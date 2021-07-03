Обеспечивает ли клеточный иммунитет длительную защиту от COVID-19

Иммунологической памятью называют способность иммунной системы быстро и целенаправленно распознавать знакомый организму антиген и быстро инициировать соответствующий иммунный ответ. Т- и В-клетки играют главную роль в борьбе с инфекциями и, что особенно важно, в установлении долгосрочного иммунитета.

Некоторые Т- и В-клетки действуют как клетки памяти, сохраняются годами или десятилетиями, заряжены и готовы повторно вызвать более широкий иммунный ответ, если их патоген-мишень снова попадет в организм. Именно эти клетки делают возможным по-настоящему длительный иммунитет.

В опубликованном в феврале в журнале Science исследовании оценивалась пролиферация антител, а также Т- и В-клеток у 188 человек, переболевших COVID-19. Несмотря на то, что титры антител упали, Т- и В-клетки памяти присутствовали в течение восьми месяцев после заражения. В опубликованном 27 апреля в MedRxiv препринте другое исследование, проведенное в когорте сопоставимого размера, показало аналогичные результаты.

По мнению Моники Ганди, врача-инфекциониста и профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, есть доказательства того, что Т- и В-клетки могут обеспечивать пожизненную защиту от некоторых заболеваний, подобных COVID-19. Хорошо известная статья Nature от 2008 года показала, что 32 человека, родившихся в 1915 году или ранее, через 90 лет все еще сохраняли определенный уровень иммунитета против штамма гриппа 1918 года.

В документе, опубликованном в журнале Nature в июле 2020 года, было обнаружено, что 23 пациента, которые выздоровели от тяжелого острого респираторного синдрома, через 17 лет после заражения SARS-CoV-1 во время эпидемии 2003 года все еще обладали CD4 и CD8 Т-клетками. Более того, некоторые из этих клеток показали перекрестную реактивность против SARS-CoV-2, несмотря на то, что участники не сообщали об истории болезни COVID-19.

Эти доказательства относятся к периоду до пандемии COVID-19, и на сегодняшний день нет окончательных выводов о роли Т- и В-клеток в иммунитете против коронавируса. Например, известно, что Т-клетки помогают В-клеткам быстро вырабатывать высокоаффинные антитела при повторном воздействии. Пока неясно, какое значение имеет то, что сывороточные антитела имеют короткую жизнь и быстро убывают, если клетки, производящие их, прижились и готовы к работе.

Как соотносится естественный иммунитет с иммунитетом, индуцированным вакциной

Различные исследования показывают, что после заражения COVID-19 возникает иммунный ответ с участием Т- и В-клеток памяти. Но Элинор Райли, профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета, отмечает, что иммунная система людей по-разному реагирует на естественную инфекцию. По ее словам, иммунный ответ после вакцинации намного более однороден. У большинства людей обычно наблюдается действительно хороший ответ после вакцинации. Данные клинических испытаний ведущих вакцин-кандидатов показали реактивность Т- и В-клеток.

Имеет ли значение вакцинация для тех, кто уже переболел COVID-19

Есть некоторые свидетельства того, что вакцинация может повысить иммунитет у людей, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и выздоровели.

В письме, опубликованном в Lancet в марте, обсуждается эксперимент, в ходе которого 51 медицинскому работнику в Лондоне была введена однократная доза вакцины Pfizer. Половина медицинских работников ранее вылечилась от COVID-19, и именно у них отмечался наибольший рост антител против шипового белка вируса – более чем в 140 раз в сравнении с пиковыми уровнями до вакцинации.

Нужны ли бустерные дозы

Согласно последним данным, опубликованным в журнале Nature 28 июня, мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna, вызывают стойкую иммунную реакцию в организме. Она обеспечивает защиту от COVID-19 в течение многих лет. Таким образом иммунизированным мРНК-вакцинами бустеры, скорее всего, не потребуются при условии, что SARS-CoV-2 и его варианты не будут слишком отличаться от нынешнего состояния.

Исследователи не изучали эффективность векторных вакцин, таких как Johnson & Johnson, однако они предполагают, что иммунный ответ будет менее устойчивым, чем после применения мРНК-вакцин.

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