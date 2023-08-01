Когда ВИЧ не передается: новые данные ученых

Антиретровирусную терапию против ВИЧ ученые называют одной из самых успешных в здравоохранении за последние 40 лет. Люди с ВИЧ сейчас живут столько же, сколько и здоровые, благодаря эффективной терапии, - говорят научные данные, опубликованные в британском медицинском журнале Lancet. Недавно исследователи провели еще одно клиническое исследование, которое побудило ВОЗ увеличить порог вирусной нагрузки, при которой ВИЧ не передается половым путем.

Антиретровирусная терапия эффективна: новое исследование

Группа американских ученых во главе с доктором медицины Лаурой Бройлс провели клиническое исследование, посвященное риску передачи ВИЧ половым путем у пациентов, которые принимают антиретровирусную терапию.

Исследователи использовали данные 7 762 пар из 25 стран мира, в которой один из партнеров имел ВИЧ, но принимал противовирусные препараты. Результат исследования приятно удивил ученых: при показателях 200 и больше вирусных копий в мл. плазмы крови ни одна пара не заразилась ВИЧ.

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Из 7 762 пар были зафиксированы 323 заражения, но лишь 2 пары имели копии вируса больше 1000. Но как говорят ученые, даже в этих случаях результаты неоднозначны, поскольку между датой инфицирования и последним тестированием пациента на вирусную нагрузку прошло 50-53 дня, за которые показатель мог возрасти.

Ученые пришли к выводу, что с нагрузкой в 1 000 и менее копий на миллилитр, риск передачи ВИЧ близок к нулю. Исследование ученых побудило ВОЗ пересмотреть безопасный порог:

Всемирная организация здравоохранения признала вирусную нагрузку ВИЧ на уровне до 1 000 копий вируса на миллилитр плазмы крови безопасной, при которой инфекция не передается половому партнеру.

Полноценная жизнь с ВИЧ возможна

Человек с ВИЧ-инфекцией может и должен жить полноценной жизнью с минимальным риском передачи вируса половому партнеру. Но это возможно лишь с антиретровирусной терапией, - считают ученые.

Поддерживающая терапия включает прием трех и более антиретровирусных препаратов, которые угнетают размножение вируса в организме до безопасного уровня, когда они не несут угрозу для жизни пациента и не передают болезнь другим.

Впервые антиретровирусная терапия была использована в 1996 году. С тех пор и до сегодняшнего дня ВИЧ уже не является такой проблемой, как когда-то. Достижения современной медицины помогают миллионам людей с ВИЧ жить полноценной жизнью. Ученые надеятся, что результаты нового исследования остановят стигматизацию пациентов с ВИЧ и вдохновят их соблюдать антиретровирусную терапию.