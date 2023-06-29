Кофеин и мигрень: когда помощь? Когда яд?

"Пей кофе - и сможешь делать глупости еще быстрее и энергичнее!", - шутят заядлые кофеманы. Кофе - один из самых загадочных напитков, о котором говорят больше, чем о политике. Его обожали самые выдающиеся личности - от известных ученых, актеров и политиков, до писателей и художников.

Одни считают его ядом, другие - залогом успеха. Как бы не демонизировали напиток, у него немало полезных свойств. Вопрос лишь в количестве, - считают ученые. Когда кофеин - лекарство, а когда - яд?

У страха глаза велики?

Люди, страдающие мигренью, часто избегают кофе, опасаясь, что напиток может еще больше спровоцировать головную боль. Так ли это? Не спешите отодвигать любимую кофейную кружку! Все зависит от того, сколько кофеина вы потербляете, - считает доктор медицинских наук Эмад Эстелмак, который изучает взаимосвязь между кофеином и мигренью. Ученый провел несколько клинических исследований и разработал свои правила употребления кофе.

Видео дня

Исследования показывают, что у людей с эпизодическими приступами мигрени от 0 до 14 головных болей в месяц, 1-2 порции кофе могут устранить головную боль в течение дня.

Кофеин имеет выраженное противовоспалительное действие, что может помочь при мигрени. Заядлым же кофеманам, которые пьют напиток больше 3 порций в день, кофе может навредить.

Как кофеин провоцирует мигрень?

Полезные свойства кофеина ограничиваются лишь двумя порциями в день. Как только вы начинаете превышать "полезную дозировку", у вас могут возникнуть проблемы с мигренью. Известно, что кофеин - это мочегонное средство, поэтому употребление слишком большого количества кофе, обезвоживает организм. Частые походы в туалет способствуют потере магния. Эти факторы, по мнению ученого, могут вызвать мигрень.

Доктор Эстелмак отмечает: употребление слишком большого количества кофеина может превратить эпизодические мигрени в хронические. Если ваша голова болит более 15 раз в месяц, задумайтесь, сколько чашек кофе вы употребляете в день.

Чем опасен синдром отмены кофеина?

Если вы регулярно употребляете кофе, а затем несколько дней обходите его стороной, у вас может возникнуть синдром отмены кофеина. Один из симптомов отмены напитка - мигрень. Поскольку кофеин сужает кровеносные сосуды мозга, при резком отказе от напитка, сосуды резко расширяются, что может быть причиной головной боли.

"Сокращайте потребление кофеина очень медленно, чтобы снизить последствия отказа от кофеина. Или продолжайте употреблять кофеин, чтобы предотвратить приступ", - советует ученый.

Согласно исследованиям, симптомы отмены кофеина появляются в течение 12-24 часов после прекращения употребления напитка и могут длиться от 2-ух до 9-ти дней. Клинические данные также показали, что чрезмерный прием лекарств с высоким содержанием кофеина от головной боли также могут провоцировать мигрень.

Как правильно пить кофе?

"Главное, о чем вы должны помнить, - это размер порции напитков, которые содержат кофеин. Выпить два энергетика - это совсем не то же самое, что выпить две чашечки эспрессо", - считает доктор Эстемалик.

Ученый рекомендует людям, которые имеют проблемы с мигренью, ежедневно употреблять 1-2 чашки кофе. Это примерно 150-200 мг ежедневно. Если вы предпочитаете другой кофеиносодержащий напиток, то следует учесть именно такую безопасную и даже полезную дозу.

Эстемалик также считает, что доза кофеина в напитках существенно отличается в зависимости от страны. Ученый отмечает, что количество кофеина в напитках США и странах Латинской Америки вдвое больше, чем в других государствах.

В то время как большинство людей без проблем с головной болью могут ежедневно употреблять 400 мг кофеина, людям, предрасположенным к мигрени, важно не превышать показатель 200 мг, - рекомендует доктор.

Как видим, кофе может быть натуральным обезболивающим средством. Вопрос лишь в количестве. Выбирайте свою безопасную порцию, наслаждаясь вкусом и ароматом напитка!