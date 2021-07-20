Лекарство от диабета может снижать риск развития рака кожи

Недавно в Исландии было завершено ретроспективное популяционное исследование случай-контроль. Работа была направлена на изучение связи приема метформина – перорального гипогликемического лекарства, широко используемого в лечении диабета типа 2, и развития базальноклеточной карциномы (basal cell carcinoma, BCC), плоскоклеточной карциномы in situ (squamous cell carcinoma in situ, SCCis) и инвазивной плоскоклеточной карциномы (invasive squamous cell carcinoma, SCC).

Согласно данным исследования, использование метформина связано со значительным снижением риска развития базальноклеточной карциномы. Результаты были опубликованы в Журнале Американской академии дерматологии.

Ход исследования

Исследование базировалось на данных Исландского реестра рака и Исландского реестра рецептурных лекарств за период 2003-2017 год. Было идентифицировано 6880 впервые выявленных онкологических пациентов с BCC, SCCis и SCC и 69+ тыс. людей контрольной группы.

Воздействие метформина определялось как получение по крайней мере одного рецепта на метформин более чем за 2 года до постановки диагноза рака. В своем анализе исследователи использовали средние дозы метформина – 2 г в сутки при использовании по его первичному показанию.

Выводы исследования

Использование метформина в целом было связано со значительно более низким риском развития BCC по сравнению с неиспользованием. По словам исследователей, снижение риска было одинаковым для возрастных и гендерных подгрупп, за исключением людей моложе 60 лет. Пока окончательно неизвестно, оказывает ли метформин меньшее защитное действие на более молодых людей, либо же это свидетельствует о недостаточности исходных данных. Для двух других видов рака, участвовавших в исследовании, метформин значимого эффекта не показал.

По словам исследователей, снижение риска BCC наблюдалось при всех уровнях дозировки метформина, но причина этого остается неясной и может быть связана с факторами, которые не учитывались в этом исследовании. Также возможно, что эффект метформина по снижению риска BCC проявляется немедленно, и для получения клинического эффекта требуется низкая доза.

Ограничения исследования

Результаты исследования были ограничены несколькими факторами, включая ретроспективный дизайн и невозможность корректировки таких факторов, как воздействие ультрафиолетового излучения, тип кожи по Фитцпатрику и сопутствующие заболевания.

По словам исследователей, частое употребление метформина людьми с диабетом 2 типа предполагает, что сам диабет или другие лекарства от диабета могут быть мешающими факторами. Тем не менее результаты были подкреплены большой группой исследователей, и данные свидетельствуют о связи между сниженным риском первичного BCC и применением метформина.

Важность работы

Базальноклеточная карцинома (basal cell carcinoma, BCC) – наиболее распространенный тип рака кожи. Поэтому поиск профилактических лекарств является одним из приоритетов медицинского сообщества. По словам дерматолога из Университета штата Нью-Йорк, Бруклин, Амор Хачемун, существует острая необходимость в сокращении заболеваемости раком кожи в целом, и, следовательно, потребность в новых вариантах нехирургического лечения кератиноцитарного немеланомного рака кожи.

Комментируя работу, Хачемун сказал, что в целом результат был ожидаем. Медицинское сообщество за пределами дерматологии имеет обширный опыт применения метформина по множеству других показаний, в т. ч. благодаря его антиканцерогенной роли. Поэтому рассмотреть вопрос о расширении его использования для подавления постоянно растущих случаев базальноклеточного рака кажется естественным.

При этом он указал на существующие ограничения в виде побочных эффектов на фоне длительного применения. Одно из очень редко встречающихся нежелательных явлений – лактат-ацидоз, требующий отмены терапии. Для определения правильной дозировки необходимы более обширные исследования с участием крупных когорт.

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