Кофе для здоровья и долголетия: научные открытия

Начните свой день с кофе – подарите это удовольствие своему сердцу! Но почти каждый день информационное пространство пополняется либо новым запретом, либо разрешением на употребление кофе. Каждый мессендж содержит большой список негативных и положительных последствий влияния кофе на состояние здоровья за общее самочувствие. А что говорит наука: можно или нельзя пить кофе? В какое время и в каком количестве употреблять этот напиток лучше всего, показали новые исследования.

Исследование о влиянии кофе

Влюбленным в кофе слишком сложно отказаться от его восхитительного аромата и неповторимого вкуса. Теперь есть интересные результаты новых исследований зарубежных ученых. На них и будем опираться, выбирая утренний напиток бодрости и счастья. Впрочем, оставим лирику и перейдем к фактам.

На страницах Европейский кардиологический журнал опубликованы результаты нового – первого исследования влияния потребления кофе на здоровье сердца. В заключении отмечается: люди, пьющие кофе утром, имеют меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто пьет кофе целый день или не пьет кофе вообще.

Видео дня

Начиная исследования, ученые ставили целью определить закономерности потребления кофе и оценить его связь со смертностью. Участниками исследования стали более 40 тысяч человек. Поскольку кофе является одним из самых распространенных и популярных напитков в мире, его влияние на здоровье и долголетие человека следует изучить как можно точнее.

Исследования показали:

люди, пьющие кофе утром, имеют более низкий риск смерти от сердечных заболеваний и более низкий общий риск смертности, чем люди, не пьющие кофе;

у тех, кто употребляет кофе в течение дня, риск не снижается. То есть, утро – лучшее время суток для здоровья.

Одновременно эксперты предупреждают: употребление кофе после обеда или вечером может нарушить циркадный ритм – циклические биологические процессы, связанные с изменением дня и ночи, нарушив сон.

Самые низкие показатели смертности у людей, которые утром пьют кофе. "Наши результаты свидетельствуют о том, что важно не только то, пьете ли вы кофе, или сколько вы его пьете, но и время суток, в которое вы потребляете этот напиток", – старший автор исследования Лу Ци, доктор медицинских наук, доктор философии, питания и эпидемиологии Университета Тафтса, Бостон, Массачусетс, глава HCA Regents и профессор Celia. Об этом говорится в пресс-релизе Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Скотт Везерхед при Университете Тулейн.

Дополнительно доктор Ци отметил: "Обычно мы не даем советов по поводу времени в наших диетических рекомендациях, но, возможно, нам следует подумать об этом в будущем".

Кофе утром – лучше для здоровья сердца и долголетия

Предыдущие исследования показали пользу кофе для здоровья, в частности в снижении риска диабета 2 типа и повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, как отмечают ученые, время потребления кофе еще предстоит исследовать.

"Учитывая влияние кофеина на наше тело, мы хотели проверить, влияет ли время суток, когда вы пьете кофе, на здоровье сердца", - сказал доктор Ци в своем пресс-релизе.

Ученые анализировали данные 40 725 взрослых, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания США (NHANES) между 1999 и 2018 годами. У каждого участника спрашивали все о еде и напитках, которые он употреблял за один день, включая кофе, время и количество его употребления.

Данные другой группы, которая состояла из 1463 взрослых, участвовавших в исследовании проверки образа жизни мужчин и женщин, использовали для внешней проверки моделей потребления кофе в данных NHANES. Затем исследователи сравнили данные с записями о смерти за период около 10 лет.

Из всех участников

36% предпочтительно пили кофе до обеда,

16% пили кофе в течение дня,

48% не пили кофе.

Результаты показали: у любителей утреннего кофе на 16% меньше шансов умереть по какой-либо причине и на 31% меньше вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у тех, кто не пьет кофе.

Исследование не показало ни одного снижения рисков для пьющих кофе целый день по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Это свидетельствует о том, что пить кофе в течение дня не лучше, чем не пить его вообще.

Интересный факт: пьющие кофе утром получают пользу от снижения риска, независимо от того, сколько они выпили, а для любителей легкого кофе, потреблявших всего 1 чашку, эффект был несколько слабее.

Исследование учитывало следующие факторы: диабет, гипертония, высокий уровень холестерина, курение, физическая активность и т.д. "Чтобы подтвердить полученные результаты, нужны дополнительные исследования", - сказал доктор Ци.

Почему утренний кофе полезен для здоровья

Исследование не показало никаких объяснений того, почему употребление кофе утром может быть более здоровым вариантом для сердца. Но есть один интересный нюанс, относительно того, как кофе влияет на внутренние биологические часы, которые регулируют сон и пробуждение.Доктор ци отметил, что употребление кофе днем ​​может нарушить уровень гормона мелатонина, что влияет на циркадный ритм организма и нарушает сон.

"Многие из тех, кто пьет кофе целый день, страдают от нарушений сна. Томас Ф. Люшер, доктор медицинских наук, FRCP, кардиолог-консультант и директор отдела исследований, образования и развития больниц Королевского Бромптона и Харефилда в Великобритании объяснил связь с циркадным ритмом в редакционной статье, сопровождающей исследования.

Сон крайне важен для общего самочувствия и особенно для здоровья сердца, поскольку связан с артериальным давлением. Во время сна АД снижается, поэтому проблемы со сном могут привести к тому, что артериальное давление будет оставаться высоким в течение длительного периода времени, а это повысит риск сердечных заболеваний и инсульта.

Авторы исследования также написали, что противовоспалительная польза кофе может быть более сильной, если употреблять его утром, поскольку некоторые воспалительные маркеры в крови достигают максимума именно утром.

Действительно ли кофе следует пить утром?

Исследование показывает – употребление кофе полезно для здоровья. Если собираетесь его пить – делайте это утром – рекомендация доктора Ци. Ее поддержал доктор Люшар: "Мы должны принять веские доказательства того, что употребление кофе, особенно утром, вероятно, есть здоровым.

Если после обеда вы нуждаетесь в дополнительной энергии, попробуйте выпить кофе по крайней мере за 9 часов до сна — исследование 2023 показало, что употребление кофе в течение 8,8 часов после сна может нарушить сон.

Любите кофе – не отказывайте себе в удовольствии, но пусть оно будет полезным для вашего здоровья!