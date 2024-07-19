Летнее питание: как пережить жару

Волна аномально жаркой погоды может стать фатальной для нашего организма. Ведь в этот период наши внутренние органы функционируют в условии сильнейшего стресса, в особенности сердечно-сосудистая система. Лучшая стратегия выживания в таких погодных условиях - поддерживать должный водный баланс, придерживаться специального питания и избегать прямого воздействия солнечных лучей, особенно в пик жары.

Чтобы справиться с изнуряющей летней жарой, организм усердно работает над тем, чтобы охладить себя. И питание имеет первостепенное значение в этом процессе. Сезонные овощи и фрукты, кисломолочные продукты, контроль калорий и минимальная термическая обработка пищи помогут организму гораздо эффективнее управлять внутренней температурой.

Охлаждающие продукты для борьбы с жарой

С наступлением жары большинство людей сосредотачивают внимание на внешнем охлаждении, тщательно подбирая летний гардероб, посещая бассейны и пляжи. Однако, по мнению кардиолога и электрофизиолога Ваниты Ароры, для нашего хорошего самочувствия летом важнее позаботиться о внутренней температуре тела:

Видео дня

"В то время как большинство людей сосредотачиваются на внешнем охлаждении, именно внутренняя температура тела играет важнейшую роль для нашего хорошего самочувствия. На вашей кухне есть средства для снижения температуры тела, которые могут быстро решить эту проблему и даже защитить вас от жары", - говорит доктор Арора.

Вот некоторые из летних продуктов, рекомендованных экспертами, которые следует включить в ежедневный рацион, чтобы пережить жару.

Арбуз

Этот сочный и освежающий фрукт является основным летним продуктом во многих странах мира. Арбуз на 92% состоит из воды, что делает его прекрасной увлажняющей пищей. Он также содержит ликопин - антиоксидант, который волшебным образом защищает вашу кожу от солнечных повреждений, вызванных УФ-лучами. Вы можете наслаждаться им, нарезав его ломтиками. Арбуз также можно использовать для приготовления охлаждающих летних смузи, смешав ягоду с лимоном, листьями базилика или мяты.

Свекла и морковь

Благодаря своей питательной ценности и детокс-свойствам, эти овощи отводят тепло от вашего тела и нейтрализуют температуру, чтобы держать пищеварение под контролем. Как свеклу, так и морковь можно использовать для приготовления холодных супов, салатов, свежевыжатого сока. Эксперты рекомендуют в летний сезон выбирать рецепты без термической обработки.

Огурец

Еще один увлажняющий, низкокалорийный продукт, который на 95% состоит из воды, что делает овощ идеальным для поддержания водного баланса летом. Огурцы также содержат витамины K и C, способствующие здоровью костей и иммунитету. Овощ отлично подходит для приготовления салатов, окрошки или как самостоятельная закуска для полезного перекуса.

Мята

Мята обладает свежим ароматом и множеством охлаждающих свойств. Растение может помочь успокоить несварение желудка и снять жар. Вы можете добавлять свежие листья мяты в салаты, холодный чай или настаивать их в воде для регулярного употребления. Мяту также можно использовать для приготовления домашнего мятного сорбета - ароматного и охлаждающего десерта.

Кокосовая вода

Природный энергетический напиток, кокосовая вода, полон электролитов, таких как калий и магний, которые необходимы для регидратации. Это простой способ восполнить потерю жидкости и минералов из-за потоотделения летом. Пейте кокосовую воду охлажденной для получения сытного и увлажняющего напитка.

Салаты из свежих овощей

Свежие салаты из помидоров, капусты, шпината, салатных листьев, перца и других сезонных овощей содержат много воды и богаты витаминами и минералами. Добавьте к салатам источники белка, такие как жареная курица, нут, запеченная рыба, чтобы сделать блюдо полноценным приемом пищи.

Сыроедческие закуски

Для быстрого и охлаждающего перекуса используйте сырые овощи на свой вкус, такие как нарезанный болгарский перец, морковь, огурец, сельдерей и т.д. Эти хрустящие закуски увлажняют и обеспечивают сытный хруст. Сочетайте их с соусом на основе йогурта или хумусом для дополнительного вкуса и питательных веществ.

Кисломолочные продукты

Легкие кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир, ряженка, нежирный творог, тан, айран помогут отлично утолить жажду, нормализовать давление, охладить организм, поддерживая здоровую микрофлору кишечника.

Охлаждающие блюда

Холодные супы и напитки, такие как гаспачо, окрошка, смузи и фруктовые коктейли, помогут освежиться, наполнят приятным ощущением прохлады и станут отличным перекусом в знойную жару, когда нет аппетита.

Диетологи также рекомендуют избегать пряной и соленой пищи, поскольку острая пища может повысить температуру тела и вызвать дополнительное потоотделение. А соленые продукты способствуют задержке жидкости в организме и могут привести к отекам.

Отдавайте предпочтение легким блюдам: включайте в рацион свежие овощи, фрукты, салаты, легкие супы и нежирные белки. Избегайте тяжелых и жирных блюд: они создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и могут вызвать дискомфорт. Включение этих летних продуктов в ваш ежедневный рацион поможет поддерживать водный баланс, а также обеспечит необходимыми питательными веществами для поддержания общего состояния здоровья в жару.