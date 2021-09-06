мРНК-вакцина против ВИЧ – что известно?

В 2020 году примерно 35,9 млн взрослых и 1,7 млн детей жили с вирусом иммунодефицита человека-1 (ВИЧ), вирусом, вызывающим синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Существует два основных типа ВИЧ: ВИЧ-1, который был обнаружен первым и является наиболее распространенной формой вируса, и ВИЧ-2.

С момента появления вируса знания о том, как он влияет на организм человека, расширились. Хотя лекарства от ВИЧ-1 нет, существуют варианты антиретровирусного лечения, которые помогают людям с инфекцией жить дольше и здоровее.

Путь к разработке вакцины против ВИЧ часто называют "самой большой биомедицинской проблемой нашего поколения". Компания Johnson & Johnson (J&J) на этой неделе объявила, что ее экспериментальная аденовирусная вакцина против ВИЧ, в которой используется та же технология, что и у вакцины от COVID-19, неэффективна для предотвращения инфицирования женщин. Поэтому сейчас все больше надежд на препараты, основанные на мРНК-технологии.

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Согласно регистру клинических испытаний Национальной медицинской библиотеки США, ранние клинические испытания вакцины против ВИЧ на основе мРНК могут начаться в этом месяце. В этой вакцине-кандидате используется технология, разработанная биотехнологической компанией Moderna – та же технология, что и у ее высокоэффективной вакцины против COVID-19.

Испытание, основанное на более ранних исследованиях IAVI (Международной инициативы по вакцине против СПИДа) и медицинского исследовательского центра Scripps Research, будет проверять первый этап многоступенчатой ​​схемы вакцинации. Конечная цель – стимулировать иммунную систему к выработке широко нейтрализующих антител, нацеленных на несколько штаммов ВИЧ.

В 1990-х годах было сделано открытие, которое в конечном итоге проложило путь к разработке в области исследований вакцины против ВИЧ. Было обнаружено, что у 1% пациентов с ВИЧ-1 вырабатываются сильнодействующие антитела, известные как широко нейтрализующие антитела (bNAbs). Эти редкие антитела нацелены на определенные участки оболочки вируса ВИЧ-1, они важны для распространения инфекции в организме и несильно различаются между разными штаммами вируса.

ВИЧ, как и коронавирус, также имеет шиповидный вирусный белок, известный как Env, или белок оболочки. Форма этого белка варьирует в зависимости от штамма вируса, что затрудняет нацеливание на антитела. мРНК-вакцины тренируют иммунную систему для выработки антител, которые нацелены на спайковый белок и предотвращают заражение вирусом клеток.

Опубликованные ранее в этом году результаты клинического испытания фазы I показали, что 97% участников, получивших вакцину, получили желаемый иммунный ответ.

В намеченном на сентябрь клиническом исследовании фазы I ученые будут оценивать мРНК-кандидата вакцины eOD-GT8 60 mer (мРНК-1644) и адъюванта мРНК вакцины (mRNA-166v2-Core) у здоровых взрослых.

В фазе I испытания с использованием технологии Moderna вакцина мРНК будет содержать инструкции для белка, который стимулирует иммунную систему таким же образом, как и в более ранних испытаниях Scripps Research и IAVI. В исследовании примет участие 56 здоровых людей без ВИЧ, и будут проверены две версии вакцины-кандидата: две группы людей получат смесь двух вакцин-кандидатов, а две другие группы – ту или иную вакцину.

Исследователи будут следить за тем, вызывает ли вакцина желаемый иммунный ответ – клетки-предшественники иммунной системы, и есть ли какие-либо проблемы с безопасностью. Однако даже если в ближайшее время будет выявлен потенциальный кандидат на вакцину против ВИЧ, потребуется время, чтобы протестировать его в клинических испытаниях и получить одобрение от регулирующих органов.