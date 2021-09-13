Исследователи подтвердили новые преимущества электросудорожной терапии

Электросудорожная терапия (ЭСТ) способствует снижению самоубийств среди пожилых людей с депрессией в течение нескольких месяцев сразу после госпитализации. Об этом сообщает группа исследователей, опубликовавшая свои выводы в Американском журнале психиатрии. Эти данные подтверждают необходимость более пристального внимания к ЭСТ для стационарных пациентов с расстройствами настроения с краткосрочным риском суицида.

Электросудорожная терапия – электростимуляция головного мозга, обычно вызывает приступ, который длится 1-2 минуты. Хотя этот метод может показаться варварским, сама процедура проводится под наркозом, и обширные исследования с 1940-х годов показали, что ЭСТ помогает облегчить опасную для жизни большую депрессию.

В США электросудорожная терапия сейчас предназначена для людей с тяжелой депрессией или другими психотическими состояниями (например, шизофренией), которые не ответили на другие методы лечения. Несмотря на доказательства метода эффективности в лечении депрессии, доказательств того, что он предотвращает самоубийства, до настоящего момента не было.

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Было проведено множество исследований, но с ограниченным числом пациентов, или вопросы о том, действительно ли пациенты, получившие ЭСТ, были сопоставимы с теми, кто этого не сделал, ограничивают полезность ранних выводов.

Исследование возглавлял Грег Ри, психиатр-эпидемиолог из Медицинской школы Университета Коннектикута (UConn), в содружестве с коллегами из Колумбийского, Рутгерского и Йельского университетов.

Они использовали огромную базу данных записей Medicare в США. Почти все люди старше 65 лет в США охвачены программой Medicare. Команда нашла 10 460 человек, которые проходили стационарное лечение ЭСТ в период с 2011 по 2015 год. Их сопоставили с 31 160 пациентами того же возраста, пола, психиатрического диагноза и другими заболеваниями, которые не получали ЭСТ.

Затем Ри сравнил результаты, включая самоубийство, а также смерть от любой другой причины, между двумя группами в трех временных отрезках – в течение 90 дней, шести месяцев и одного года.

Данные ясно показали, что люди, которые были госпитализированы из-за большой депрессии или других психических проблем и получали ЭСТ, с меньшей вероятностью покончили жизнь самоубийством в первые 90 дней после выписки из больницы, чем люди со схожими факторами риска, но не получавшими электросудорожную терапию.

Эффект исчез в течение года – к концу года количество самоубийств между двумя группами было одинаковым. Но смертность от всех причин, то есть смерть по любой причине, была все же ниже в группе ЭСТ.

Результаты исследования показывают, что электросудорожная терапия, назначаемая пожилым людям в стационарных психиатрических больницах, эффективно предотвращает их суицидальную смерть в первые месяцы после выписки из больницы. Это также может улучшить их общее состояние здоровья, особенно когнитивные функции, и, таким образом, предотвратить смерть от других причин.

Ри нашел данные по электросудорожной терапии у пожилых людей интригующими также и по другой причине. Известно, что ЭСТ увеличивает площадь серого вещества в головном мозге. Это означает, что растут новые клетки мозга.

Следующим шагом он планирует определить, может ли электросудорожная терапия помочь людям с деменцией, живущим в сообществе, сохранить навыки и функционирование, чтобы они могли жить самостоятельно, а не в домах престарелых.