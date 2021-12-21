Новогодний уикенд: как не заразиться новым вирусом на отдыхе

В преддверии новогодних праздников многие семьи задумываются о том, как, где и в какой стране будут встречать приход следующего года. Не менее остро уже несколько лет подряд на повестке дня стоит вопрос, как не подвергнуться во время длительных праздников вирусному инфицированию, и вместе с памятными сувенирами не привести "подарок" в виде новых штаммов коронавируса, которые постепенно захватывают мир.

Как обезопасить себя и своих близких от заражения и что делать, если оно произошло – обсудим в статье.

С чего начать планирование новогоднего уикенда

Кроме выбора страны, отеля для проживания и прочих приятных хлопот уже сейчас необходимо позаботиться о собственной защите. А это значит, что взрослым, начиная с 18 лет, необходимо пройти полный курс вакцинации против COVID-19. Благо, сегодня каждый хорошо осведомлен, что многие страны, пользующиеся популярностью у туристов, не разрешают въезд на свою территорию без наличия зеленого сертификата.

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Такие правила действуют и в нашей стране, где ограничения во время новогодних праздников не будут касаться лиц, прошедших полный курс вакцинопрофилактики против COVID-19. Эти вынужденные меры направлены не только на снижение темпов распространения коронавируса среди людей и уменьшения числа тяжело больных, нуждающихся в стационарном лечении, но и на создание безопасного окружения для тех, кто имеет медицинские противопоказания к прививкам, а также для детей до 18 лет.

Наряду с вакцинацией против COVID-19 врачи рекомендуют прививаться от гриппа, поскольку эта вирусная инфекция также представляет угрозу для здоровья взрослых и детей. С защитой от гриппа проблем не возникает: прививаться можно всем, причем делать это нужно заранее, чтобы успел выработаться иммунитет.

Выбор страны для путешествия также имеет значение. Чтобы лишний раз не рисковать, не стоит отдыхать там, где регистрируется большое число случаев заражений COVID-19. Но и в эпидемически благополучной стране следует быть бдительными, так как прибывшие на отдых из других стран туристы могут внести свою лепту в вирусное окружение, дополнив его состав новыми вирусами, которыми будут обмениваться с остальными отдыхающими.

Второй вопрос, требующий отдельного внимания – что взять с собой в дорогу. Кроме традиционных средств для путешествий, в аптечку необходимо добавить маски и дезинфицирующие средства для рук, а также не забыть и о препаратах для лечения вирусных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. Ведь дети пока что остаются незащищенными от COVID-19, а даже проводимая в некоторых странах вакцинация касается только подростков. Поэтому наличие в аптечке лекарственного средства, прием которого можно будет начать при появлении первых симптомов вирусного заболевания – это, несомненно, самый действенный способ не только справиться с инфекцией, предотвратив проявления разгара заболевания, но не испортить новогодние праздники всей семье.

Какой препарат нужно взять с собой на новогодний уикенд

В своем выборе нужно руководствоваться советом врача, который даст рекомендации о том, как может проявляться коронавирусная инфекция в самом начале и на какие симптомы родителям нужно обратить внимание.

Идеальным вариантом будет оставаться с врачом на связи, чтобы иметь возможность проконсультироваться по всем возникающим во время отдыха вопросам. Врач может посоветовать взять с собой в путешествие противовирусный препарат, например сироп Флавовир, который содержит действующее вещество - протефлазид. Его достаточно, чтобы в случае появления симптомов вирусной инфекции у ребенка любого возраста, даже грудничка, сразу же начинать ее лечение, а не искать зарубежные аналоги противовирусных средств, для приобретения которых может понадобиться рецепт от местного врача. Кроме того, сироп легко дозировать в зависимости от возраста ребенка и рекомендаций врача.

И, наконец, наличие под рукой противовирусного препарата, эффективность и безопасность которого проверена не только годами применения для лечения ОРВИ у детей, но и доказана во многих исследованиях, в том числе в отношении пандемических штаммов коронавируса, способствует психологическому спокойствию взрослых. Ведь знать, что в самых непредвиденных ситуациях в дорожной аптечке есть противовирусный препарат, который сразу можно дать ребенку, очень важно на новогоднем заграничном уикенде.

Даже вооружившись этими полезными советами, не стоит забывать о таких простых профилактических мерах, как соблюдение социальной дистанции и масочного режима, особенно в местах скопления большого числа отдыхающих. И взрослые, и дети должны часто мыть руки и не касаться без особой надобности рта и носа. Эти меры позволят уберечься не только от коронавирусной инфекции, но и от других вирусных заболеваний, например ОРВИ, которыми также можно заразиться на отдыхе. В целом, если есть возможность лишний раз уберечь себя и своих близких от контакта с вирусной инфекцией, ею стоит воспользоваться.

Напоследок необходимо сказать, что, несмотря на всеобщую усталость от пандемии COVID-19, нужно принять тот факт, что коронавирус заявил о себе всерьез и пришел в нашу жизнь навсегда. Поэтому те профилактические меры, которые сегодня воспринимаются многими как нарушение прав и свободы, являются необходимым условием для того, чтобы люди могли вернуться к привычному укладу жизни. Это касается и проведения новогоднего уикенда в эпидемиологически безопасной среде.

Виктория Талько, врач-иммунолог