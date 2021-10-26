Как быть 'патриотом' Украины и при этом вести бизнес в России

Торговля во время войны, даже с агрессором, и в обход российского санкционного режима – невероятно, но факт. Во всяком случае об одном таком инциденте сообщило недавно издание РБК-Украина. Речь идет о фармацевтической компании "Фармак". Издание ссылается на сведения юриста Вероники Игнатьевой, которые легли в основу статьи на российском сайте РБК.

"Фармак" входит в перечень подсанкционных украинских компаний, наряду с другими юридическими и физическими лицами (постановление № 1300). И всем компаниям, входящим в список, российские резиденты не могут перечислять денежные средства.

Вероника Игнатьева обратила внимание на то, что продукция фармкомпании "Фармак" продается в российских аптеках, и на протяжении полугода сделала ряд соответствующих обращений в разные государственные органы.

Видео дня

Из полученных ответов следует, что лекарственные средства, включая продукцию "Фармак" (30-я группа ТН ВЭД ЕАЭС), в перечень товаров, ввоз которых из Украины запрещен, не входят.

Т.е. сами поставки не запрещены, но заплатить за них напрямую компании, находящейся в санкционном списке, нельзя. И для этого используются посредники, о чем, как утверждают эксперты статьи, всем хорошо известно. Вероятнее всего российский получатель перечисляет деньги украинской компании, которая не находится под санкциями, а потом она их переводит конечному получателю – компании "Фармак".

Вопрос о торговле препаратами "Фармак" в России поднимается уже не в первый раз. Последние громкие события датируются 2018 годом, когда проводились акции протеста возле офиса "Фармак" в Киеве. Тогда пресс-служба компании на странице в Facebook объяснила экспорт своей продукции в Россию необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих там.

Как писал в 2018 г. независимый журналистский бизнес-портал Mind.ua, глава компании Филя Жебровская в интервью газете "Сегодня" подчеркнула, что "Фармак" будет торговать до тех пор, пока это не будет прямо запрещено.

Согласно данным ФТС России, за 2020 год в Россию из Украины вывезли фармацевтическую продукцию на сумму $15,6 млн. Такие препараты, как Амизон и Гуттасил от "Фармак" доступны в аптечных сетях Москвы.

По итогу недавнего расследования Вероники Игнатьевой РБК направил запрос в пресс-службу "Фармак". Интересно, а кого-то и в Украине заинтересует эта история, и может компетентные органы тоже попросят комментарий – торговля уже прямо запрещена, или все еще нет? И как компания получает деньги за свою продукцию из России?