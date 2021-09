Как COVID-19 повлиял на глобальную борьбу с ВИЧ

Пандемия COVID-19 внесла многие изменения в планы здравоохранения и оказала значительное влияние на борьбу с ВИЧ. Однако, по словам доктора медицины, главы отдела ВИЧ в Глобальном фонде Сиобхана Кроули, кроме негативного эффекта было проявлено много инноваций и творчества.

На данный момент через Глобальный фонд лекарства от ВИЧ получают 21,9 миллиона человек. Согласно годовому отчету организации за 2021 год, благодаря тесному партнерству с Агентством США по международному развитию (U.S. Agency for International Development), правительственной инициативой "Чрезвычайный план США по борьбе со СПИДом" (U.S. Emergency Plan for AIDS Relief) и другими западными странами и организациями, Глобальный фонд инвестировал 22,7 миллиарда долларов в программы по профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа и 3,8 миллиарда долларов в борьбу с туберкулезом / ВИЧ.

В отчете также подчеркивается значительное влияние пандемии COVID-19 на прогресс, достигнутый странами-бенефициарами Глобального фонда в достижении целей по тестированию / диагностике, лечению и подавлению вируса ВИЧ к 2030 году.

Неудачи были серьезными и затронули почти все службы, от профилактики до лечения. Согласно отчету, с 2019 по 2020 год на 11% снизилось число охваченных программами профилактики ВИЧ, на 22% – услуги по тестированию на ВИЧ.

По состоянию на август 2021 года средства фонда были отправлены в 107 стран и 16 международных программ, чтобы они могли реализовать любые возможности в условиях COVID-19, кроме вакцинирования.

Чрезвычайные фонды могут использоваться тремя способами:

конкретные цели в отношении COVID-19: диагностика, получение кислорода и средств индивидуальной защиты;

поддержка существующих программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии или их восстановление;

"исправление системы здравоохранения": инвестирование в системы данных для отслеживания COVID-19, ВИЧ и других основных заболеваний.

Странам также было предложено адаптировать процедуры тестирования на ВИЧ, например, переместив организованное тестирование из учреждений в районы для встреч с людьми, где они находятся. Результатом стало быстрое диагностическое тестирование и сортировка с использованием таких технологий, как WhatsApp.

По словам доктора медицины, профессора общественного здравоохранения и прав человека в Школе общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в Балтиморе Криса Бейрера, беспокойство вызывает слияние ВИЧ и туберкулеза.

В глобальном масштабе причиной смерти номер один для людей, живущих с ВИЧ, является туберкулез, и он очень заразный. Таким образом, во многих странах с высоким бременем ВИЧ / СПИД заражаются дети, как правило, от членов семьи на раннем этапе, и поэтому число людей с латентной формой туберкулеза просто огромно.

Из данных Глобального фонда ясно, что большинство новых случаев инфицирования во всем мире приходится на ключевые группы населения, которые включают гомосексуалов и бисексуалов, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, трансгендерных женщин, имеющих половые контакты с мужчинами, людей, употребляющих инъекционные наркотики, секс-работников всех полов. Это люди, которые уже столкнулись с препятствиями при доступе к медицинскому обслуживанию, а ситуация из-за COVID-19 только ухудшилась.

Бейрер говорит, что по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в 2019 году в США 68% новых случаев заражения ВИЧ произошло среди гомосексуалов и бисексуальных мужчин, и эффект, который окажет COVID-19, до сих пор неизвестен.