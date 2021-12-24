Чем штаммы COVID-19 'Омикрон' и 'Дельта' отличаются

Недавно были проведены два новых крупномасштабных исследования в Южной Африке и Великобритании. В ходе этих исследований было установлено, что люди, инфицированные новым вариантом COVID-19 Омикрон намного реже, нуждаются медицинской помощи в стационаре в сравнении с теми, кто инфицирован штаммом Дельта. Последние результаты исследований выглядят более чем обнадеживающе.

Опубликованные результаты совместно с экспертной оценкой указывают, что несмотря на то, что Омикрон более заразен, эта инфекция отличается менее агрессивным течением и сопровождается развитием не таких серьезных симптомов, как у ее предшественников.

Эрик Тополь, доктор медицины, редактор, главный врач Medscape и кардиолог Научно-исследовательского переводческого института Скриппса в Ла-Хойя в Калифорнии говорит: "Полученные данные позволят нам количественно оценить, насколько Омикрон менее опасен, чем Дельта. В соответствии с последними статистически данными, при инфицировании новым штаммом коронавируса Омикрон риск госпитализации ниже на 40 – 75%, чем при инфицировании штаммом Дельта. А это более чем отлично!"

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Анализ данных, проведенный в Центре сотрудничества по моделированию инфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения и Имперским колледжем Лондона, позволил выяснить, что у тех, кто инфицирован Омикроном, вероятность необходимости в медицинской помощи на 20% ниже, чем у тех, кто инфицирован штаммом Дельта. Помимо этого, у таких лиц риск госпитализации ниже на 40%.

Очень важно, что у лиц, перенесших ранее ковидную инфекцию, риск того, что после повторного заражения новым штаммом Омикрон необходимость в стационарном лечении на 50 – 60% ниже, чем у тех, кто ранее не перенес COVID-19. Именно поэтому можно смело назвать наличие иммунитета к этой семье вирусов явным преимуществом.

CDC удалось выяснить, что у более чем у 45% взрослого населения Америки, страдающего сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, респираторными инфекциями, артериальной гипертензией и онкологическими заболеваниями, существует повышенная вероятность развития осложнений после перенесенного COVID-19. По предварительным прогнозам, осложнения возникают после перенесенной квидной инфекции у людей в возрасте от 18 до 29 лет составляют 19,8%, а у людей старше 80 лет риск развития осложнение возрастает до 80,7%.

В исследованиях приняли участия все, у кого был подтвержден диагноз COVID-19 посредством полимеразной цепной реакцией. В соответствии со статистическими данными, в Великобритании в течение первых двух недель декабря было установлено около 56000 случаев инфицирования Omicron и 269000 случаев заражения штаммом Delta.

Еще в одном исследовании, проведенном учеными Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке, приняли участие более 29000 людей, инфицированных COVID-19 Омикрон, все случаи были подтверждены лабораторно. Ученые сравнили течение заболевания у инфицированных пациентов штаммом Омикрон и штаммом Дельта. Данное исследование позволило выяснить, что примерно на 70% риск тяжелого течения заболевания был ниже у тех, кто был инфицирован штаммом Омикрон, чем у тех, кто был заражен Дельта штаммом.

Авторы этих двух исследований предупреждают, что, несмотря на то, что такие данные обнадеживают общественность, система здравоохранения в каждой стране не должна расслабляться. Помимо этого, они рекомендуют медикам быть в полной боевой готовности на случай новых вспышек инфекции.

Автор исследований Нил Фергюсон, доктор философии, изучающий распространение инфекционных заболеваний и являющийся сотрудникам Имперского колледжа Лондона, сказал: "В связи с тем, что вирус Омикрон характеризуется высокой контагиозностью, не исключена вероятность, что при прогрессивном увеличении количества больных этим штаммом может снова возникнуть повышенная потребность в медицинской помощи, такая же, как и последние две недели".

Авторы данных исследований делают акцент на том, что полученные ими результаты актуальны только для Англии и Южной Африки, где у значительной части населения имеется иммунитет, который сформировался на фоне перенесенной ранее ковидной инфекции. Они обращают внимание на то, что данные этих исследований не могут быть использованы в тех странах, где процент вакцинированного и переболевшего несения является более низким.