Медицинский каннабис: новые возможности, мировой опыт

"Украина - вторая Колумбия", "наша страна будет засеяна и переполнена наркотической марихуаной!", "у нас будут рождатся слабоумные дети", - именно так встретили новый законопроект о легализации медицинской марихуаны некоторые известные политики, научные деятели и заслуженные врачи Украины. В то же время мировой опыт стран с развитой медициной говорит о следующем: пациенты с эпилепсией, онкобольные, ветераны войны с ПТСР - это далеко не весь список людей, которым медицинский каннабис жизненно необходим.

Так ли "страшен черт"? Что подразумевает закон? Превратятся ли отечественные аптеки в притон для наркодилеров? И почему Украине нужен медицинский каннабис?

Мифы о каннабисе, терапевтический эффект

Не стоит путать медицинский каннабис с марихуаной, - говорят врачи. Каннабидиол не является психоактивным веществом, не вызывает наркотического опьянения и зависимости, поскольку в нем отсутствуют вещества тетрагидроканнабинола, - подтверждают клинические данные ВОЗ.

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Медицинский каннабис содержит меньше 1% ТГК в 2/3 сухой массы соцветий, поэтому он не является психоактивным веществом, и даже при высоких дозах потребления не вызывает изменений в функциях психики.

Это одно из самых эффективных и безопасных средств для пациентов с выраженным болевым синдромом, которым уже не помогают обезболивающие. В отличие от наркотических препаратов, медицинский каннабис не требует увеличения дозы. Вещество эффективно устраняет сильные боли, уменьшает тревожность и депрессивное состояние, не вызывает тошноту и рвоту, что очень важно для онкобольных.

В каком-то смысле медицинский каннабис - это единственное на сегодняшний день безопасное спасение для тяжело больных людей, которые страдают от мучительной боли, тревожных и депрессивных состояний.

Бунт в корабле: "Украина - вторая Колумбия?"

Тема "легализации медицинского каннабиса" на самом деле нужна для того, чтобы выращивать и перерабатывать каннабис в Украине в очень больших объемах. Для легализации медицинского каннабиса нет необходимости принимать новый закон!, - поделилась своими мыслями народный депутат и заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

"Под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы. У нас есть для этого подходящий климат, достаточно территорий, мощностей и либерально настроенного населения", - резюмирует госпожа Богомолец, считая медицинский каннабис не эффективным средством для борьбы с ПТСР.

Эту же мысль транслировала в массы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, называя законопроект №7457 "очень экзотическим":

"Этот закон о том, что Украина будет засеяна и наполнена наркотической марихуаной!" – возмутилась Юлия Тимошенко, предложив Верховной Раде или закупить лекарства на основе марихуаны или подать в отставку.

Мировой опыт: медицина и наука

Стоит отметить, что медицинский каннабис успешно применяется в 56 странах мира с развитой медициной и наукой, среди которых Германия, Франция, Израиль, Великобритания, Австрия Бельгия, США, Канада. Терапевтический эффект препарата подтвержден множеством клинических исследований, в том числе ВОЗ.

Международное право разрешает использовать марихуану в медицинских и научно-исследовательских целях. До принятия законопроекта №7457 украинские ученые и врачи не могли свободно исследовать и применять в своей практике каннабис.

Авторы законопроекта предполагают: разрешение медицинского каннабиса станет хорошим фундаментом для развития медицины и фармацевтической отрасли в Украине, привлечет выгодные международные инвестиции в науку и промышленность.

Как купить медицинскую коноплю? Электронный реестр

Что предполагает законопроект №7457, который получил одобрение Верховной Рады 13 июля 2023 г.? По словам авторов законопроекта, включая президента Украины Владимира Зеленского, основная его цель - сделать медицинский каннабис доступным для украинцев с онкологическими, психическими заболеваниями, тяжелыми травмами, а также для ветеранов войны с ПТСР.

Отметим, что закон разрешает выращивать коноплю с лишь с разрешенным количеством наркотических веществ, что и вызвало жаркие дебаты в нашем политикуме.

Доступ к препаратам на основе каннабиса будет у тех пациентов, у которых есть назначение врача по электронному рецепту. Аптеки с лицензией на розничную торговлю медицинского каннабиса будут продавать медикаменты, регистрируя продажу через электронную систему здравоохранения.

Как видим, несмотря на дискуссии и разногласия, большинство депутатов по примеру большинства европейских стран, поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Мировая практика показывает: подобные инициативы наоборот проливают свет на теневой рынок торговли марихуаной и открывают новые возможности для терапии тяжелобольных пациентов.