Препараты для похудения и лечения сахарного диабета, такие как Ozempic, несмотря на высокую эффективность, имеют немало опасных побочных действий. Если раньше врачи предупреждали о гастропарезе, нарушениях ЖКТ, панкреатите и проблемах с желчным пузырем, то новое исследование показывает, что препараты семаглутида могут вызывают потерю костной массы.

Потеря плотности костной ткани, известная как остеопения или остеопороз , опасна тем, что приводит к повышенной хрупкости костей и увеличивает риск переломов даже при минимальных травмах. Эксперты рассказали как защитить себя тем, кто принимает препараты Ozempic или Wegovy.

Ozempic влияет на минеральную плотность костей

В последние годы популярность препаратов агонистов рецепторов GLP-1 лишь растет, благодаря их эффективности при лечении ожирения и диабета 2-го типа. Однако Ozempic связан и с опасными побочными эффектами: до данным нового исследования 2024 г., класс препаратов семаглутида, такие как Ozempic и Wegovy могут вызвать потерю плотности костной и мышечной ткани.

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Переломы – наиболее частое осложнение при потере плотности костной ткани. Кости бедра, позвоночника и запястья, становятся хрупкими и могут ломаться при падении или даже под небольшим давлением.

Для исследования ученые наблюдали за 195 пациентами с ожирением в течение года, которые начинали лечение с низкокалорийной диеты. Одним давали плацебо, другим участникам предлагали заниматься спортом и принимать плацебо, некоторые принимали Ozempic, другие занимались спортом и также принимали препарат для похудения.

Исследователи обнаружили, что у пациентов, которые принимали Ozempic, наблюдалось снижение минеральной плотности костной ткани бедра и позвоночника, когда они не занимались спортом, по сравнению с людьми, принимавшими плацебо или просто занимающимися спортом.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что добавление физических упражнений к терапии GLP-1 является эффективной стратегией снижения веса и сохранения здоровья костей", - пишут исследователи.

Что еще влияет на потерю плотности костей, кроме Ozempic?

"Вы можете столкнуться с потерей плотности костей и потерей мышечной массы при потере веса при любом методе лечения", - отмечает доктор медицины, доцент отделения эндокринологии в Медицинском центре имени Роберта Вуда Джонсона Кунал Шах.

Независимо от того, теряете вы вес за счет изменения диеты, приема других лекарств или бариатрической операции, всегда существует риск потери плотности костей.

Однако в данном исследовании прием препаратов для снижения веса, таких как Ozempic, оказал большее влияние на плотность костей, чем потеря веса другими способами.

По мнению доктора Шаха, потеря плотности костей и мышечной массы являются самыми серьезными проблемами при приеме агониста рецептора GLP-1. Врачи обычно пытаются объяснить своим пациентам, как поддерживать плотность костей при приеме этих лекарств.

Как сохранить плотность костей, принимая Оземпик?

Несмотря на то, что потеря веса любыми способами - это всегда риск потери плотности костей, этому все же можно противостоять. Одна из них - силовые тренировки, - говорит фитнес-тренер, Альберт Матени:

"Это создает нагрузку на ваши кости, что в конечном итоге делает их более крепкими и плотными". Матени также отмечает, что упражнения с отягощениями, такие как бег и ходьба, также могут способствовать повышению плотности костей.

Врачи также рекомендуют пациентам, которые принимают препараты агониста рецептора GLP-1, регулярно проходить медосмотр и проверять плотность костей во время лечения.

Если вы принимаете лекарства для снижения веса, важно перед этим обсудить с врачом проблему сохранения плотности костей и мышечной массы. Персонализированные рекомендации от специалиста могут помочь минимизировать потерю мышечной массы и плотности костей. Эксперты рекомендуют физические упражнения и специальное поддерживающее питание.