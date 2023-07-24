Когда запрет не срабатывает: как Македония борется с курением

Курение должно быть менее вредным: опыт Македонии

По данным ВОЗ, 25% населения Македонии – активные курильщики традиционных сигарет. Альтернативные продукты для курения могут стать тем трамплином, который поможет стране снизить пагубное влияние курения на здоровье населения и сократить количество курильщиков, - считает врач-кардиолог Александра Георгиева.

Хотя в стране на государственном уровне запрещено курить в общественных местах, это не останавливает македонцев. Даже после сердечных приступов пациенты довольно быстро возвращаются к пагубной привычке, – делится врач в интервью телеканалу Telma.

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Альтернатива эффективнее запрета

Дым тлеющего табака, кроме никотина, содержит тысячи химических соединений – смол, канцерогенов и тяжелых металлов. Традиционная сигарета губительно влияет не только на курильщика, но и на окружающих, увеличивая риск заболеваний легких, сердечно-сосудистых патологий, аллергии. Неудивительно, что в последнее время даже в странах, где большинство населения предпочитает традиционные сигареты, все больше людей задумывается о менее вредной альтернативе, которой могут стать системы нагревания табака.

По словам кардиолога Александры Георгиевой, в Македонии были проведены комплексные научные исследования, посвященные снижению вреда табака на базе МАНУ (Македонской академии науки и искусства). Клинические данные показали: с помощью альтернативной продукции для курения можно добиться эффективного снижения вреда табака даже на уровне населения страны.

"После очередного сердечного приступа пациенты, как правило, резко бросают курить. Через месяц они начинают курить по пять сигарет в день. А через полгода снова возвращаются к старой привычке, будто ничего не произошло. Люди, которые не могут отказаться от курения, должны заменить ее менее опасной альтернативой", - считает доктор Георгиева.

Кардиолог аргументирует свое мнение концепцией снижения вреда курения с помощью более безопасных альтернатив. Врач уверена, что клинические данные МАНУ после комплексных исследований могут стать основой для внедрения государственных кампаний, направленных на уменьшение количества курильщиков в стране, а также снижение вреда курения.

Без смол, запаха и пепла

Такие страны как Япония и Швеция с наименьшим процентом курильщиков в мире, на практике показали: бездымная никотиновая продукция – безопасная и эффективная альтернатива обычным сигаретам, помогающая многим навсегда бросить курить.

"Наличие пепла, удушающего запаха дыма, канцерогенов и смол в обычной сигарете делают ее вредной не только для курильщика, но и окружающих. Никто не отменял пассивное курение! Бездымные альтернативы не содержат канцерогенов и смол, а уровень никотина у них намного ниже, чем в обычной сигарете", - говорит кардиолог Георгиева.

Клинические исследования во многих развитых странах показали: постепенное снижение потребления никотина с помощью альтернативной никотиновой продукции гораздо эффективнее запрета. Курение должно быть менее вредным, но не запрещенным даже для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - считают македонские врачи, поддерживая идею внедрения менее вредных для здоровья альтернатив традиционной сигарете.