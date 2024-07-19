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МЗУ заключили договоры на закупку лекарств от редкой болезни Фабри

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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МЗУ заключили договоры на закупку лекарств от редкой болезни Фабри

Медицинские закупки Украины (МЗУ) впервые заключили договоры управляемого доступа (ГКД) на закупку лекарственного средства Агалсидаза бета в двух дозировках 5 мг и 35 мг.

Они предназначены для лечения граждан, страдающих орфанными метаболическими заболеваниями, а именно редкой болезнью Фабри.

Договоры заключены сроком на 2 года до 31 декабря 2025 года.

Болезнь Фабри – это наследственное прогрессирующее заболевание, возникающее из-за дефицита фермента альфа-галактозидазы. Сниженный уровень этого фермента или его отсутствие приводит к опасным для жизни нарушениям вследствие почечных, сердечных и цереброваскулярных осложнений.

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Лечение обычно включает симптоматическую поддержку и ферментозамещающую терапию, которая позволяет стабилизировать или приостановить прогрессирующие отклонения в функционировании органов.

Агалсидаза бета применяется для ферментозамещающей терапии при болезни Фабри.

"Использование механизма ДКД позволяет государству безвозмездно обеспечить дорогостоящими и инновационными лекарствами пациентов, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями. Ранее МЗУ закупали этот препарат в рамках централизованных закупок, сейчас он находится в перечне лекарственных средств, закупаемых по договорам управляемого доступа, для чего были внесены соответствующие законодательные изменения", – подчеркнул генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

Справочно. С 2022 года МЗУ используют механизм ДКД для закупки важных инновационных и дорогостоящих препаратов. Его суть состоит в том, что благодаря прямым переговорам с производителями оригинальных препаратов государство заключает с ними эксклюзивные договоры. Благодаря конфиденциальности, в частности информации о стоимости и количестве лекарственного средства, производители дают намного ниже рыночных цен.

В 2023 году МЗУ заключили договор управляемого доступа на закупку лекарственного средства Талиглюцераза альфа для лечения болезни Гоше.

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