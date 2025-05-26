Как тилорон влияет на иммунную систему?

В течение холодного времени года организму приходится противостоять множеству вирусных инфекций: ОРВИ, гриппу, ОРЗ. Итог этой борьбы зависит от состояния иммунной системы. В стремлении быстрее выздороветь многие соглашаются на прием иммуномодуляторов, одним из которых является тилорон. Но насколько он эффективен и безопасен?

ОРЗ, ОРВИ, ГРИПП – в чем разница?

ОРЗ (острые респираторные заболевания) – общий термин для болезней, поражающих дыхательные пути, причиной которых могут быть как вирусы, так и бактерии.

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – подгруппа ОРЗ, причиной которых являются исключительно вирусы, включая грипп, аденовирус, парагрипп, риновирус и коронавирус.

Грипп – отдельная разновидность ОРВИ, вызванная вирусами гриппа типов A, B, C и D. Заболевание отличается острой формой течения и способностью вызывать серьезные осложнения, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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Иммуномодуляторы: за и против

Иммуномодуляторы – это вещества, влияющие на иммунную систему. Они бывают синтетического, растительного, животного или микробного происхождения. Их назначение должно быть обосновано иммунодефицитом (врожденным или приобретенным).

Что такое тилорон?

Тилорон – это синтетическое вещество, позиционируется как индуктор интерферона. Среди заявленных эффектов:

Стимуляция выработки α, β, γ-интерферонов.

Усиление активности стволовых клеток.

Ускорение синтеза антител.

Восстановление соотношения Т-супрессоров и Т-хелперов.

​Тилорон был разработан в 1960-х годах в США, о чем свидетельствуют публикации в научных журналах. В 1970 году исследования тилорона были опубликованы в Journal of Medicinal Chemistry, подтверждая его синтез и испытания в этот период (S. Muller, R. Caskey et al.,1970).

Под какими названиями продается тилорон в разных странах?

Тилорон – это активное вещество, которое входит в состав некоторых лекарств, продающихся в разных странах под разными названиями:

В России, Украине, Беларуси и Казахстане – его можно найти под названиями "Амиксин" и "Лавомакс" .

– его можно найти под названиями и . В Молдове – выпускается под названием "Тилорам".

Важно знать, что в США, Европе и Китае тилорон официально не зарегистрирован и не используется в медицине.

Официальные источники подтверждающие отсутствие регистрации тилорона:

США (FDA - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) : В базе данных FDA отсутствуют зарегистрированные препараты с тилороном. В 1960-х годах велись исследования, но препарат не был одобрен из-за токсичности. (Drugs@FDA)

: В базе данных FDA отсутствуют зарегистрированные препараты с тилороном. В 1960-х годах велись исследования, но препарат не был одобрен из-за токсичности. (Drugs@FDA) Европа (EMA - Европейское агентство по лекарственным средствам) : В базе данных EMA отсутствуют зарегистрированные лекарственные средства на основе тилорона. (European Medicines Agency (EMA))

: В базе данных EMA отсутствуют зарегистрированные лекарственные средства на основе тилорона. (European Medicines Agency (EMA)) Китай (NMPA - Национальное управление медицинских продуктов Китая): В Китае тилорон не зарегистрирован как лекарственное средство и не включен в списки разрешенных препаратов. (National Medical Products Administration (NMPA))

Таким образом, тилорон остается препаратом, применяемы​м в странах бывшего ​"​совка".

​Доказательная медицина о тилороне

В международных фармакологических базах тилорон практически не встречается, а исследования его эффективности ограничены. В западных странах проводились эксперименты на животных, где препарат показал токсичность и серьезные побочные эффекты. Крупных плацебо-контролируемых клинических испытаний на людях, соответствующих мировым стандартам, не проводилось. Основные исследования были проведены в странах СНГ и не получили признания в научном сообществе.​

Побочные эффекты тилорона

Безопасность или риск?

Вопрос о применении тилорона остается открытым. В странах бывшего "совка" он широко используется при лечении вирусных инфекций, включая грипп, ОРВИ и гепатиты. Однако на Западе его отказались применять из-за сомнительных данных о безопасности и недостатка надежных клинических исследований.

Применять тилорон или нет – личный выбор каждого. Главное – заботиться о здоровье, принимать осознанные решения и выбирать препараты с доказанной эффективностью и безопасностью​ для пациента.