Нужно ли вакцинировать детей от COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 все еще открытым остается вопрос, нужно ли вакцинировать детей. Помимо проведения необходимых клинических испытаний, подтверждающих безопасность и эффективность препарата, важно оценить, перевешивают ли преимущества риски. Еще одним аспектом в современном мире является дефицит вакцин, что усложняет поиск оптимального решения.

Вакцины против COVID-19 для взрослых оказались чрезвычайно эффективными. Есть все основания ожидать, что они окажутся столь же эффективными и для защиты детей. Предварительные исследования у подростков указывают на высокий уровень выработки антител и эффективность 93-100% в предотвращении COVID-19. Это стало основой для разрешения их применения в Великобритании, США и других странах.

Факторы, определяющие необходимость вакцинации детей

У пожилых людей преимущества вакцин против COVID-19 явно перевешивают редкие побочные эффекты. Но у детей есть несколько ключевых отличий.

Во-первых, очень мало данных о редких побочных эффектах. На сегодняшний день в ходе рандомизированных испытаний вакцины получили только около 3500 подростков. Эти испытания не предназначены для выявления редких побочных эффектов. Например, Центры по контролю и профилактике заболеваний правительства США недавно выявили риск миокардита у подростков, получивших мРНК-вакцины от COVID-19 (примерно 56-69 случаев на 1 млн доз вакцины). Пока неизвестно, возникнут ли другие осложнения.

Это особенно важно, если появятся сообщения о серьезных осложнениях, поскольку это может нанести вред более широкой программе иммунизации. Доверие общества к вакцинации может быть легко поставлено под угрозу, что приведет к всплеску болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин.

Во-вторых, потенциальная польза для детей намного меньше. У большинства детей, заболевших COVID-19, болезнь протекает легко. Низкие риски госпитализации и смерти (около двух случаев на 1 млн детей в Великобритании), а также редкий мультисистемный воспалительный синдром. Есть также косвенные эффекты (например, прерванное обучение) и потенциальный длинный COVID. Однако тяжелое течение COVID-19 встречается значительно реже, чем у взрослых.

Перевешивают ли преимущества риски

У детей с некоторыми хроническими или острыми серьезными заболеваниями, вероятно, польза превышает риски, и поэтому эти дети должны иметь доступ к вакцине. Но в отношении здоровых детей в настоящее время никто не может быть уверен.

Глобальное неравенство

Некоторые люди в настоящее время подвержены гораздо более высокому риску заражения COVID-19, чем здоровые дети. В большинстве стран с низким уровнем доходов полностью вакцинировано менее 5% населения. Непал, который столкнулся с серьезным всплеском Delta-варианта, приостановил свою программу вакцинации в прошлом месяце из-за отсутствия вакцин и инфраструктуры.

Некоторые эксперты утверждают, что количество доз, необходимых для вакцинации детей в странах с высоким уровнем дохода, невелико. Но во многих странах все пожилое население из групп риска могло бы быть вакцинировано, если бы они получили количество доз, эквивалентное числу школьников таких стран как Великобритания.

Что меняется с распространением Delta-варианта

По данным министерства здравоохранения страны, в Израиле около 50% новых случаев инфицирования происходит среди детей. Исследователи из Шотландии также обнаружили, что случаи заболевания Delta чаще встречаются в более молодых возрастных группах. В Великобритании исследование, все еще ожидающее экспертной оценки, показало, что коронавирусные инфекции в настоящее время в пять раз более распространены среди детей в возрасте 5-12 лет и молодых людей 18-24 лет, чем среди людей старше 65 лет (вариант Delta сейчас составляет до 99% случаев коронавируса в Великобритании, по данным Public Health England.) Согласно этому исследованию, большинство молодых людей, которые недавно заразились, не были вакцинированы.

По словам бывшего комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Скотта Готтлиба, дети и школы становятся центрами распространения COVID-19. Вероятно, это будет одним из решающих факторов при принятии решения о вакцинации детей.

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