Левицкий Роман Миронович: подмышечный доступ при увеличении груди, мифы и реальность

На сегодняшний день одной из самых востребованных операций в сфере пластической хирургии является операция увеличения груди. Обращаются молодые девушки недовольные размером и формой молочных желез, обращаются и рожавшие женщины, грудь у которых подверглась послеродовой инволюции. О том, как можно помочь этим пациенткам, мы поговорили с лучшим пластическим хирургом Украины с 27- летним опытом работы, сертифицированным в Германии врачем, выполнившим более 6000 успешных маммопластик, Левицким Романом Мироновичем.

Какие методы увеличения груди существуют на сегодня?

На сегодняшний день самым безопасным методом увеличения груди является операция с помощью имплантов. Существуют также инъекционные методы увеличения груди с помощью собственного жира и, как биодеградируемых, так и небиодеградируемых гелей. От применения последних в связи с высоким количеством осложнений я бы предостерег пациенток. Биодеградируемые гели рассасываются со временем, поэтому процедуру придется повторять. При липофиллинге жир рассасывается частично, поэтому возможны докоррекции.

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Не секрет, что многих женщин заботит не только результат, но и вид послеоперационного рубца. Какие доступы при увеличивающей маммопластике предпочитаете Вы? Что Вы можете порекомендовать нашим читателям?

Существуют три основных хирургических доступа при увеличении груди с помощью имплантов. Это обычный субмаммарный (разрез делается в складке под грудью), периареолярный ( полулунный разрез по краю ареолы), аксилярный или подмышечный (делается глубоко под мышкой по ходу складки). У каждого из них есть свои недостатки и преимущества.

Вы делаете маленькие разрезы при операции. Как Вам удается выполнять хирургическое вмешательство из 3-3,5 см доступа?

Лично для меня, как для эстетического хирурга, посвятившего десятилетия своему образованию, эстетический компонент любой операции на первом месте. Это ужасно – приходит девушка от другого доктора, а у нее восьмисантиметровые рубцы под грудью. Или выполняет хирург, к примеру, периареолярную мастопексию с одновременным эндопротезированием (подтяжка груди с иссечением кожи вокруг ареолы и увеличение груди импмлантами) и преспокойно делает дополнительный рубец на теле пациентки в подгрудной складке, нанося дополнительную травму и нимало не заморачиваясь тем, что все это можно выполнить из одного вокругсоскового разреза. Да еще и показывают эту ересь по телевизору как достижение. Жаль мне людей, попадающих к таким "специалистам".

Как Вам удалось достичь такой техники выполнения операций?

Пластическая эстетическая хирургия — это адский труд над своим развитием, это постоянное обучение, это ежедневное совершенствование хирургической техники. Это неустанная работа с литературой, это работа в операционной, это ювелирное обращение с тканями и многое другое. Это в конце концов эстетическое чутье, хирургическая интуиции, которая, к сожалению, присутствует не у всех. Я считаю, что бережному обращению с оперируемыми тканями будущих пластических хирургов надо обучать со студенческой скамьи.

Какому хирургическому доступу Вы отдаете предпочтение?

В своей практике я использую все возможные варианты на благо пациента. Если, к примеру на консультацию приходит женщина с мужем, для которых совершенно непринципиально наличие 3-4 сантиметрового шовчика в субмаммарной складке, видимого только в горизонтальном положении тела, которая в будущем еще планирует иметь детей – естественно мы предложим ей этот вариант.

Для рожавших барышень, уже не планирующих иметь детей, но предъявляющих более высокие требования к "незаметности" шва — вариантом будет периареолярный разрез, который менее заметен, чем под грудью. Тем более, когда наряду с увеличением показана небольшая подтяжка груди.

И наконец, мой самый любимый, с точки зрения эстетики доступ — это аксилярный, или подмышечный. Его мы используем у пациенток, для которых по разным причинам "жизненно важно" отсутствие каких — бы то ни было, даже максимально незаметных разрезов в области груди.

Но ведь установка имплантов из подмышечного доступа является более технически сложной процедурой?

Безусловно, это так. Выполнять ее должен высококвалифицированный хирург, хорошо владеющий техникой операционных вмешательств и имеющий за спиной немалый опыт.

Некоторые хирурги считают возможности данного доступа довольно ограниченными, плохая обзорность и т.п. Какое Ваше мнение по этому поводу?

Возможности подмышечного доступа весьма недооценены, К примеру, мы из этого разреза успешно корригируем даже тубулярную деформацию груди, что для многих является недостижимой задачей.

Некоторые хирурги отговаривают пациенток от аксилярного доступа из-за того, что при таком доступе длиннее реабилитация, больше число осложнений и т.п.

Я считаю, что если хирург не владеет техникой увеличения груди из подмышечного доступа — не надо говорить что это плохо, тем самым вводя пациенток в заблуждение и прикрывая свою низкую квалификацию. Мы выполнили более 1500 увеличений груди из аксилярного доступа. В своей научной работе, проанализировав и сравнив отдаленные результаты увеличения груди у более чем 800 случаях из различных разрезов, мы доказали, что эндопротезирование из аксилярного доступа не ведет к росту числа осложнений. Это научный факт.

А сколько длится такая операция и последующая реабилитации?

Давайте сравним. У нас увеличение груди из субмаммарного или периареолярного доступа длится от 25 до 50 мин, из подмышечного — 50-70 мин. Разница для анестезии несущественна. Ранняя реабилитация — 3-5 дней при подгрудном и околососковом доступе и 5-7 дней при аксилярном. Всех пациенток, выбирающих полное отсутствие каких-бы то ни было рубцов в области молочной железы после увеличения груди такая цена вполне устраивает.

Ну должны же быть какие-то подводные камни?

Есть один. Не секрет, что иногда, очень редко, может произойти ротация или смещение импланта. К сожалению, не всегда правда, для коррекции этого осложнения приходиться использовать субмаммарный доступ.

То есть если можно так выразиться аксилярный доступ он как бы одноразовый?

В ряде случаев, но не всегда. Нам приходилось менять по разным причинам (желание иметь больший объем со временем) имплантаты, установленные ранее из подмышечного доступа, через тот же разрез.

Что бы Вы хотели напоследок пожелать нашим читателям?

Поменьше верить всяким страшилкам из интернета, при выборе того или иного варианта увеличения груди руководствоваться доказанными научными фактами и разумеется своими пожеланиями.

Справка

Левицкий Роман Миронович — хирург высшей категории с 27-летним опытом работы в пластической хирургии. Успешно выполнил более 17000 оперативных вмешательств, из них более 6000 маммопластик. Закончил клиническую ординатуру на кафедре пластической и эстетической хирургии СПб МАПО по специальности: "пластическая и эстетическая хирургия".

В 2014 году подтвердил медицинский диплом в Германии, получив возможность оперировать в странах Евросоюза. Работал пластическим хирургом в одной из лучших клиник пластической хирургии "Proaesthetic" в городе Хайдельберг. В 2015 году получил сертификат специалиста по специальности "пластическая хирургия".

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