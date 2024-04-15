Медзакупки начали первые централизованные закупки 2024

Медицинские закупки Украины объявили первые закупки медицинских товаров по централизованным направлениям 2024 года, доказанным Министерством здравоохранения Украины, с последующим заключением одно- и трехлетних договоров.

"В этом году мы анонсировали много изменений, в частности речь о возможности заключения трехлетних договоров. Именно таковы первые объявления к закупке некоторых онкопрепаратов и противогипертонических средств для лечения легочной артериальной гипертензии. Трехлетние контракты - это о планировании и управлении обеспеченностью медучреждений необходимыми лекарствами. на следующие годы есть не просто закупка, а именно бесперебойное наличие необходимых медицинских товаров в больницах", – отмечает генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

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Итак, уже объявлены закупки лекарственных средств для лечения таких заболеваний:

онкологических заболеваний – летрозол, гозерелин, бикалутамид, ванкомицин на общую стоимость 560,8 млн грн;

муковисцидоза – дорназа альфа на 95,8 млн грн;

легочной артериальной гипертензии – бозентан на 2,4 млн. грн.;

ювенильного ревматоидного артрита – голимумаб на 7,4 млн. грн.

Общая стоимость объявленных позиций составляет более 660 млн. грн.

Напомним, решение что и в каком количестве закупать принимает Министерство здравоохранения. После доказывания соответствующих документов начинается закупочный процесс.

Перед объявлением закупки мы проводим сбор потребности, рыночные консультации, а также формируем медико-технические требования, то есть устанавливаем критерии, которым должны соответствовать лекарства или другие медицинские товары, которые могут поставляться по результатам тендера в системе Prozorro.