 032 смертельных исходов произошли с апреля после почти года успешной борьбы с вирусом. Но массовая вакцинация началась только в прошлом месяце, и пока она происходит очень медленно.

В ответ на быстрое распространение Alpha- и Delta-вариантов в Бангкоке и прилегающих провинциях были введены самые жесткие ограничения из-за COVID-19 за более чем год. Полностью прекращают работу компании, обеспечивающие перемещение граждан – авиа и автобусные, также вводится комендантский час и закрываются торговые центры.

В Украине распространение Delta-варианта только начинается. Возможно, еще есть время на изучение ситуации в таких странах, как Таиланд, и принятие решений, которые не допустят развития худшего сценария.

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