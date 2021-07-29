Отсроченные побочные эффекты вакцин от COVID-19: реальность или необоснованные опасения

Проведенный недавно в США опрос показал, что примерно каждый десятый взрослый опасается отдаленных побочных эффектов и занимает выжидательную позицию в отношении вакцинации. Основной причиной этого называют то, что вакцины – новые, поэтому данные об их безопасности в перспективе нескольких месяцев или лет отсутствуют.

Могут ли возникать редкие побочные эффекты спустя месяцы после начала применения препарата?

Иногда сообщения о новых нежелательных явлениях могут появляться в течение нескольких месяцев, поскольку охват вакцинации переходит от тысяч участников в клинических испытаниях к миллионам людей в реальном мире.

До сих пор случаи серьезных побочных эффектов от вакцины против COVID-19 очень редки. Это относится к синдрому Гийена-Барре и воспалению сердца. Однако они были выявлены быстро и сегодня указаны среди других побочных эффектов вакцин. Все из указанных нарушений возникают вскоре после вакцинации, и оснований для ожидания их развития в долгосрочной перспективе нет.

Что говорит современная история вакцинации?

История вакцинации показывает, что большинство новых иммунизаций были безопасными. По словам директора по научным коммуникациям Коалиции действий по иммунизации Джона Грабенштейна, за весь период наблюдений побочные эффекты почти всегда возникают в течение нескольких недель после вакцинации.

Относительно вакцины против COVID-19 – отсроченные нежелательные явления теоретически возможны, но, основываясь на имеющемся опыте, они маловероятны.

Чем обоснованы эти утверждения?

Специалист по инфекционным заболеваниям в Yale Medicine и главный исследователь испытания вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech Ониема Огбуагу объясняет это тем, что основной причиной ограниченного окна побочных эффектов является короткое время, в течение которого все вакцины остаются в организме.

В отличие от лекарственных средств, которые люди принимают ежедневно или курсом, вакцины вводят один или несколько раз в течение жизни. Он отмечает, что молекулы мРНК, используемые в вакцинах Pfizer и Moderna, особенно хрупкие, поэтому они выводятся из организма примерно через день.

Вакцины стимулируют иммунную систему, чтобы она могла запомнить план вируса и быстро отреагировать в случае заражения. По словам вакцинолога и специалиста по детским инфекционным заболеваниям в Yale Medicine Инчи Йилдирим, весь процесс занимает примерно полтора месяца. Именно поэтому серьезные побочные эффекты, которые могут быть вызваны этим процессом, возникают в течение данного периода времени.

Есть ли исследования отсроченных побочных эффектов вакцин?

Роберт Якобсон, медицинский директор программы науки о здоровье населения в клинике Мэйо, говорит, что ни одна вакцина за историю применения не вызвала появления хронических состояний спустя годы или десятилетия.

Например, в 2016 году был проведен метаанализ, в котором изучались данные 23 исследований, искавших связь между детскими вакцинами и детским диабетом. В результате связь выявить не удалось.

В 2017 году проверялись опасения по поводу того, что вакцинация может вызвать аутоиммунные состояния, такие как рассеянный склероз у взрослых. Обзор охватывал оценку девяти разных вакцин, включая столбняк, вирус папилломы человека и сезонный грипп. По его результатам было установлено, что случаи рассеянного склероза в результате широкого использования вакцин не увеличились.

Как проводится мониторинг вакцин от COVID-19?

Для всех вакцин существует четвертая фаза, включающая тщательный мониторинг нежелательных явлений после завершения клинических испытаний третьей фазы и одобрения FDA. В США такой мониторинг в основном осуществляется через Систему сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), где любой человек или врач может заполнить форму, отметив потенциальные побочные действия. Затем ученые оценивают, происходят ли какие-либо эффекты, превышающие то, что обычно ожидается в популяции.

Также для оценки безопасности новой вакцины используются данные поставщиков медицинских услуг. На их основании проводится анализ быстрого цикла, отслеживающий записи миллионов пациентов сразу после вакцинации. Анализ проводится еженедельно, поэтому в случае появления неблагоприятных событий об этом становится известно. Также данные собираются через приложение V-safe, в котором предлагается пройти опрос на предмет побочных эффектов.

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