Пасхальное переедание: как куличи и колбаски разрушают печень

Сдобный кулич с хрустящей глазурной корочкой, жареная колбаса и мясо, пасхальные яйца и рюмка в придачу – пасхальное застолье априори предполагает сочетание малосовместимых с точки зрения диетологов продуктов. Даже для физически здорового взрослого человека такая нагрузка на пищеварительную систему является серьезной. Что уж говорить о людях, которые семь недель до этого соблюдали пост

На какие органы влияет переедание?

Почти все продукты из пасхального стола – высококалорийная, жирная и сладкая пища. Например, кулич – это сдобная выпечка, для которой используются продукты с высоким гликемическим индексом, повышающие уровень глюкозы (белая мука, сахар, цукаты). Давайте посчитаем калорийность части праздничного застолья. Только 100 г кулича и 100 г домашней колбасы в сумме составят 700 ккал, то есть более трети дневной нормы для взрослого человека. И, конечно, таким количеством съеденного трудно ограничиться…

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Если рассмотреть проблему еще глубже, то можно увидеть, как переедание влияет на организм:

Употребление большого количества жиров повышает уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности и триглицеридов). Переедание "быстрых" углеводов, то есть сладостей и выпечки, может значительно увеличить уровень глюкозы, что опасно для людей с преддиабетом. Некоторые исследования показывают, что потребление значительного количества углеводов больше влияет на накопление жира в печени, чем других продуктов и алкоголя. Большие порции пищи оказывают влияние и на работу сердца, перерабатывающего для направления крови в органы пищеварения. Поэтому после сытного обеда падает артериальное давление и наступает сильная слабость. Но соленые блюда и большое количество воды, выпитой во время похмелья, наоборот, могут вызвать гипертонический криз. Переедание белковой пищи создает дополнительную нагрузку на почки, вынужденные активно выводить продукты распада белков. Алкоголь, подслащенные напитки, жирная, копченая, острая и соленая пища повышают показатели печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ГГТ и билирубина). Возрастает риск накопления жира в печени (жирового гепатоза).

Поэтому, к сожалению, к пасхальным праздникам особенно тщательно готовятся еще и приемные отделения больниц. Ведь в эти дни в несколько раз растет количество пациентов с обострением хронических форм или дебютом таких болезней, как холецистит, панкреатит и гастрит. Также увеличивается количество вызовов "скорой" на "отравление алкоголем".

Кто держит удар?

Итак, как определиться с тем, что кулича и колбаски для организма многовато?

Важнейшим органом, принимающим на себя основной удар застолья, является печень. Это "молчаливый" орган, редко дающий о себе знать. Кроме того, печень способна восстанавливаться, даже если здоровой остается только ее треть.

Однако, именно из-за отсутствия симптомов нарушение работы печени очень опасно. Человек может не знать об изменениях в этом органе, пока не становится слишком поздно – начинается необратимый процесс фиброза – рубцевание ткани печени.

Но некоторые симптомы все-таки указывают на то, что печень переработала на Пасху. В первую очередь к ним относятся:

- снижение аппетита, тошнота, а иногда и рвота;

- боль в зоне правого подреберья, усиливающаяся при употреблении жирной пищи и алкоголя;

- горький привкус во рту и изжога;

- сильная усталость, особенно после еды;

- кожный зуд, свидетельствующий о застое желчи;

- пожелтение кожи и слизистых (бывает в тяжелых случаях).

На застольях печень работает особенно усиленно. Во-первых, она должна расщеплять алкоголь. Самое тяжелое влияние на организм оказывает такой продукт распада, как ацетальдегид, что и вызывает основные симптомы похмелья. Если способность печени избавиться от ацетальдегида нарушается, токсический и канцерогенный метаболит может накапливаться, негативно влияя на другие органы нашего организма.

Во-вторых, печень должна избавиться от токсинов не очень полезной пищи. Если она снова перегружена, в клетках будет откладываться избыток жира. Постоянное переедание и злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития жировой болезни печени.

Как уменьшить последствия переедания?

Если на столе есть не очень полезные продукты, которые все равно хочется попробовать, следует максимально уменьшить последствия такого злоупотребления. Особенно внимательно к своему рациону должны отнестись люди, которые соблюдали пост. Первые дни их еда не должна кардинально отличаться от постных продуктов. К примеру, стоит есть только одно яйцо или небольшой кусок мяса в день.

Чтобы снизить нагрузку на печень и разрешить ей выполнять свою работу, можно придерживаться следующих рекомендаций:

- Выбрать продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). В частности, кулич можно изготовить не только из муки высшего сорта (высокий ГИ – 85), но и из цельнозерновой (низкий ГИ – 45). Это незначительно повлияет на вкус, однако отлично поможет пищеварению.

- Употреблять больше правильных углеводов. Вдобавок к мясу и рыбе подходят продукты, усиливающие ферментацию (например, квашеная капуста), а также сырые и тушеные овощи. Употребление продуктов, богатых клетчаткой, нейтрализует влияние токсинов.

- Выпить чашку кофе. Несколько исследований показывают, что употребление одной-двух чашек кофе в день снижает уровень печеночного фермента АЛТ (аланинаминотрансферазы). Кофе ускоряет переваривание пищи, а благодаря мочегонному эффекту помогает быстрее избавиться от токсинов.

- Разделять блюда. Поскольку пасхальный стол традиционно содержит много несочетаемых продуктов, желательно использовать стратегию "разделяй и властвуй". То есть куличи и сладости употреблять отдельно от всех других продуктов. В качестве основного блюда выбрать что-то одно – либо рыбу, либо мясо.

- Больше пить, но не сластить. Во время праздников лучше употреблять не менее двух литров воды в день, чтобы быстрее выводить токсины, но отказаться от сладких напитков. Вместо этого пищеварение улучшит столовая минеральная вода.

- Поддержать печень. Чтобы улучшить работу печени можно принимать гепатопротекторные средства, к которым относится диетическая добавка ВИТАРГИН. В его составе – аминокислота аргинин и липотропное вещество бетаин.

Аргинин усиливает детоксикационную функцию печени. Эта аминокислота оказывает антиоксидантное действие и нормализует микроциркуляцию в печени, насыщая ее кислородом. Бетаин участвует в транспорте триглицеридов, окислении и утилизации жиров, предотвращая жировую дистрофию печени. Также бетаин оказывает антифибротическое и противовоспалительное действие, предотвращая тромбообразование и атеросклероз. Содержащиеся в ВИТАРГИНЕ ионы цитрата способствуют процессу пищеварения и устраняют тошноту, ощущение тяжести в желудке и метеоризм, которые наблюдаются при заболеваниях печени.

ВИТАРГИН можно употреблять в течение 3-4 недель при нарушении функции печени и интоксикациях, вызванных употреблением алкоголя и некачественных продуктов.

- Есть медленно и малыми порциями. Если долго не употреблять мяса и рыбы, организму потребуется больше времени для выработки необходимых ферментов. Поэтому после поста лучше есть 5-6 раз в день понемногу, тщательно пережевывая еду.

- Больше гулять. В дни праздников обычные длительные прогулки после застолий помогают избавиться от многих последствий переедания. А если к этому добавить занятия спортом на природе – это решит многие проблемы.