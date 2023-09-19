Спортсмены, бодибилдеры, беременные женщины и отчаянные ЗОЖ-ники зрелого возраста с сердечно-сосудистыми патологиями - что объединяет этих людей? Именно им некоторые врачи "естественного оздоровления организма" рекомендуют чудо-аминокислоту L-аргинин. Антиоксидант стимулирует кровообращение, расширяет сосуды, защищает от атеросклероза и помогает мужчинам быть всегда на высоте.

L-аргинин также претендует на пальму первенства при лечении инсульта, фертильности и послеродовой гипертензии у женщин. Научные исследования пошатнули корону аминокислоты, оставив ее на правах безобидного нутриента, который можно получить, щелкая тыквенные семечки и арахис.

Но наука никогда не останавливала бизнес, поэтому производитель вот уже больше десяти лет продвигает свое "детище" - сладкий сироп со вкусом ванили Тивортин.

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Как позиционирует препарат производитель?

Что думает об этом наука?

Почему дешевле и вкуснее заменить сироп на семечки и орешки?

Тивортин аспартат - ваш курс на молодость

Если зайти на официальный сайт препарата Тивортин, первое, что броситься в глаза - нативная реклама с призывом защитить свои сосуды изнутри с помощью препарата. По словам производителя: сироп расширяет сосуды, делая их эластичными, улучшает кровоснабжение органов и уменьшает проявления атеросклероза и тромбоза.

Производитель утверждает, что после курса лечения Тивортином уйдут хронические головные боли, одышки и боли в сердце, снизится метеочувствительность. Повысится выносливость, настроение и интенсивность оргазмов, а еще увеличится дистанция безболевой ходьбы у пациентов с атеросклерозом.

Согласитесь, звучит!

Здесь также можно найти информационный ролик с претензией на научный контент с яркими мультяшными образами женщин и мужчин, которые после Тивортина "летают". Здоровье сосудов - это здоровье его внутренней стенки, которая состоит из специальных клеток эндотелиоцитов, - говорится в ролике. Основная задача этих клеток - выделять вещества, которые защищают сосуды от болезней. И главный из этих веществ - оксид азота.

По словам диктора, Тивортин аспартат помогает организму поддерживать недостающий оксид азота, который расширяет сосуды, делает их эластичными и снижает проявление атеросклероза.

Семечки дешевле: все, что нужно знать о суточной норме

Самая большая ценность – это жизнь, - считают в "Юрія-фарм", поэтому советуют принимать Тивортин, как минимум, 15 дней, а при необходимости продлевать курс терапии до 2-х месяцев. Производитель настоятельно рекомендует наслаждаться ванильным сиропом 2-3 раза в год.

Дневная норма аминокислоты L-аргинина для здорового человека составляет 5-6 г. В соответствии с инструкцией Тивортина, максимальная суточная доза препарата - 8 ложек сиропа, что составляет всего лишь 4,56 г аргинина.

Для сравнения сопоставим цену природных источников аминокислоты и заявленного сиропа:

Препарат стоит от 160 до 550 гривен, в зависимости от объема. Дневную норму аргинина можно получить из 130 г арахиса, что составляет не больше 20 грн. А максимальная суточная доза Тивортина обойдется вам больше 50 грн.

L-аргинин и инсульт, - научные исследования

Производители добавок и препаратов на основе аминокислоты L-аргинина смело заявляют о профилактическом действии вещества на сердечно-сосудистую систему. Британские ученые провели клинические исследования производных оксида азота при остром инсульте.

Два рандомизированных испытания с участием 127 пациентов поставило под сомнение применение L-аргинина при инсульте и других сердечно-сосудистых патологиях.

В результате ни одно из них не показало ни профилактического, ни терапевтического действия L-аргинина. Ученые пришли к выводу, что в настоящее время недостаточно научных данных о влиянии аминокислоты на пациентов с острым инсультом, чтобы рекомендовать его использование.

Аргинин при высоком давлении: еще один миф

Преэклампсия - распространенное осложнение беременности, которое характеризуется высоким кровяным давлением и наличием белка в моче. Ученые связывают это с дисфункцией эндотелия. Поскольку оксид азота расширяет сосуды и уменьшает проявления тромбоза, ученые надеялись, что препараты, повышающие уровень оксида азота, могут предотвратить преэклампсию.

Но и в этих исследованиях им не удалось доказать терапевтическое действие L-аргинина в лечении преэклампсии.

Послеродовое артериальное давление бывает крайне опасным первые 3-6 дней после рождения ребенка, что может привести к инсульту. Как оказалось, аргинин не влияет и на профилактику и лечение послеродовой гипертензии. При проведении 9 испытаний с участием 358 женщин, ученые сравнили действие фуросемида, нифедипина и L-аргинина. В результате исследователи пришли к выводу, что лишь введение фуросемида может снизить потребность в послеродовой антигипертензивной терапии.

Антиоксиданты бесполезны при женском бесплодии

По мнению ученых, причины бесплодия у 40-50% пар связаны с женскими проблемами со здоровьем: нарушения овуляции, плохое качество яйцеклеток, повреждение фаллопиевых труб и эндометриоз. Поскольку антиоксиданты уменьшают окислительный стресс, вызванный этими состояниями, эксперты решили проверить, как антиоксиданты влияют на фертильность женщин.

Ученые провели 28 испытаний с участием 3 548 женщин и пришли к выводу, что на сегодняшний день пока нет достаточных данных, которые подтверждали бы пользу антиоксидантов для фертильности женщин. Исследователи сравнили пероральные антиоксиданты, в том числе L-аргинин.

Аминокислота L-аргинин, как и любой нутриент, полезна для поддержания хорошего самочувствия и настроения.

Как показывают научные исследования, L-аргинин не имеет ни одного заявленного действия на сердечно-сосудистую систему.

Примечательно, что употребляя ежедневно семечки, орехи или мясо птицы, можно легко наполнить организм суточной нормой L-аргинина. В то время, как дорогостоящие добавки не всегда закрывают дневную потребность даже при максимальных дозах.