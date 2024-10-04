МЗУ заключили договоры на закупку медизделий для ортопедии и нейрохирургии

Медицинские закупки Украины по заказу Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины приобрели 35 позиций медицинских изделий для проведения ортопедических, травматологических и нейрохирургических операций.

Общая сумма заключенных договоров составляет более 750 млн. грн. Все договоры заключены сроком на три года, чтобы обеспечить непрерывное наличие медизделий в учреждениях здравоохранения.

В частности, речь идет о таких медизделиях:

Эндопротезы коленного, тазобедренного суставов цементного и бесцементного типов для первичного эндопротезирования

Кульшевые и коленные суставы для ревизионного эндопротезирования

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Импланты и инструменты для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника

Спица Киршнера

Интрамедуллярные фиксаторы (стержни)

Титановые сетки для краниопластики.

Пластины различных видов и размеров, в том числе для синтеза плеча, ключицы, лопатки, предплечья, плеча, костей кисти, бедра, голени, голеностопного отдела и пяточных костей.

Стержни для большеберцовых, плечевых и бедренных костей.

Осуществить закупки удалось с большой экономией. К примеру, ожидаемая стоимость закупки спицы Киршнера в количестве 286 134 единицы составила 20,3 млн грн. Это хирургический инструмент, применяемый для лечения костей в случае травм и переломов. В ходе аукциона МЗУ цена упала до 6,5 млн грн, то есть более чем на 13 млн грн.

Сумма же на пластины разных видов уменьшилась до 44,9 млн грн, экономия составила более 150 млн грн.

"В условиях войны запрос на ортопедические, травматологические и нейрохирургические оперативные вмешательства значительно растет, ведь многие получают разного рода травмы. Это сложные операции, требующие специальных медицинских изделий. Благодаря эффективной работе вместе с Медицинскими закупками Украины удалось их централизованно закупить со значительной экономией. Для нас очень важно обеспечить все необходимое, чтобы пациенты могли получать качественные, доступные и безвозмездные медицинские услуги", - сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Закупки медицинских изделий для проведения ортопедических, травматологических и нейрохирургических операций – сложная, но очень важная процедура. По всем заключенным договорам происходит сбор типоразмеров – это этап, на котором мы ожидаем от экспертов Минздрава разъяснения, какие именно размеры необходимы больницам по отдельным медицинским товарам. Первые поставки состоятся уже в конце осени", – сообщил и.о. генерального директора МЗУ Олег Клец.