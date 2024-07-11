Новый тренд TikTok: рисовую воду сравнили с Ozempic

Хотите эффективно похудеть, как после курса Ozempic и Wegovy, приготовьте рисовую воду с соком лайма Rice-Zempic, – рекомендуют пользователи TikTok. Видео с рецептом нового напитка якобы для похудения и лечения диабета уже стали вирусными. Авторы нового метода сравнивают действие напитка с препаратом от ожирения и диабета Ozempic.

Незамысловатый крахмалистый коктейль может помочь разве что временно укротить аппетит, – говорят врачи и диетологи. Однако он никоим образом не является альтернативой Ozempic, как следует из названия. Из каких ингредиентов состоит недорогая "альтернатива" Ozempic и Wegovy? И почему рецепт Rice-Zempic стал вирусным в соцсетях?

Без тяги к сладостям и минус 6 кг в неделю

"Рис–Земпик" – напиток, сочетающий в себе рис, воду и сок лайма, стал настоящей сенсацией в соцсетях. Напиток позиционируется как эффективное средство для похудения, которое имитирует действие рецептурных препаратов.

Видео дня

В настоящее время хэштег #ricezempic насчитывает более 152 постов в TikTok, где пользователи утверждают, что напиток может помочь людям сбросить до 6 кг за неделю.

Пользователи TikTok также уверяют, что напиток помогает им чувствовать себя менее голодными в течение дня, меньше хотеть сладкого и чаще ходить в туалет. Может ли Rice-Zempic на самом деле помочь в контроле веса или это еще один тренд TikTok?

Рецепт Rice-Zempic

Точный рецепт рисового Земпика у каждого свой, но обычно он включает три ингредиента:

½ стакана белого риса;

1 стакан теплой или горячей воды:

сок из половины лайма.

Белый рис нужно залить теплой или горячей водой и дать смеси настояться на ночь. В полученную крахмалистую воду нужно добавить сок лайма и пить смесь натощак за час до еды.

Может ли Rice-Zempic помочь в потере веса?

Самое большое преимущество Rice-Zempic для снижения веса заключается в том, что "он относительно низкокалорийный – это просто крахмалистая вода", – говорит доктор медицины, директор Медицинского центра хирургического снижения веса MemorialCare Мир Али.

"Напиток может быть полезен для снижения веса, если вы используете его вместо еды", – добавляет Али.

Эксперт также считает, что смесь рисовой воды и сока лайма может помочь людям чувствовать себя сытыми перед едой и съесть меньше, чем обычно.

Однако, по словам диетолога Скотта Китли, помимо этого, напиток не имеет "никакой научной поддержки".

"Хотя рисовая вода может иметь некоторые полезные свойства, например, служить источником энергии за счет содержащегося в ней крахмала, нет никаких доказательств того, что она обладает какими-либо свойствами, которые могли бы существенно повлиять на потерю веса. Особенно так, как это делают противодиабетические препараты, такие как Ozempic", – отмечает Китли.

По словам доктора медицины, доцента отделения эндокринологии в Медицинском центре имени Роберта Вуда Джонсона Кунала Шаха, напиток также может вызывать чувство сытости, но не в такой степени, как это делают препараты против диабета и ожирения.

"Крахмал разбухает в желудке и может вызвать чувство сытости, но оно длится очень недолго. В отличие от таких лекарств, как Ozempic и Wegovy, Rice-Zempic вовсе не помогает в плане метаболизма", – добавляет Шах.

Райс–земпик сам по себе не опасен, но и вряд ли он принесет какую–то пользу. Напиток не оказывает гормонального воздействия на стимуляцию рецепторов, как Ozempic, – подчеркивают эксперты.

Неустойчивый метод снижения веса

Даже если вам удастся похудеть, употребляя Rice-Zempic, эксперты подчеркивают, что это неэффективный способ добиться этого.

"Эта потеря веса будет временной, потому что вы не вносите постоянных, здоровых, долгосрочных изменений. Как только вы прекратите это делать, вес вернется", – отмечает Али.

Вместо этого врач рекомендует сократить потребление углеводов и увеличить количество белков и овощей в вашем рационе. "Это основа большинства диет", – говорит он.

Доктор Шах также добавляет: "Лучшим советом всегда было придерживаться низкокалорийной, питательной диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, сочетая это с физическими упражнениями".

Основой долгосрочного снижения веса может быть лишь комплексный подход, который включает контроль калорий, сбалансированное питание и физические нагрузки, – подчеркивают эксперты.

Такие же ноу–хау, как рисовая вода Rice-Zempic могут помочь лишь временно очистить организм от лишней жидкости и сбросить пару лишних килограммов. Однако такой метод не может стать альтернативой рецептурных препаратов для похудения Ozempic и Wegovy.