Меньше сала и колы, аспартам - канцероген: рекомендации ВОЗ

Любите сало и диетическую колу? Замените их растительными маслами и старым добрым компотом с натуральным сахаром. Животные жиры, сахарозаменители и трансжиры попали в список нежелательных продуктов в новых рекомендациях ВОЗ. А один из самых популярных сахарозаменителей аспартам назвали потенциальным канцерогеном. Что и с чем съесть, чтобы быть здоровым и стройным?

Фрукты - вместо конфет, больше овощей и растительных жиров

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена головокружительной статистикой: с каждом годом в мире все больше пациентов с сахарным диабетом (более 14 млн. человек), ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Поможет ли "живое" питание? В новых рекомендациях по питанию медики делают акцент именно на растительное питание.

400 г овощей - обязательная ежедневная порция, которая обязательно должна включать не только термически обработанные, но и свежие овощи и зелень. Вместо конфет, мучных изделий и других сладостей, лучше употреблять фрукты и сухофрукты, даже сладкие.

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Что касается жиров, то их соотношение в рационе должно быть 30%. Рекомендуют отдавать предпочтение ненасыщенным жирным кислотам, основные источники которых - это растительные масла холодного отжима, орехи, семена, рыба, авокадо и горький шоколад.

К "неправильным жирам" отнесли трансжиры и жиры животного происхождения. Но все же долю насыщенных жирных кислот, которые мы получаем из жирного мяса, молочных продуктов и сливочного масла нужно свести до 10%. На трансжиры из жареных и запеченных блюд, фаст фуда упакованных снеков эксперты выделили не больше 1%.

"Правильные" углеводы и клетчатка

В новых рекомендациях ВОЗ особое место занимают качественные углеводы и клетчатка. Отруби и каши из цельнозерновых, блюда из бобовых (белая, красная и черная фасоль, нут, чечевица, горох), а также овощи и фрукты - лучший источник этих нутриентов.

400 г овощей и фруктов и 25 г растительной клетчатки - рекомендованная суточная норма для взрослых. Для детей от 2-5 лет - 250 грамм овощей и фруктов и 15 грамм клетчатки. Эксперты также рекомендуют употреблять как можно меньше соли или заменять ее на йодированную или продукт с низким содержанием натрия.

Чао, кола! Аспартам потенциально опасен?

Он в 200 раз слаще сахара и до сих пор считается "безопасным" заменителем обычного сахара. Аспартам, который содержится в диетических напитках, жевательной резинке, зубных пастах, йогуртах, витаминах и медикаментах, уже назвали потенциально канцерогенным.

Несмотря на то, что аспартам в неограниченных количествах может вызывать рак, медики не спешат его полностью запрещать.

По данным ВОЗ, аспартам в организме человека распадается на фенилаланин, аспартическую кислоту и метанол. Пока нет достоверных исследований, которые доказывали бы возникновение канцерогенных мутаций в организме человека, но именно эти вещества повышают воспалительные процессы.

Обратили внимание, но не запретили: напитки с аспартамом можно употреблять, не превышая допустимую норму. К примеру, чтобы превысить допустимый порог 40 мг вещества на 1 кг веса, человеку весом 70 кг нужно выпить 10-14 баночек колы.

В борьбе между сердцем и головой в конце концов побеждает желудок, - говорят философы. Именно поэтому так важно, чтобы в наших тарелках была пища, которая поддерживает здоровье и хорошее самочувствие. Больше свежих овощей и фруктов, "правильные" жиры и углеводы, минимум вкусных "вредностей" и позитивное мышление - возможно, это и есть формула здоровья?