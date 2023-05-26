Как восстановить печень после лечения антибиотиками

Печень – очень деликатный орган, отвечающий не только за обезвреживание всех попадающих в организм токсинов, но и избавляющийся от продуктов распада после применения лекарств. При этом чаще всего медикаментозное поражение печени протекает бессимптомно. Но это не значит, что такой важный орган не нуждается в помощи. После лечения осложнений острых респираторных вирусных инфекций (в том числе гриппа и COVID-19), с применением антибиотиков, печени необходима особая защита.

Более 1 000 различных лекарственных средств могут вызвать медикаментозное поражение печени. При этом чаще всего этот орган повреждают такие популярные средства, как нестероидные противовоспалительные препараты (парацетамол, ибупрофен) и антибиотики. Например, антибактериальные препараты приводят к 45% всех случаев медикаментозного поражения печени.

Нестероидные противовоспалительные препараты чаще всего принимают во время лечения от гриппа и COVID-19 для уменьшения таких симптомов, как лихорадка, интоксикация, боль в теле и головная боль. Также при появлении осложнений (бактериальной инфекции) врач может назначить антибиотики. Все эти лекарства имеют много противопоказаний и отрицательно сказываются на здоровье печени.

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Симптомы медикаментозного поражения печени

Хотя подобное состояние часто не имеет проявлений, осложнения от приема лекарств проявляются для печени такими симптомами:

- желтуха, зуд;

- слабость;

- тошнота, боль в животе;

- потемнение кала и мочи;

- боль в правом подреберье.

Эти симптомы могут развиваться в течение 3-6 месяцев после приема лекарств. Ситуация усугубляется тем, что в период постковидного синдрома пациенты продолжают принимать лекарственные средства. В первую очередь, это нестероидные противовоспалительные препараты, лекарства для улучшения состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Все они могут вызвать поражение печени, что со временем приведет к хроническому заболеванию этого органа.

Как предотвратить повреждение печени?

Медикаментозное поражение печени трудно диагностировать, поскольку оно может имитировать любое острое или хроническое заболевание гепатобилиарной системы (состоящее из печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков). К примеру, антибактериальные препараты по-разному влияют на органы: повреждают мембраны клеток печени, нарушают отток желчи, заставляют иммунные клетки атаковать печень.

Врач должен назначить печеночные пробы, чтобы определить тип повреждения печени и соответствующее лечение. Если устранить вызывающий поражение препарат, в 90% случаев прогноз выздоровления благоприятный.

Поэтому, если лечение респираторных инфекций, в том числе и COVID-19 или гриппа предусматривает прием препаратов, которые могут повредить печень, следует одновременно принимать средства для защиты и повышения детоксикационных свойств печени. Одним из них является Витаргин, оказывающий гепатопротекторное и детоксицирующее влияние на организм.

Витаргин обеспечивает поддержку для печени, а именно:

- участвует в биосинтезе белка, способствует выделению конечных продуктов его распада;

- нормализует микроциркуляцию в печени, насыщает ее кислородом;

- улучшает внутриклеточный обмен в гепатоцитах (клетках печени), способствует их регенерации;

– снижает образование вредных для клеток печени свободных радикалов.

Кроме того, аминокислота аргинин, входящая в состав Витаргина, является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота, регулирующего давление. А еще одна составляющая – бетаин – уменьшает жировую дистрофию печени и оказывает антифибротическое и противовоспалительное действие, предотвращая прогрессирование атеросклероза.

Ионы цитрата, содержащиеся в Витаргине, способствуют процессу пищеварения при повышенной кислотности и устраняют диспептические проявления, которые могут возникать во время болезни (тошнота, ощущение тяжести в желудке и метеоризм). Средство можно использовать для улучшения работы печени в течение 3-4 недель.