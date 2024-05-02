Иллюзия лечения: 'Юрия-Фарм' рекомендует раствор из соли

Аденоиды, инфекции носоглотки, сезонные и хронические аллергии нарушают качество жизни, неблагоприятно влияют на сон, концентрацию, работоспособность, повышая риск серьезных осложнений. Неудивительно, что люди с такими состояниями часто ищут спасение в препаратах с громко заявленными показаниями, не особо вникая в сомнительный и порой ничем не оправданный состав.

К таким средствам можно без сомнения отнести раствор для ингаляций "Лорде Гиаль" от украинского производителя "Юрия-Фарм". Как препарат, который состоит из всего лишь двух незамысловатых компонентов, мог завоевать репутацию чудодейственного средства? И почему "Лорде Гиаль" никоим образом не относится к лекарственным средствам?

Почему аденоиды невозможно вылечить солью?

Аденоиды - это увеличенная лимфоидная ткань глоточной миндалины, расположенная в носоглотке. В период воспалительного процесса в аденоидах активизируются клетки иммунной системы, которые создают барьер от множества вирусов и бактерий.

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Это важнейшее звено местного иммунитета, что включает защиту слизистых оболочек. Примечательно, что именно у детей, организм которых впервые встречается с вирусами и бактериями, на эти миндалины приходится особая нагрузка. Они постоянно пребывают в состоянии воспаления, борясь с вирусами и инфекциями.

Аденоиды создают удобную среду для размножения бактерий и вирусов, что в свою очередь может спровоцировать аллергию. А поскольку они расположены в носоглотке, аденоиды начинают препятствовать носовому дыханию.

Увеличенная миндалина может физиологически препятствовать проходу воздуха по слуховой трубе, что в свою очередь может провоцировать возникновение отитов. Главный симптом увеличенных аденоидов - это затрудненное дыхание, что влияет на качество жизни и сна, приводит к хроническому насморку и бессоннице.

В настоящее время медицинская наука знает всего две группы препаратов, которые применяются в лечении аденоидов и его осложнений, к ним относятся:

противовоспалительные гормоны местного действия, топические стероиды;

антагонисты лейкотриенов, которые также используются для лечения аллергических заболеваний.

Народные средства в виде прогреваний, аппликаций, парафинотерапии и растворов наподобие "Лорде Гиаль" с солью и гиалуроновой кислотой в составе можно приравнять к "концентрированному шарлатанству", поскольку к доказательной медицине они не имеют никакого отношения.

"Лорде Гиаль": загадочное изделие медицинского назначения

Люди, которые страдают от аденоидов, инфекций носоглотки и аллергии, часто сталкиваются с назначением "Лорде Гиаль" - раствора для ингаляций, которое позиционируется как эффективное и даже чудодейственное средство. По законодательству Украины, данный раствор не является лекарством, а "изделием медицинского назначения".

Это означает, что в отличие от лекарства, его фармакологическое действие, безопасность и эффективность не была исследована клинически.

"Лорде Гиаль" содержит два простых компонента: гипертонический раствор хлорида натрия (обычная соленая вода) и гиалуроновую кислоту. Хотя гиалуроновая кислота имеет выраженные увлажняющие свойства, благодаря которым может увлажнять слизистую, однако в доказательной медицине нет ни одного доказательств того, что она лечит аденоиды, инфекции или аллергию.

Инструкция раствора "Лорде Гиаль" не содержит информации о:

действии препарата;

о его сочетании с другими препаратами;

информации о действиях при передозировке.

Учитывая инструкцию и незамысловатый состав "Лорде Гиаль", несложно догадаться, что препарат точно не спасет вас от аденоидов, инфекций и аллергии, а за самовнушение можно и не платить. Лишь комплексное лечение с применением противовоспалительных, антигистаминных препаратов и антибиотиков могут помочь избавиться от этих состояний. А в тяжелых случаях воспаленные аденоиды и вовсе удаляют хирургическим путем.