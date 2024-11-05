Новый шаг к спасению жизней: в Ивано-Франковске открыли плазмацентр Biopharma Plasma

Biopharma Plasma – лидер в области донорства в Украине, активно расширяет сеть плазмацентров. На фоне растущей потребности в безопасных и качественных препаратах крови и плазмы для украинских больниц и военных госпиталей компания открыла новый плазмацентр в Ивано-Франковске, на улице Любомира Гузара, 49.

Это важный шаг для обеспечения здоровья и спасения тысяч жизней в нынешних условиях войны. Теперь жители Ивано-Франковска могут приобщиться к благородному делу, пройти бесплатное обследование собственного здоровья и получить финансовую компенсацию за донацию.

Европейские стандарты и надежный ресурс для помощи

Новый плазмацентр Biopharma Plasma – это часть всеукраинской сети, которая обеспечивает стандарты, аналогичные тем, которые применяются в лучших плазмацентрах США и Европы. Это едва ли не единственный в Украине надежный ресурс для поддержки военного фронта и помощи людям, которые нуждаются в препаратах плазмы крови.

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Как отмечает директор сети Biopharma Plasma Оксана Мулярчук, донация плазмы – это не только здоровье, спасение и денежная компенсация, это возможность быть героем, быть важным и нужным.

"Плазма – это то, что очень быстро восстанавливается в нашем организме, потому что белок. Это то, что нужно сдавать, чтобы спасти чью-то жизнь. За это мы выплачиваем компенсацию в размере 500 грн, обеспечиваем бесплатные анализы для каждого донора при каждой донации на гепатит B и C, ВИЧ, общий анализ крови на 17 параметров", – подчеркивает Мулярчук.

Международный уровень и уникальность для Украины

Biopharma Plasma на сегодняшний день является лидером в отрасли донорства плазмы в Украине, обеспечивая стандарты, соответствующие уровню лучших плазмацентров мира. По словам Константина Ефименко, президента компании Biopharma, центры Biopharma Plasma сравнимы с аналогичными учреждениями в США, Германии, Австрии, Венгрии и Чехии.

"В Украине мы – номер один, мы уникальны. Мы фактически шестая страна, в которой разрешено строить частные плазмацентры и разрешена комментация доноров за донацию плазмы", – отмечает Ефименко.

Донорство в условиях войны: ответ на неотложные потребности страны

В то время, когда страна находится в условиях войны, потребность в лекарствах на основе плазмы особенно велика. Плазмацентр Biopharma Plasma помогает обеспечить потребности ВСУ, больниц и военных госпиталей. Это важно для лечения кровопотерь, ожогов, а также для предоставления препаратов людям с иммунодефицитами и другими заболеваниями.

Исполнительный директор Biopharma Plasma в Ивано-Франковске Оксана Грицак отмечает:

"Сейчас идет война, и все понимают, что у нас немало людей нуждаются в лекарстве, особенно лекарстве на основе плазмы – это и военные, и онкобольные, взрослые и детки. Когда мы открылись, к нам люди приходят каждый день. Еще не было такого дня, чтобы пришло менее 20 человек.

Критерии для доноров: кто может помочь?

Донором плазмы можно стать с 18 лет, при этом важно весить более 50 кг. Эти критерии помогают обеспечить безопасность как донора, так и реципиентов, получающих препараты, изготовленные на основе плазмы.

Все наши препараты предназначены для лечения кровопотерь, ожогов. Сегодня мы полностью на 100% комплектуем потребность в этих препаратах для ВСУ, военных госпиталей.

Мы также полностью охватываем потребности иммуноглобулинами для больных первичными иммунодефицитами, вторичными иммунодефицитами и ряда неврологических заболеваний", – отмечает Ефименко.

Мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинков убежден , что открытие донорского центра Biopharma Plasma дает уникальную возможность жителям города стать частью важной миссии – спасать жизни:

"Имел возможность ознакомиться с работой центра, пообщаться с коллективом, посмотрел, как все работает. Это хорошее событие, благородное дело и новые рабочие места. Спасибо всем донорам, которые отзываются.

Мы верим в то, что биотехнологии справятся с различными заболеваниями, с которыми человечество сегодня живет. А сегодня важно также, что такие технологии помогают выжить нашим бойцам", – подчеркнул мэр.

Изменение культуры донорства в Украине

Biopharma активно работает над тем, чтобы донорство стало престижным, современным и даже модным. По словам Оксаны Мулярчук, компания стремится изменить подход к донорству, сделав его безопасным и качественным.

"Biopharma меняет систему крови. Мы меняем донорство, и мы делаем его безопасным, качественным, современным, модным, таким, чтобы каждый отдавал себе отчет, что донорство – это круто, что это престижно, что быть донором – это модно", – говорит Мулярчук.

Планы на будущее: открытие новых центров

Компания Biopharma Plasma стремится расширить свою сеть и открывать новые центры по всей Украине, что позволит еще большему количеству людей стать донорами, спасать жизнь и поддерживать здоровье нации. Открытие нового плазмацентра в Ивано-Франковске – важный шаг для развития системы здравоохранения в Украине.

Biopharma Plasma не только улучшает доступ к современным донорским услугам, но и развивает культуру донорства, что имеет большое значение для здоровья общества. Эти центры становятся местом, где каждый может внести свой вклад в спасение человеческих жизней.