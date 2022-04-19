Химическая атака: какие действия сохранят жизнь

Начав войну против Украины, Россия не брезгует никакими средствами.

Сбрасывать бомбы на мирные города, громить гражданскую инфраструктуру, применять кассетные боеприпасы, в том числе замедленного действия, использовать РСЗО не для уничтожения военных объектов, а для разрушения целых жилых кварталов – для них эти бесчеловечные действия, запрещенные Женевской конвенцией, являются нормой.

О том, как уберечь жизнь и здоровье при химических атаках, сегодняшняя статья Виктора Литвиненко

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Химическим оружием считается любое преднамеренное применение токсичных веществ с целью причинения вреда, вплоть до летальных исходов. Химическое оружие, согласно Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), запрещено к использованию, и считается оружием массового уничтожения, наряду с ядерным и биологическим.

Химическое оружие начали использовать во время Первой мировой войны более 100 лет назад. Из-за невероятной жестокости этого средства ведения войны ее не применял даже Адольф Гитлер во время развязанной им Второй мировой войны.

С 1992 года, когда Конференция по разоружению представила Генеральной Ассамблее ООН текст Конвенции о запрете химического оружия (дополняющий Женевский протокол по правилам ведения войны), к запрету использования химического оружия присоединились 190 из 193 стран-членов ООН. Россия ратифицировала этот протокол в 1993 году. Однако, хотя в 2017 году Россия заявила, что уничтожила 100% своего химического оружия, в этой стране остаются производственные мощности для его производства.

Россию неоднократно обвиняли в использовании химического оружия, в частности, во время войны в Сирии во время атак на мирных жителей Идлиба и Серакиба использовался хлор.

Наибольший резонанс в мире получило "дело Скрипачей", или отравление в Солсбери, когда российских агентов обвинили в использовании химического препарата нервно-паралитического действия "новичок" для ликвидации Сергея и Юлии Скрипачей – бывшего агента КГБ и его дочери. Скрипали тогда выжили благодаря правилу мыть руки по возвращении с улицы, а вот двоим англичанам не повезло – найденный мужчиной "флакон духов" оказался наполненным "новичком". Женщина погибла, а мужчина ослеп и остался парализованным.

С начала нападения России на Украину уже несколько раз наблюдалось применение химического оружия. В частности, в нескольких городах армией захватчиков были использованы фосфорные боеприпасы. Другой случай – недавно в Мариуполе бойцы Азова сообщили о симптомах отравления токсичными веществами, вероятно, из-за применения россиянами зарина или фосфорных боеприпасов. Дважды россияне умышленно попадали в цистерны с аммиаком (на Сумщине и Луганщине). Позже из-за угрозы падания в цистерны с хлором из Луганщины были вывезены емкости с хлором.

Замечу, что, по данным иностранных разведок, накануне вторжения России в Украину военнослужащим армии РФ был роздан атропин для применения в качестве антидота. То есть, россияне предварительно готовились к химическим атакам с применением зарина в этой войне.

Таким образом, опасность применения россиянами химического оружия в Украине вполне реальна.

Как врач, предлагаю вам узнать, какие действия при применении наиболее распространенных типов химического оружия могут уберечь вашу жизнь и здоровье.

Независимо от типа химикатов есть общие правила, которые могут сохранить жизнь во время химической атаки. Итак, в первую очередь необходимо:

- закрыть окна, двери, перекрыть вентиляцию;

- закрыть все возможные щели с помощью скотча, полосок ткани, желательно увлажнить ее водой;

- вода, электричество и газоснабжение должны быть немедленно выключены;

- включить радио на телефоне для получения указаний МЧС;

- иметь под рукой и быстро применить при необходимости противогаз, медицинскую или ватно-марлевую повязку;

- если необходимо выйти на открытый участок – двигаться не вдоль, а исключительно поперек воздушных потоков;

- не употреблять питьевую воду, кроме бутилированной, воздержаться какое-то время от употребления пищи.

Следует иметь в виду, что разные по своим химическим формулам токсины по-разному действуют на человеческий организм и, соответственно, для защиты необходимы разные средства.

При применении химического оружия, основой которого является аммиак (токсический газ или жидкость), у человека возникают симптомы:

- удушья;

– кашля;

- раздражения верхних дыхательных путей – горла, носа;

- возникает раздражение глаз, они краснеют, начинается слезотечение;

- возникновение следов ожогов на коже;

- при больших дозах и длительном воздействии может наступить смерть.

Антидота при отравлении аммиаком не существует. Главное лечение состоит в скорейшем выведении токсина из организма. Основное лекарство при этом – чистая вода, сорбенты, лечение симптомов.

Что нужно делать при химической атаке с использованием аммиака:

- оставить место выброса токсина, учитывая, что аммиак легче воздуха, поэтому двигаться лучше низинами;

- надеть противогаз, если он есть, или медицинскую или ватно-марлевую повязку;

- повязку следует смочить уксусной или лимонной кислотой с низкой концентрацией;

- при раздражении глаз промыть их большим количеством воды в течение 10 минут;

- сменить одежду, стараясь, чтобы грязные вещи не касались лица;

- как можно скорее принять душ.

Иприт – токсин на основе серы, оказывает кожно-нарывное действие. Может быть в состоянии газа, жидкости и твердом состоянии, имеет запах чеснока или горчицы. Долго не выветривается из воздуха, может задерживаться от 2 дней до месяца (чем ниже температура, тем дольше держится).

