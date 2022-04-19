Лекарство от ВИЧ замедляет развитие рака

Внедрение ВААРТ (высокоактивной антиретровирусной терапии) в середине 1990-х годов произвело настоящую революцию в лечении ВИЧ/СПИДа, остановив прогрессирование заболевания и значительно продлив жизнь инфицированным этим смертельно опасным вирусом.

Как сообщает WebMD, новое исследование, опубликованное в популярном издании о здоровье и медицине HealthDay, предлагает другое потенциальное использование одного из стандартных препаратов ВААРТ. Оно остановило прогрессирование заболевания примерно у четверти пациентов, которые боролись с распространенным раком толстой кишки.

"Самое удивительное, что это класс препаратов, которые мы эффективно использовали против вирусов в течение многих лет", — сказал автор исследования доктор Дэвид Тинг. "И теперь это исследование открывает возможность для разработки этого класса лекарств от рака".

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"Мы все еще пытаемся понять, почему некоторые пациенты получают больше пользы, чем другие", — сказал Д.Тинг, который является директором Центра картографии опухолей в онкологическом центре Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, а также доцентом медицины Гарвардской медицинской школы.

Признавая, что потребуются дополнительные исследования, Тинг охарактеризовал результаты как "захватывающие", добавив, что помимо рака толстой кишки, вполне вероятно, что "эта (медикаментозная) стратегия может быть эффективной и при лечении многих других типов рака".

Д.Тинг отметил, что ВААРТ-терапия пациентов с ВИЧ, которую обычно назначают в виде комбинации нескольких препаратов, нацелена на определенные белки, называемые "обратными транскриптазами" (ОТ). Это потому, что ВИЧ нужны RT-белки для репликации и распространения.

"Но мы и другие исследователи обнаружили, что белки ретинобластомы (белок супрессора раковой опухоли) в клетках человека реактивируются при раке", — объяснил Д.Тинг. "Поэтому эти RT-препараты для ВИЧ (также) обладают способностью блокировать RT-белки человека, обнаруженные при раке".

Чтобы подчеркнуть этот момент, Д.Тинг обратил внимание на исследовательскую работу 2018 года, в которой было обнаружено, что пациенты, живущие с ВИЧ, которые проходят "коктейль" из трех препаратов ВААРТ-терапии, как правило, имеют значительно более низкую заболеваемость многими видами рака, чем население в целом. Исследователи обнаружили, что более низкий риск включает рак молочной железы, простаты и толстой кишки.

Для нового исследования Д.Тинг и его коллеги изучили потенциал только одного широко используемого препарата ВААРТ - ламивудина.

В исследовании приняли участие 32 пациента, у которых был диагностирован запущенный распространенный рак толстой кишки, который не поддавался ряду стандартных, но безуспешных методов лечения рака.

В конечном итоге всем пациентам был назначен ламивудин, но в заметно более высоких дозах — почти на 400% больше, чем обычно назначают пациентам с ВИЧ. (Известно, что препараты ВААРТ "хорошо переносятся" пациентами с ВИЧ, сказал Д.Тинг, хотя и предупредил, что еще предстоит выяснить, могут ли более высокие дозы вызвать новые побочные эффекты.)

Ламивудин вводили без какой-либо другой формы противоопухолевой терапии. В результате, отметил Тинг, у восьми пациентов отмечена остановка прогрессирования рака, а еще один добился "смешанного ответа".

Правда, ни у одного из пациентов опухоль не уменьшилась. Но команда отметила обнадеживающие "биологические изменения в опухолях, когда мы смотрели биопсии до и после лечения", — сказал Тинг.

Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Воздействие ВААРТ на рак толстой кишки, останавливающее прогрессирование, предполагает, что "опухоли ведут себя подобно вирусам", — сказал соавтор исследования Бенджамин Гринбаум, сотрудник службы компьютерной онкологии в Мемориальном онкологическом центре имени Слоана Кеттеринга в США, Нью-Йорк.

На самом деле, по словам Б.Гринбаума, воздействие ламивудина на опухолевые клетки настолько похоже на его воздействие на ВИЧ, что представляет собой "неожиданную" форму "вирусной мимикрии".

Тем не менее, большинство пациентов, по-видимому, не получили никакой пользы. Тинг предположил, что теоретически это может быть связано с разным количеством RT-белков, обнаруженных в раковых клетках отдельных пациентов.

"Мы пытаемся лучше понять, какие виды рака в большей степени зависят от этой РТ-активности, чтобы мы могли точнее определить пациентов, которым может помочь эта терапия", — сказал он, подчеркнув, что перспективы этого типа вмешательства против рака "находятся еще в начале пути".

Тем не менее, доктор Эндрю Чен, профессор медицинского факультета Гарвардской медицинской школы и заместитель заведующего кафедрой гастроэнтерологии Массачусетской больницы общего профиля, заявил, что возможность использования препаратов ВААРТ для лечения рака на поздних стадиях "представляет собой новую цель для лечения, что действительно захватывающе, особенно если мы сможем перепрофилировать существующие лекарства для лечения других состояний, в отношении которых у нас есть богатый клинический опыт".