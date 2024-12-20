Как кофе влияет на кишечник: неожиданные открытия ученых

Кофе – не только один из самых популярных напитков в мире, но и объект интенсивных научных исследований. Несмотря на противоречивые данные о свойствах напитка, натуральный кофе в умеренных количествах имеет немало полезных свойств для иммунитета, сердечно-сосудистой системы и печени. А по данным нового исследования, напиток может менять микробиом кишечника, обогащая кишечную микрофлору.

Более того, как показало исследование, кофе – один из самых значимых продуктов, влияющих на состав кишечной флоры.

Кофе и микробиом кишечника: существует ли связь?

Исследование, в котором участвовало более 23 000 человек из США и Великобритании, показало, что у любителей кофе в кишечнике преобладает один из микробов – Lawsonibacter asaccharolyticus, который связан с улучшением здоровья сердца, мозга и других органов.

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Открытие стало результатом подробного анализа состава микробиома, выполненного с использованием передовых методов метагеномики. Сертифицированный диетолог Келси Рассел-Мюррей отмечает: "Это исследование подтверждает связь между пищей, которую мы едим, и микробами, населяющими наш кишечник".

Микробиом кишечника оказывает огромное влияние на здоровье, и ученые все больше понимают, как он может влиять на развитие хронических заболеваний и общее самочувствие человека.

Как кофе поддерживает здоровье кишечника?

Ученые также выяснили, что кофе оказывает влияние на микробиом сильнее, чем большинство других продуктов. Как пояснил профессор Николас Сегата из Университета Тренто, кофе был одним из самых значимых продуктов, влияющих на состав кишечной флоры.

В ходе исследования участники были разделены на группы в зависимости от количества потребляемого кофе. Те, кто пил больше трех чашек в день, демонстрировали значительно более высокий уровень бактерий L. asaccharolyticus по сравнению с теми, кто потреблял кофе редко или вообще не пил его.

"Наши исследования показали, что уровень этого микроба в организме участников был в 4,5-8 раз выше у людей, употребляющих много кофе, и в 3,4-6,4 раза выше у тех, кто пил кофе умеренно", – добавил Сегата.

Потенциальные механизмы действия

Исследователи также подтвердили свои результаты с помощью экспериментов в пробирке, где исследовали рост L. asaccharolyticus под действием кофе. Оказалось, что бактерии росли быстрее в растворе с кофеином и без него, что свидетельствует о том, что влияние кофе не обязательно связано с кофеином.

Особое внимание ученые уделили компонентам кофе, которые могут стимулировать рост этих бактерий. Хлорогеновая кислота, которая содержится в кофе, предположительно играет ключевую роль в этом процессе.

После метаболизма хлорогеновая кислота образует вещества, такие как кофейная и хинная кислоты, которые могут способствовать росту полезных бактерий, таких как Bifidobacterium animalis и Bifidobacterium lactis.

Как лучше потреблять кофе: преимущества и ограничения

Несмотря на положительные данные о кофе, важно помнить, что микробиом кишечника – это комплексная экосистема, и на здоровье влияет не только один продукт, но и общий стиль жизни. Келси Рассел-Мюррей напоминает: "Диета, богатая разнообразными растительными продуктами, остается наиболее важным фактором для поддержания здоровья кишечника".

Кроме того, если вы решите включить кофе в свой рацион, важно делать это постепенно, чтобы увидеть, как ваш организм реагирует. "Кофе стимулирует перистальтику толстой кишки, что может привести к учащению дефекаций", – предупреждает диетолог.

Поэтому людям с проблемами, такими как синдром раздраженного кишечника с диареей или частые позывы к туалету, лучше ограничить или избегать употребления кофе.

Новые данные подтверждают, что кофе действительно может быть полезен для кишечного микробиома, стимулируя рост определенных полезных бактерий, которые могут оказывать положительное влияние на общее состояние здоровья. Однако, как и в случае с любым продуктом, важно учитывать индивидуальные особенности организма и сочетать потребление кофе с разнообразной и сбалансированной диетой.