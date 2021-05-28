Нужно ли детям вакцинироваться от COVID-19

Вопрос коллективной защиты от коронавируса все еще остается открытым. Это в одинаковой мере относится как ко взрослым, так и к детям. По мнению некоторых врачей, люди, которые не получили вакцину от COVID-19, не могут полагаться, что будут защищены коллективным иммунитетом.

CNN сообщает, что несмотря на высокие темпы вакцинации в США и снижение числа госпитализаций и смертей, для невакцинированных людей все еще сохраняется высокий риск заражения. Доктор медицинских наук Леана Вен говорит, что эта вероятность находится на уровне январского пика.

Полностью вакцинированные люди чувствуют себя в безопасности – они не носят маски и могут не соблюдать дистанцию. Это создает иллюзию коллективной безопасности, и те, кто не вакцинировался, особенно дети, также стали чаще пренебрегать правилами дистанцирования.

Восприимчивость детей к коронавирусу

Согласно проведенного в США нового исследования, есть высокая вероятность того, что дети младшего возраста являются значительными носителями некоторых более заразных штаммов коронавируса.

Исследование охватывало период больше года, в него включались 2119 пациентов с COVID-19 из детских больниц. Их проверяли на вызывающие беспокойство штаммы коронавируса, а также на ключевые мутации, которые помогают этим вариантам стать более заразными или скрыться от иммунитета пациента.

За период проведения исследования было идентифицировано 560 из этих важных мутаций, 75% всех случаев – у детей до 12 лет. В связи с этим эксперты предлагают усилить мониторинг случаев COVID-19 у детей, поскольку результаты подтверждают теорию, что пока вакцинация не затрагивает детскую возрастную группу, закончить пандемию в короткие сроки будет невозможно.

Нужно ли продолжать носить детям маски

В странах, где активно проводится вакцинация, дети, как и взрослые, перестают носить маски. Дети обычно легче переносят COVID-19 и только в редких случаях требуют госпитализации. Однако в свете данных о том, что они могут активно передавать коронавирус, особенно наиболее заразные штаммы, ситуация с необходимостью продолжать носить маски активно обсуждается во многих странах, особенно в США.

Согласно рекомендациям CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США), маски должны носить все дети старше двух лет. ВОЗ дает другие рекомендации: до 5 лет – носить маски не нужно, 6-11 лет – на усмотрение родителей, исходя из имеющегося риска, старше 12 лет – ношение обязательно кроме детей, прошедших вакцинацию.

Также, согласно правилам ВОЗ, маска не нужна во время занятий спортом, в то время как CDC не делает для этого исключения. CDC также настаивает на ношении масок в летних лагерях, кроме случаев, когда дети плавают или едят.

Разница в подходе порождает горячие дискуссии, иногда принуждение носить маски даже сравнивают с жестоким обращением с детьми. Вероятнее всего, ситуация разрешится сама собой после того, как будут закончены клинические испытания по вакцинированию детей. Сейчас для детей в возрасте от 6 месяцев их проводит Moderna и Pfizer. Ожидается, что Pfizer представит разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях у этой возрастной группы детей уже этой осенью.

Насколько эффективна вакцинация

25 мая CDC опубликовал отчет по заболеваемости и смертности от COVID-19, охватывающий период с начала года до 30 апреля. За это время полностью вакцинировались 101 млн человек. Эти данные включают две прививки Pfizer либо Moderna или однократную дозу J&J.

Среди всех вакцинированных COVID-19 был диагностирован у 10+ тыс. человек. В статистику включали тех, кто заболевал коронавирусом через 14 дней после получения последней дозы, что составляет 0,01%. В 27% случаев заболевание протекало бессимптомно, и только одному из 10 требовалась госпитализация. Из этой группы от COVID-19 умерло 160 человек (примерно 2% от заболевших).

Эти данные подтверждают, что вакцинация является единственным эффективным на сегодняшний день инструментом борьбы с продолжающейся глобальной пандемией. Тем, кто пока не имеет возможности вакцинироваться, включая детей, следует продолжать носить маски и соблюдать дистанцирование. Это снизит скорость передачи вируса и уменьшит вероятность его дальнейшей мутации.

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