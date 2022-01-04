Какие маски лучше защищают от штамма Омикрон и почему их следует носить

Некоторые медики призвали отказаться от тканевых масок из-за распространения штамма Омикрон. Вирус быстро распространяется, а обычные двухслойные маски не могут от них защитить. Поэтому следует перейти на респираторы маркировки N95, способные фильтровать мелкие частицы.

В чем недостатки тканевых масок, почему медики изменили свое отношение к ним именно сейчас, а также какие защитные средства следует надевать, рассказало издание People.

Одним из главных факторов, показавших неэффективность обычных тканевых масок – это более высокая заразность штамма Omicron по сравнению с Delta. Как показало исследование, проведенное Университетом Гонконга, Омикрон может размножаться в респираторной ткани человека в 70 раз быстрее, чем Дельта. Это означает, что риск передачи коронавируса воздушно-капельным путем выше.

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Как отмечают исследователи, обычные тканевые маски просто не способны фильтровать мелкие капли из дыхательных путей инфицированных людей. Лучшим вариантом может быть медицинская или хирургическая маска, которые доступные в любой аптеке, но и у них есть недостатки.

Дело в том, что они недостаточно плотно прилегают к лицу, а значит, частицы вируса все же могут попадать в окружающую среду. К тому же, опыты ученых показали, что в некоторых случаях эффективность блокировки у медицинских масок примерно такая же, как у тканевых.

Поэтому некоторые медики призывают носить респираторы N95, которые имеют несколько преимуществ перед тканевыми и медицинскими масками – они способны фильтровать мелкие капли, аэрозоли и частицы, которые, как было доказано, переносят COVID-19.

До появления штамма Омикрон эта разновидность защиты была рекомендована ВОЗ для использования медицинским персоналом. Как можно понять из маркировки, респираторы N95 способны блокировать не менее 95% частичек размером 0,3 микрона. К тому же плотность их примыкания тоже значительно выше.

"Из текущих научных данных было замечено, что ношение маски N95 обеспечивает по крайней мере в пять раз и в 10 раз меньший риск заражения Sars-CoV-2 по сравнению с ношением хирургической маски и не ношение маски вообще, соответственно", – сказал Винсент Панг из Школы общественного здоровья Со Сви Хока в Национальном университете Сингапура.

Однако эксперты отмечают, что существует и ряд недостатков. Например, они не подходят для людей с заболеваниями сердца или проблемами с дыханием. Перед их использованием лучше проконсультироваться с лечащим врачом. А некоторые разновидности этих респираторов медики называют "эгоистическими масками", ведь они оборудованы клапанами для дыхания, которые не мешают больному человеку распространять болезнь.

Также существует проблема с наличием этих средств защиты в некоторых странах. Из-за большого спроса, респираторы N95 довольно часто подделывают, а это значит, что контрафакт не будет иметь надлежащего уровня защиты.

Однако даже наличие респиратора N95 не дает стопроцентной гарантии того, что человек не подхватит коронавирус. По словам Дэвида Хейманна, профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, кроме ношения маски важно защищать глаза и сохранять безопасную дистанцию от других.

"Помните, что открытые глаза могут быть источником инфекции. Так что если вы носите маску, закрывающую нос и рот, вы не защищены от инфекции, потому что если кто-то чихнет или покашляет на вас, частички могут попасть в слизистые оболочки ваших глаз, и вы заразитесь", – сказал он

Именно поэтому очень важно носить маски или респираторы, соблюдать карантинные ограничения, а также позаботиться о защите глаз. Соблюдение этих правил позволит значительно снизить риск инфицирования коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Франции Париже из-за новой вспышки заболеваний COVID-19, вызванной новым штаммом Омикрон, снова станет обязательным ношение защитных масок на улицах. За несоблюдение правила грозит штраф в размере 135 евро.