Обладает качеством накапливаться при длительном воздействии.

Симптомы поражения ипритом:

- покраснение на коже, зуд, появление желтых волдырей на коже;

- раздражение глаз, боль, слезотечение, светочувствительность, временная слепота (может продолжаться до 10 дней);

- раздражение слизистой носа, насморк, удушье, кашель, хрипы в горле;

- боль в животе, тошнота, рвота, диарея;

- лихорадка;

- панцитопения (замедление выработки основных клеток крови вследствие поражения костного мозга).

Первые действия при отравлении ипритом:

- оставить место выброса токсина, пытаясь подняться как можно выше, так как иприт тяжелее воздуха;

- снять зараженную одежду;

- промыть пораженную кожу с помощью проточной воды или раствора хлорамина (0,2%);

- глаза промыть водой, надеть темные очки для защиты от солнца;

- если вы проглотили данный токсин, не следует вызывать рвоту, т.к. это может усугубить состояние.

Зарин – токсичная жидкость, прозрачная на вид, оказывающая нервно-паралитическое действие.

Не имеет ни запаха, ни вкуса, при необходимости применить его превращают в газ, после чего распыляют в воздухе. При вдыхании токсина он блокирует в организме надлежащее функционирование фермента ацетилхолинэстеразы, что приводит к спазмам дыхательной мускулатуры, в результате чего человек умирает.

Интоксикация зарином развивается довольно быстро, при тяжелом поражении смертельно опасна, и имеет следующие симптомы:

- бронхоспазм, спазм трахеи;

- тахикардия, ускорение сердцебиения (первые минуты интоксикации), затем – снижение частоты сердцебиения (через спазмы бронхов и трахеи возникает удушье);

– артериальное давление повышается;

- появляется боль в глазах, тошнота, боль в животе, рвота, головная боль, слабость;

- судороги, смерть из-за спазма мышц органов дыхания.

Первые действия в случае поражения зарином:

- обычные для химической атаки действия – оставить зону поражения, подняться как можно выше (зарин тяжелее воздуха);

- сбросить грязную одежду, смыть остатки зарина с тела с помощью воды и мыла, с глаз – чистой водой, промыть глаза водой, затем закапать раствором атропина (1%), 4-5 раз в день в течение 3 суток.

Зарин имеет антидот – атропин. Это вещество успешно и быстро блокирует негативное влияние зарина на мышцы дыхательной системы. Вводится в виде раствора 0,1%, инъекционно, подкожно или внутримышечно. Дозировка, в зависимости от степени поражения, колеблется от 1 до 6 мл на дозу. В легких случаях атропин вводится однократно, в тяжелых случаях – через каждые 5 минут до исчезновения судорог.

В качестве антидота также можно применить 15%-й раствор дипироксима или бензодиазепина. Последний, так же как атропин, хорошо снимает судороги при атаках зарином.

В случае химического поражения хлором следует учитывать, что хлор тяжелее воздуха и будет спускаться вниз. Поэтому желательно покинуть место химической атаки, передвигаясь по возвышенностям. Если атака вас застала в таком месте, которое вы не можете оставить – взбирайтесь на верхние этажи здания, на крышу.

При поражении хлором у человека возникают симптомы:

- удушья, кашля;

- раздражения верхних дыхательных путей – горла, носа;

- также возникает раздражение глаз, они краснеют, начинается слезотечение, затуманивание в глазах;

- возникновение следов ожогов на коже в виде покраснения, зуда, волдырей;

- тошнота, рвота;

- при больших дозах и длительном влиянии может наступить летальный исход.

Антидота от отравления хлором не существует. Главное лечение состоит в скорейшем выведении токсина из организма. Основное лекарство – чистая вода, сорбенты, лечение симптомов.

Также необходимо:

- надеть противогаз, если он есть, или медицинскую или ватно-марлевую повязку;

- повязку следует смочить уксусной или лимонной кислотой с низкой концентрацией;

- при раздражении глаз промыть их большим количеством воды в течение 10 минут;

- сменить одежду, стараясь, чтобы грязные вещи не касались лица;

- как можно скорее принять душ.

Фосфорные боеприпасы содержат концентрированную ортофосфорную кислоту, обладающую свойствами стернита. Он вспыхивает при контакте с кислородом, при этом фосфорные частицы поджигают все, с чем соприкасаются – с оружием, одеждой, а при попадании на кожу человека, вызывают тяжелые химические ожоги.

Во время горения фосфорные частицы высвобождают удушающие ядовитые газы, являющиеся дополнительным фактором воздействия. Смертельная доза составляет от 0,05 до 0,15 г.

При попадании в органы дыхания проникает в органы ЖКТ, вызывает:

- тошноту, рвоту, диарею;

- раздражение носоглотки токсичными парами;

- слезотечение;

– тахикардию, брадикардию, сердечную недостаточность.

Первая помощь при поражении фосфором:

- введение антидота (атропин, 0,1%);

- как можно скорее сбросить одежду, стараясь не прикасаться к участкам, пораженным фосфором, защитив при этом кожу рук;

- при попадании на кожу – смыть водой;

- фосфорные пятна на земле, сброшенную грязную одежду засыпать песком, сухой землей.

Будьте бдительны, не игнорируйте сигналы тревоги, следите за сообщениями МЧС.