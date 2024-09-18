Персонализированные витамины – мифы и маркетинг

В последние годы рынок здорового питания и добавок переживает настоящий бум, а одной из самых горячих тем стала персонализация витаминов. Компании обещают, что специально подобранные под ваши нужды комплексы помогут справиться с дефицитом витаминов, улучшат самочувствие и даже продлят жизнь.

Все, что от вас требуется, – ваши анализы, данные об образе жизни и генетике, и, конечно же, довольно круглая сумма денег, которая часто превышает стоимость сертифицированных витаминных комплексов от мировых брендов.

За этими обещаниями скрывается бизнес, нацеленный на получение прибыли, а не забота о вашем здоровье.

Почему персонализированные витамины – миф и уловки маркетинга?

Сколько они стоят на украинском рынке?

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И какие производители уже "грешат" этим?

Что такое персонализированные витамины?

Персонализированные витамины – это комплексы, которые подбираются на основе индивидуальных данных о вашем организме. Производители обещают создать уникальную смесь витаминов и минералов, исходя из вашего возраста, пола, образа жизни, привычек в питании, результатов анализов и даже генетических данных.

Для этого компании используют специальные анкеты, результаты тестов или анализы ДНК, чтобы предложить клиентам "идеальный" набор добавок.

Суть концепции персонализированных витаминов заключается в том, что каждый человек уникален и потребности его организма в витаминах индивидуальны. Идея о том, что универсальные поливитамины могут не подходить каждому, привлекла внимание многих, и на этом фоне компании начали активно продвигать персонализированные комплексы, часто значительно увеличивая их цену.

Почему персонализированные витамины не работают?

На первый взгляд, концепция персонализированных витаминов кажется вполне разумной и оправданной. Действительно, у каждого человека может быть разный уровень потребности в витаминах и микроэлементах в зависимости от образа жизни, диеты и других факторов. Однако на практике персонализированные витамины не оправдывают ожиданий.

В большинстве случаев здоровому человеку не нужно получать добавки с витаминами и минералами, если его рацион сбалансирован и разнообразен. Недостатки тех или иных веществ можно скорректировать питанием.

Персонализированные витамины не могут влиять, а уж тем более улучшать показатели здоровья, поскольку реальные потребности организма не всегда совпадают с теми, которые определяются на основе анкет, анализов и тестов.

Отсутствие научных доказательств. На данный момент нет достаточных научных исследований, которые бы доказывали, что персонализированные витамины эффективнее обычных поливитаминов или что они действительно могут улучшить здоровье на основе анкетирования или результатов генетических тестов.

Многие медицинские эксперты указывают на то, что данные, которые используются для персонализации, часто бывают недостаточно точными, чтобы делать выводы о том, какие добавки нужны конкретному человеку.

Недостоверные тесты. Персонализированные витамины часто предлагают пройти тесты на дефициты витаминов или сделать генетический анализ. Однако большинство таких тестов не имеют клинической значимости.

Например, генетические данные могут предоставить информацию о склонностях человека к тому или иному состоянию, но не дают точных указаний на текущий уровень витаминов в организме. Это делает рекомендации, основанные на таких тестах, весьма сомнительными.

Персонализированные витамины – это бизнес

К сожалению, рынок персонализированных витаминов часто нацелен больше на получение прибыли, чем на заботу о здоровье. Компании делают упор на маркетинг, привлекая внимание потребителей яркими обещаниями и убеждая их в необходимости индивидуальных добавок.

Например, в сети можно найти сайты компаний, которые обещают подобрать персонализированные витамины под потребности вашего организма. К примеру, некий украинский производитель Nutrilogy, центральный офис которой якобы находится в Киеве, предлагает своим клиентам упрощенную систему подбора витаминов:

сначала компания предлагает пройти 5-минутный тест для определения состояния здоровья;

затем врач-нутрициолог в режиме онлайн рассчитывает вашу дневную норму витаминов;

и в конечном итоге вы получаете якобы индивидуальную формулу витаминов.

Стоит ли говорить о том, что это чистейшей воды маркетинг?!

Примечательно, что стоимость подобных витаминов колеблется от 700 до 3 000 и больше гривен. Для сравнения известные веганские формулы от мировых производителей с сертифицированной продукцией стоят в два раза дешевле.

Подобные компании используют маркетинговые приемы, чтобы оправдать высокую стоимость, утверждая, что их продукты специально адаптированы для каждого клиента, хотя на самом деле многие из этих комплексов могут содержать стандартные дозировки витаминов, которые можно получить из обычных добавок по значительно более низкой цене.

Риски для здоровья и психологический фактор

Неправильное употребление витаминов, особенно в больших дозировках, может быть опасным. Например, избыточное потребление витаминов A, D, E и K, которые накапливаются в организме, может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Компании, предлагающие персонализированные комплексы, не всегда учитывают опасные риски для здоровья, особенно если рекомендации основаны на анкетах или неточных данных.

Для многих людей покупка персонализированных витаминов становится способом самоуспокоения. Человек, купивший дорогой продукт, искренне верит, что он заботится о своем здоровье и делает лучшее для себя. Однако этот эффект может быть лишь временным и не приносить реальных улучшений в состоянии организма.

Как улучшить здоровье без персонализированных витаминов?

Основным и наиболее эффективным способом поддержания здоровья всегда было и остается правильное питание. Сбалансированный рацион, богатый свежими овощами, фруктами, орехами, белками, углеводами и полезными жирами, позволяет получать все необходимые витамины и минералы в естественной форме.

Кроме того, важно вести активный образ жизни, уделять время спорту, а также регулярно проходить медицинские осмотры и консультироваться с врачом при появлении каких-либо симптомов.

Персонализированные витамины, на первый взгляд, – это привлекательная идея, но в действительности они редко оправдывают ожидания. Отсутствие научных данных об их эффективности, недостоверные тесты и завышенные цены делают такие комплексы скорее маркетинговым ходом, чем реальным инструментом для улучшения здоровья.

Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие добавки, лучше сосредоточиться на правильном питании и ведении здорового образа жизни. Ведь до сих пор нет ни одного обоснованного научного исследования об эффективности БАД-ов и витаминов.