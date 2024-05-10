Подать жалобу в НСЗУ – это не формальность. С начала года Национальная служба здоровья Украины получила 1039 обращений от пациентов о предоставлении медицинской помощи.

Наибольшая часть жалоб — из-за отказа в предоставлении услуг, предусмотренных Программой медицинских гарантий (28,8%), а также вымогания средств за предоставление услуг, расходных материалов и лекарственных средств (23,9%). Такие случаи неправомерны, ведь стоимость медицинских услуг учреждениям с договором платит НСЗУ.

"Благодаря жалобам мы можем совместно улучшать медицинскую помощь и бороться с недобросовестными предоставлятелями услуг. Медицинские учреждения, на которых систематически жалуются пациенты, находятся в особом фокусе внимания Национальной службы здоровья. Каждый случай нарушения прав имеет свои особенности. Но общим является то, что пациенты не должны молчать в случае нарушения их прав и требования средств за медицинские услуги, за которые уже уплатило государство", — отметила Наталья Гусак, Председатель Национальной службы здоровья Украины.

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Только оставляя жалобу, можно вместе улучшить медицинскую систему. Благодаря обращениям о нарушениях в больницах, с начала года НСЗУ удалось восстановить право 60 пациентов на помощь по Программе медицинских гарантий.

"Чем больше пациент предоставит доказательств нарушения со стороны учреждения, например, чеки за приобретенные лекарства, или оплачены услуги по лечению или диагностике, фото и видео, тем больше шансов возобновления права пациентов на безвозмездную медицинскую помощь", - добавил Тарас Стеценко, заместитель начальника отдела по работе с жалобами пациентов.

Например, жалоба пациента из города Никополь (Днепропетровщина) по оплате лечения инфаркта. 17 декабря мужчину с диагнозом обширный инфаркт доставили в Днепропетровский областной центр диагностики и лечения. С первого дня жена мужа покупала лекарства и все по уходу за больным. После рассмотрения жалобы все средства за лекарственные средства и расходные материалы возвращены в размере 21 500 грн. Списки и чеки были направлены вместе с заявлением на проверку правомерности вымогания покупки препаратов в НСЗУ.

Другим примером восстановления права пациента на медицинское обслуживание есть случай в Киевском городском центре радиационной защиты населения города Киева от последствий Чернобыльской катастрофы. На момент пребывания пациента в учреждении отсутствовали необходимые медицинские препараты и средства, которыми учреждение должно было обеспечить пациента согласно договору с НСЗУ. По результатам рассмотрения жалобы, заведение вернуло пациенту почти 6000 грн.

Как действовать пациентам при нарушении прав?

Обратиться с жалобой к главному врачу. Если главный врач не решает проблему — обратиться с жалобой в местный департамент здравоохранения. Оставить жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам": https://cutt.ly/hewPO7gU.

Также оставить жалобу можно в несколько способов:

Бесплатный контакт-центр 16-77. Оператор горячей линии зафиксирует жалобу и поможет оформить обращение.

Отправить официальное письмо на электронную почту: [email protected] .

. Отправить письмо по почтовому адресу НСЗУ: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

Написать обращение на личном приёме граждан.

Что следует указать в жалобе?

Укажите фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения.

Укажите дату события, изложенного в жалобе.

Правильно укажите название больницы.

Напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, которое требовало оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалось предоставить услугу.

Подробно опишите ситуацию, которая с Вами произошла.

По возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги.

Укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер мобильного или стационарного телефона, электронный адрес, почтовый адрес.

Чтобы жалоба имела положительный результат, важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства). Это поможет установить факт вымогательства и вернуть пациенту деньги.