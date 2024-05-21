МЗУ передали военным и врачам 13 'скорых', приобретенных в рамках инициативы UNITED24

Еще 13 автомобилей скорой медицинской помощи отправились к врачам и военным в разных регионах Украины.

МЗУ приобрели эти автомобили по заказу Министерства здравоохранения Украины за донорские средства, собранные в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского UNITED24.

В частности, "скорые" поехали в военно-медицинские клинические центры Центрального, Западного, Южного и Северного регионов, главный военный клинический госпиталь, а также в детскую больницу "Охматдет", центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской области.

Видео дня

Приобретенные автомобили оснащены всем необходимым для эвакуации и спасения людей: аппаратом ИВЛ, капнографом, дефибриллятором, монитором давления крови, электрокардиографом, портативным пульсоксиметром, глюкометром, небулайзером, родильным комплектом, дыхательным реанимационным мешком.

"13 "реанимаций на колесах" типа С на общую стоимость более 36 млн грн, закупленные благодаря UNITED24, помогут нашим медикам и военным спасти еще больше жизней. UNITED24 – платформа, объединяющая всех, кто поддерживает нашу страну в трудные времена этой жестокой войны. И эта поддержка воплощается в конкретных вещах, которые здесь и сейчас помогают нам держать медицинскую систему и оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, при любых условиях. нами за победу ценностей всего цивилизованного мира", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Наша главная цель – защита здоровья украинцев. Поэтому мы продолжаем обеспечивать учреждения здравоохранения специализированным транспортом, чтобы они имели возможность оперативно оказывать необходимую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Из-за полномасштабной войны, развязанной РФ, у больниц существует постоянная потребность в обновлении автопарка. На этот раз мы передали 13 "скорых", уехавших в разные уголки Украины", – добавил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

В свою очередь, главный фельдшер областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонского областного совета Константин Трубиенко, присутствовавший во время принятия АМШД, сообщил, что в Херсонскую область поехала одна карета скорой помощи.

"Этот автомобиль пригодится при транспортировке тяжелых больных и пострадавших в результате минно-взрывных травм, которые сейчас очень часто происходят у нас в городе и по всей Херсонской области. В настоящее время уже пострадало от обстрелов 11 автомобилей, и некоторые из них вообще не подлежат восстановлению. И нам нужно постоянно обновлять парк для того, чтобы можно было продолжать работать", – отметил Константин Трубиенко.

В рамках инициативы UNITED24 Медзакупки Украины закупили и передали больницам 218 автомобилей скорой медицинской помощи.