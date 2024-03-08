Когда вам в последний раз ставили капельницу? Возможно, после серьезного отравления, обезвоживания или неожиданной аллергической реакции после укуса насекомых. Или же вы можете быть в числе тех пациентов, которые каждые полгода ложаться на дневной стационар, чтобы…"прокапаться".

Так называемая инфузионная терапия - довольно распространенное явление в постсоветских странах, которое до сих пор успешно практикуется в наших медучреждениях. Инициаторами подобного "оздоровления", как правило, выступают пациенты. Однако наши врачи охотно соглашаются на "дневной стационар", заведомо зная, что это пустышка.

Капельница как скорая помощь

В отличии от наших медработников, западные эксперты крайне неоднозначно относятся к подобной практике. Зачем на самом деле нужны капельницы?

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Прежде всего капельница нужна пациенту в критическом состоянии, когда есть угроза жизни - кровопотеря, шок, обезвоживание, интоксикация, острая аллергическая реакция.

Большие объемы жидкости вводятся внутривенно, если недостаточно времени для действия внутримышечной инъекции или таблетки. Капельницу также применяют в том случае, когда пациент физически не может или не успевает пить достаточно жидкости, что часто бывает при тяжелой диарее, отравлениях или рвоте. Есть также перечень препаратов, которые вводятся исключительно капельным путем.

Что происходит в случае спонтанного желания прокапаться? Человек приходит к врачу, жалуясь на общее состояние, слабость, головные боли, "авитаминоз", "упадок сил", на что медработник часто назначает безобидные "витаминные коктейли", глюкозу или физраствор.

Почему пациенты хотят "капаться"?

Есть огромное количество людей, которым не охота заниматься лечением, контролем и профилактикой заболеваний ежедневно. Они могут игнорировать активный образ жизни и здоровое питание, однако с удовольствием пройдут курс "оздоровительных капельниц" несколько раз в год.

Возможно ли "вылечить" гипертонию, ишемическую болезнь сердца или алкоголизм витаминным коктейлем или физраствором?

Такой вид мнимого лечения создает у пациента иллюзию оздоровления, а в дальнейшем капельницы могут ассоциироваться с альтернативой традиционному лечению.

Однако медработники на это идут, заведомо зная, что ни одна капельница, поставленная раз в три месяца, еще никого не сделала здоровее. При этом многие пациенты уверены, что вреда от такой терапии точно не будет, но это вовсе не так!

Почему капельницы могут быть опасными для здоровья?

Инфузионная терапия "по желанию" может привести к отекам, нарушениям работы почек и другим опасным для здоровья последствиям. Ведь процедуру проводят, как правило, без предварительных анализов, ограничиваясь лишь беседой с врачом.

Исходя из состава раствора для капельниц, очевидно, что для их назначения должны быть основания. Например изотонические растворы калия, магния, кальция применяются для восстановления потери внутриклеточной жидкости при интоксикациях и инфекциях.

Если изначально проблем с уровнем концентрации электролитов в крови нет, то после капельницы он может резко повыситься, что может привести к нарушениям ритма сердца, функции почек и появлению отеков.

Еще один популярный ингредиент многих капельниц - дезинтоксикационное средство при заболеваниях печени. Обычно организм сам синтезирует его в нужном количестве. Через капельницы он плохо усваивается и вызывает симптомы нарушения пищеварения.

Мультивитаминные растворы могут вызвать переизбыток определенных микроэлементов. Вливание витаминов группы В без надобности может вызвать нарушение работы мозга и координации. Витамин С в большом количестве приводит к образованию камней в почках.

Есть также капельницы, которые содержат хелатные соединения, которое применяют лишь при отравлении солями тяжелых металлов. В других случаях есть риск серьезных побочных эффектов, таких как рвота, судороги, боли в мышцах, гипогликемия.

Отдельные компоненты капельниц могут также спровоцировать аллергическую реакцию. Избыточная нагрузка витаминами, физраствором и жидкостью в целом плохо отражается на состоянии здоровья людей с хроническими заболеваниями почек и печени. Если вы решились на инфузионную терапию, знайте, что есть много других методов психотерапии и пополнения запасов витаминов в организме.