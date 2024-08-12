Инновационная ''БиоШкола'': как в Белой Церкви формируют будущее биотехнологий

В Белой Церкви на базе фармацевтического завода "Биофарма" стартовал уникальный проект "БиоШкола", объединивший 28 талантливых школьников со всей Украины для углубленного изучения биологии. Это первый образовательный проект в Украине, который полностью отвечает европейским стандартам, предоставляя возможность не только получать теоретические знания, но и применить их на практике.

Студентами "БиоШколы" стали 26 призеров Всеукраинской олимпиады по биологии, а также 4 участника, которые были отобраны по мотивационным письмам. Участники проекта будут учиться каждый день по разным направлениям с разными преподавателями, чтобы попробовать себя во многих областях биологии. Организаторы обещают не только обучение, но и интересные культурно-массовые мероприятия для яркого досуга учащихся.

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Инновационное оборудование, современный подход к обучению

В течение 2,5 недель студенты "БиоШколы" смогут работать в современных лабораториях, оборудованных современным оборудованием. Рабочее место каждого ученика оборудовано индивидуальным микроскопом. Все лаборатории оснащены современными приборами, необходимыми для проведения исследований в области биохимии, микробиологии, генетики и молекулярной биологии: аналитическими весами, термошейкерами, центрифугами, спектрофотометрам и т. д.

Ученики "БиоШколы" проведут углубленное изучение биологии в лучших для этого условиях, в которых предусмотрено:

современное лабораторное оборудование: дети будут работать на уровне европейских лабораторий;

индивидуальные парты с микроскопами;

мультимедийная поддержка трансляций лекций из разных уголков мира;

комфортная зона отдыха.

"Проект построен из 0 и мы благодарны всем, кто присоединился к его созданию, особенно компании "АЛТ Украина ЛТД", подарившей "БиоШколе" лабораторный микрообъемный флуориметр Qubit 4 для качественного и количественного определения ДНК, РНК или белка, соответствующие тест- системы и расходные материалы для проведения исследований. Мы также благодарны компании "Химлаборреактив", которая предоставила бесплатно реагенты, диски для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам", – отмечает руководитель проекта Надежда Осипчук.

Студентов разделили на 3 группы, в которых каждый день будут преподавать лучшие специалисты в области биохимии, микробиологии, генетики и молекулярной биологии.

Особое внимание уделяется практическим занятиям в лабораториях, где учащиеся выполняют разные биотехнологические задачи. Это позволяет им закрепить теоретические знания на практике.

Уникальная платформа для подготовки участников международных олимпиад

Кроме обучения, для учащихся подготовили культурно-массовые мероприятия, что позволит развивать коммуникативные навыки и укреплять командный дух. А для обеспечения производительности и концентрации внимания в помещении школы организованы зоны отдыха, как внутри, так и на свежем воздухе.

Зоны отдыха способствуют социальному взаимодействию между учениками, помогая им общаться и развивать навыки сотрудничества и лидерства в неформальной обстановке.

"БиоШкола" также стала платформой для подготовки участников международных олимпиад по биологии. Летом 2024 года ученики, участвовавшие в данном проекте, получили две бронзовые медали на международной олимпиаде в Астане. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и важности подобных образовательных инициатив для развития молодых ученых.

Организаторы "БиоШколы" гордятся тем, что за небольшой отрезок времени им удалось создать уникальный, инновационный образовательный проект с соблюдением европейских стандартов обучения. С появлением подобных образовательных стартапов Украина становится центром для подготовки и развития молодых ученых в области биологии и химии. "Это лишь начало большого дела, и мы верим, что впереди нас ждет еще больше достижений", – отмечает Надежда Осипчук.